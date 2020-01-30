Политика
РИА НовостиПутин пошутил про призыв Силуанова «беречь каждый рубль»
"Кто бы сомневался", — отметил с улыбкой президент. В своем выступлении Силуанов призвал выстроить систему управления на уровне регионов и муниципалитетов.
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с чего всё началось
Владимир Путин иронично ответил на призыв министра финансов Антона Силуанова к бережливости.РИА Новости12:30
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В Instagram Роналду нашли более 50 млн фейковых подписчиков
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Mash: китайские туристы вызвали скорую в отель «Four Seasons» в Москве
Группа туристов из Китая вызвала врачей в отель "Four Seasons", расположенный в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
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Вратарь «Спартака» Ребров поведал о работе с Эмери
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Скоростной Катар: в Дохе стартует футбольный мини-турнир
В ближайшие выходные в Катаре стартует зимний турнир «Кубок Париматч Премьер». В этом году он получил международный формат.
Культура
Марина Зудина и Дарья Мороз представили новый сезон «Содержанок»
В феврале стартует новый сезон сериала «Содержанки», в котором главные роли исполняют Дарья Мороз и Марина Зудина.
Здоровье
Число жертв коронавируса в провинции Хубэй выросло до 162 человек
Число погибших от коронавируса в китайской провинции Хубэй выросло до 162, сообщает местный Комитет здравоохранения.
Общество
McDonald’s отменил акцию по продаже бургеров за 3 рубля
Как сообщалось, все желающие смогут приобрести любимые блюда по ценам 1990 года: "Биг Мак" – всего за 3 рубля, а "Хеппи Мил" – за 30 рублей.
Космос
Когда человечество сможет колонизировать другие планеты?
Что касается переселения, создания колоний на других планетах, если мы говорим про нашу Солнечную систему, здесь Марс считается наиболее пригодным для колонизации.
Общество
В Москве не подтвердили сообщения о первом заболевшем коронавирусом
В секретариате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой не подтвердили данные о первом заболевшем коронавирусом в Москве.
Хоккей
Овечкин опередил Айзермана по заброшенным шайбам в НХЛ
Интернет
Facebook следит за пользователями даже вне соцсети
Накануне в Facebook все же появилась опция «действия вне соцсети», которая летом прошлого года прошла тестирование на пользователях из Испании, Южной Кореи и Ирландии, и теперь каждый желающий может просмотреть и удалить собранные данные.
Кино
Появились первые отзывы критиков о «Хищных птицах» с Марго Робби
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Излечившаяся от коронавируса китаянка рассказала о болезни
Жительница китайского города Чунцин, излечившаяся от коронавируса, рассказала о болезни.
Общество
В Калининграде почтили легендарный подвиг Александра Маринеско
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Российские пранкеры разыграли Хоакина Феникса от имени Греты Тунберг
Российские пранкеры Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) позвонили голливудскому актеру Хоакину Фениксу, представившись шведской экоактивисткой Гретой Тунберг.
Экономика
Нацбанк Украины понизил учетную ставку до 11% годовых
Правление национального банка Украины приняло решение снизить учетную ставку с 13,5 до 11% годовых с 31 января 2020 года.
Общество
ВОЗ признала вспышку коронавируса чрезвычайной международной ситуацией
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения.
Культура
Умерла актриса Светлана Агеева, игравшая в фильме про Шурика
Прощание с актрисой пройдет в Москве. Агеева родилась 16 января 1941 года.
Футбол
«Крылья Советов» подписали защитника сборной Алжира
Алжирский футболист Зеффан Мехди стал новым игроком самарских «Крыльев Советов». Об этом сообщает клубная пресс-служба.
Происшествия
СК открыл новые дела из-за контрабанды леса в Китай
Следственный комитет возбудил новые дела на участников преступного сообщества, занимающегося незаконным вывозом древесины из России в Китай.
Происшествия
В Бермудском треугольнике нашли пропавший 100 лет назад корабль
Экономика
В США ФРС сохранила базовую ставку
Американская Федеральная резервная система (ФРС) сохранила базовую ставку по итогам заседания. Об этом сообщает РИА "Новости".
Культура
В Москве открывается выставка Сальвадора Дали
Уникальная экспозиция станет продолжением цикла выставок известных художников XX века, который организовали столичный департамент культуры, фонд "Связь времен" и Музей Фаберже.
Игры
Обладатели подписки PS Plus бесплатно получат все игры серии Bioshock
В феврале 2020 года подписчики сервиса PS Plus бесплатно получат Bioshock Collection и Sims 4. Об этом сообщалось 29 января в ролике на YouTube-канале PlayStation.
Космос
Опубликованы самые детальные снимки поверхности Солнца
Американские астрономы с помощью телескопа DKIST (Daniel K. Inouye Solar Telescope), расположенного на острове Мауи Гавайского архипелага, получили наиболее подробные на сегодняшний день снимки поверхности Солнца.
Культура
Доспехи армии Нильфгаарда поменяют во втором сезоне «Ведьмака»
Ранее Хиссрич высказалась о дизайне брони Нильфгаарда в первом сезоне, а позже стало известно, что во втором сезоне «Ведьмака» сменят дизайнера костюмов.