Политика

РИА НовостиРИА НовостиПутин пошутил про призыв Силуанова «беречь каждый рубль»

"Кто бы сомневался", — отметил с улыбкой президент. В своем выступлении Силуанов призвал выстроить систему управления на уровне регионов и муниципалитетов.
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с чего всё началось

Путин пошутил про призыв Силуанова «беречь каждый рубль»

Владимир Путин иронично ответил на призыв министра финансов Антона Силуанова к бережливости.
РИА Новости12:30

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Путин ответил «кто бы сомневался» на предложение Силуанова беречь деньги

РБК14:41

Путин ответил министру Силуанову, призвавшему «беречь каждый рубль»

URA.Ru14:32

Путин пошутил над бережливостью Силуанова

REGNUM11:55

Путин пошутил, отвечая Силуанову про деньги

Московский Комсомолец13:13

Путин подшутил над Силуановым

Взгляд.ру13:05

Путин пошутил про призыв Силуанова «беречь каждый рубль»

РИА Новости12:30

Путин ответил шуткой на призыв Силуанова «беречь каждый рубль»

Газета.Ru13:33
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Прокуратура обязала СК переквалифицировать обвинение сестрам Хачатурян

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Скоростной Катар: в Дохе стартует футбольный мини-турнир

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Чиновницы из Керчи уволились после скандала с батонами для блокадников

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РИА Новости вчера в 17:33
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Когда человечество сможет колонизировать другие планеты?

Что касается переселения, создания колоний на других планетах, если мы говорим про нашу Солнечную систему, здесь Марс считается наиболее пригодным для колонизации.
Pravda.Ru вчера в 05:48
Общество

В Москве не подтвердили сообщения о первом заболевшем коронавирусом

В секретариате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой не подтвердили данные о первом заболевшем коронавирусом в Москве.
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Овечкин опередил Айзермана по заброшенным шайбам в НХЛ

Российская газета вчера в 22:42
Интернет

Facebook следит за пользователями даже вне соцсети

Накануне в Facebook все же появилась опция «действия вне соцсети», которая летом прошлого года прошла тестирование на пользователях из Испании, Южной Кореи и Ирландии, и теперь каждый желающий может просмотреть и удалить собранные данные.
Faktom вчера в 01:17
Кино

Появились первые отзывы критиков о «Хищных птицах» с Марго Робби

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Жительница китайского города Чунцин, излечившаяся от коронавируса, рассказала о болезни.
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В Калининграде почтили легендарный подвиг Александра Маринеско

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Правление национального банка Украины приняло решение снизить учетную ставку с 13,5 до 11% годовых с 31 января 2020 года.
Известия 07:57
Общество

ВОЗ признала вспышку коронавируса чрезвычайной международной ситуацией

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения.
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Культура

Умерла актриса Светлана Агеева, игравшая в фильме про Шурика

Прощание с актрисой пройдет в Москве. Агеева родилась 16 января 1941 года.
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Футбол

«Крылья Советов» подписали защитника сборной Алжира

Алжирский футболист Зеффан Мехди стал новым игроком самарских «Крыльев Советов». Об этом сообщает клубная пресс-служба.
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Происшествия

СК открыл новые дела из-за контрабанды леса в Китай

Следственный комитет возбудил новые дела на участников преступного сообщества, занимающегося незаконным вывозом древесины из России в Китай.
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В Бермудском треугольнике нашли пропавший 100 лет назад корабль

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Экономика

В США ФРС сохранила базовую ставку

Американская Федеральная резервная система (ФРС) сохранила базовую ставку по итогам заседания. Об этом сообщает РИА "Новости".
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В Москве открывается выставка Сальвадора Дали

Уникальная экспозиция станет продолжением цикла выставок известных художников XX века, который организовали столичный департамент культуры, фонд "Связь времен" и Музей Фаберже.
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В феврале 2020 года подписчики сервиса PS Plus бесплатно получат Bioshock Collection и Sims 4. Об этом сообщалось 29 января в ролике на YouTube-канале PlayStation.
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Американские астрономы с помощью телескопа DKIST (Daniel K. Inouye Solar Telescope), расположенного на острове Мауи Гавайского архипелага, получили наиболее подробные на сегодняшний день снимки поверхности Солнца.
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