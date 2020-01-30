Политика
РИА НовостиПутин пошутил про призыв Силуанова «беречь каждый рубль»
Владимир Путин иронично ответил на призыв министра финансов Антона Силуанова к бережливости.
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Теннис
Джокович: уважаю Федерера за то, что он вышел на матч
Общество
Собчак сняли с рейса во Внуково
Политика
Помпео назвал Компартию Китая «центральной угрозой современности»
Правящая партия Китая — центральная угроза современности, заявил госсекретарь США Майк Помпео во время своего визита в Великобританию.
Армия и оружие
Фрегат «Адмирал Эссен» зашёл в порт Кипра для пополнения запасов
Фрегат «Адмирал Эссен» зашёл в кипрский порт Лимасол, заявил начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота Алексей Рулёв.
Футбол
«Барселона» получила приоритетное право покупки «нового Криштиану»
СМИ уже называет Тринкау «новым Криштиану», указывая на его сходство с Роналду.
Культура
В Москве открывается выставка Сальвадора Дали
Уникальная экспозиция станет продолжением цикла выставок известных художников XX века, который организовали столичный департамент культуры, фонд "Связь времен" и Музей Фаберже.
Спорт
Минспорт РФ 31 января рассмотрит вопрос лишения ВФЛА госаккредитации
Олимпийский комитет России (ОКР) и Министерство спорта РФ 31 января рассмотрят вопрос лишения госаккредитации Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), а также сложения полномочий всех членов президиума организации.
Происшествия
Убитый в Волгограде подросток оказался актером из «Ералаша»
16-летний студент из Волгограда, получивший смертельное ранение в драке, оказался актером из детского киножурнала "Ералаш".
Космос
Опубликованы самые детальные снимки поверхности Солнца
Американские астрономы с помощью телескопа DKIST (Daniel K. Inouye Solar Telescope), расположенного на острове Мауи Гавайского архипелага, получили наиболее подробные на сегодняшний день снимки поверхности Солнца.
Политика
Путин помиловал израильтянку Нааму Иссахар
Политика
КПРФ предложила свои поправки в Конституцию
Заместитель председателя ЦК КПРФ Дмитрий Новиков рассказал о предложенных поправках КПРФ ко второму чтению законопроекта.
Шоу-бизнес
Аршавин выселяет бывшую жену и дочь из квартиры мамы
Как следует из опубликованного документа, ей и ее дочери от спортсмена Есении предписано покинуть квартиру в Санкт-Петербурге, принадлежащую матери бывшего супруга.
Общество
Минюст опубликовал проект нового КоАП
Минюст России опубликовал проект нового Кодекса об административных правонарушениях.
Политика
Путин призвал чиновников на местах не засиживаться в кабинетах
Муниципальным властям нельзя засиживаться в кабинетах, нужно обсуждать насущные вопросы с людьми, поскольку национальные проекты воплощаются в жизнь усилиями граждан.
Здоровье
Минздрав РФ назвал список препаратов для лечения коронавируса
На сегодняшний день для лечения коронавируса нового типа, вспышка которого произошла в китайском городе Ухань в декабре 2019 года, можно использовать три медицинских препарата.
Политика
В Кремле прокомментировали идею введения термина «Верховный правитель»
В Кремле прокомментировали идею переименовать должность президента в "верховного правителя".
Шоу-бизнес
Пелагея и Телегин вместе отметили день рождения дочери
Ранее сообщалось, что Иван Телегин перестал скрывать роман с Марией Гончар.
Происшествия
В Бермудском треугольнике нашли пропавший сто лет назад корабль
Команда морских археологов нашла в Бермудском треугольнике корабль, пропавший порядка ста лет назад, сообщает телеканал Fox News.
Футбол
Исламхан, которого просматривал «Зенит», продолжит карьеру в ОАЭ
Как сообщает sports.kz со ссылкой на агента футболиста Марата Арчегова, 26-летний спортсмен продолжит карьеру в ОАЭ.
Шоу-бизнес
Дочь Михаила Ефремова рассказала о проблемах матери с алкоголем
Девушка в своем Instagram призналась, что мать из-за проблем с алкоголем стала ей «неудобна».
Общество
Впервые показана коллекция фотографий из концлагеря Собибор
Немецкий музей "Топография террора" показал ранее неизвестную публике коллекцию фотографий, сделанных на территории концлагеря Собибор.
Энергетика
Глава польской «PGNiG» связал снижение ее капитализации с «Газпромом»
На сегодняшний день капитализация «PGNiG» составляет 3,7 злотых или 1 млрд. долларов.
Хоккей
«Нефтехимик» пустил «Барыс» в плей-офф
В оставшееся время «Барыс» удержал преимущество – 2:1 и команда Андрея Скабелки выходит в плей-офф.
Происшествия
Борт Utair с неполадками благополучно сел во «Внуково»
Ранее сообщалось, что в самолете сработал датчик положения закрылок, и командир решил в целях безопасности вернуться в аэропорт вылета.
Политика
Полпред в ПФО представил в Чебоксарах врио главы Чувашии
Полпред президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров представил органам государственной власти и депутатам госсовета Чувашии врио главы республики Олега Николаева.