Владимир Путин иронично ответил на призыв министра финансов Антона Силуанова к бережливости.

с чего всё началось

"Кто бы сомневался", — отметил с улыбкой президент. В своем выступлении Силуанов призвал выстроить систему управления на уровне регионов и муниципалитетов.

Путин пошутил про призыв Силуанова «беречь каждый рубль»

Космос Когда человечество сможет колонизировать другие планеты? Что касается переселения, создания колоний на других планетах, если мы говорим про нашу Солнечную систему, здесь Марс считается наиболее пригодным для колонизации.

Интернет Facebook следит за пользователями даже вне соцсети Накануне в Facebook все же появилась опция «действия вне соцсети», которая летом прошлого года прошла тестирование на пользователях из Испании, Южной Кореи и Ирландии, и теперь каждый желающий может просмотреть и удалить собранные данные.

Экономика В США ФРС сохранила базовую ставку Американская Федеральная резервная система (ФРС) сохранила базовую ставку по итогам заседания. Об этом сообщает РИА "Новости".

Культура В Москве открывается выставка Сальвадора Дали Уникальная экспозиция станет продолжением цикла выставок известных художников XX века, который организовали столичный департамент культуры, фонд "Связь времен" и Музей Фаберже.

Игры Обладатели подписки PS Plus бесплатно получат все игры серии Bioshock В феврале 2020 года подписчики сервиса PS Plus бесплатно получат Bioshock Collection и Sims 4. Об этом сообщалось 29 января в ролике на YouTube-канале PlayStation.

Космос Опубликованы самые детальные снимки поверхности Солнца Американские астрономы с помощью телескопа DKIST (Daniel K. Inouye Solar Telescope), расположенного на острове Мауи Гавайского архипелага, получили наиболее подробные на сегодняшний день снимки поверхности Солнца.