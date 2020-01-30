Политика

РИА НовостиРИА НовостиПутин пошутил про призыв Силуанова «беречь каждый рубль»

"Кто бы сомневался", — отметил с улыбкой президент. В своем выступлении Силуанов призвал выстроить систему управления на уровне регионов и муниципалитетов.
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с чего всё началось

Путин пошутил про призыв Силуанова «беречь каждый рубль»

Владимир Путин иронично ответил на призыв министра финансов Антона Силуанова к бережливости.
РИА Новости12:30

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Путин подшутил над Силуановым

Взгляд.ру13:05

Путин ответил министру Силуанову, призвавшему «беречь каждый рубль»

URA.Ru14:32

Путин ответил шуткой на призыв Силуанова «беречь каждый рубль»

Газета.Ru13:33

Путин пошутил, отвечая Силуанову про деньги

Московский Комсомолец13:13

Путин ответил «кто бы сомневался» на предложение Силуанова беречь деньги

РБК14:41

Путин пошутил про призыв Силуанова «беречь каждый рубль»

РИА Новости12:30

Путин пошутил над бережливостью Силуанова

REGNUM11:55
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Политика

Главу Чувашии отправили в отставку

Владимир Путин своим указом досрочно отправил в отставку главу Чувашии Михаила Игнатьева "в связи с утратой доверия" главы государства, сообщает пресс-служба Кремля.
Москва 24 вчера в 09:29
Общество

РЖД отменили приказ о прекращении грузового сообщения с Китаем

"Российские железные дороги" (РЖД) отменили приказ о прекращении с 31 января грузового сообщения с Китаем.
ТАСС 11:43
Фигурное катание

Определен состав сборной России по фигурному катанию на чемпионат мира

Руководство Федерации фигурного катания на коньках России определило состав сборной на чемпионат мира, который пройдет в Монреале с 18 по 22 марта.
Российская газета 17:01
Экономика

Американский инвестор предупредил о скором глобальном кризисе

Американский инвестор Джим Роджерс заявил, что до 2025 года мировую экономику ждет кризис, который может стать худшим за последние 80 лет.
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Общество

В Керчи заявили, что дарили блокадникам пироги с мясом, а не хлеб

РИА Новости 05:24
Политика

Названа зарплата Медведева на новой должности

Документ вступил в силу с 16 января, пишет «Газета.ру». 15 января Медведев объявил об отставке кабинета министров.
Известия 19:39
Экономика

Джефф Безос разбогател на $13 млрд за 15 минут

Основатель Amazon Джефф Безос увеличил свое состояние на $13,2 млрд за 15 минут, пишет Bloomberg.
РБК 21:29
Общество

Возмущенную Ксению Собчак высадили из самолета во Внукове

Вести.Ru 11:32
Технологии

Дуров предупредил об опасности использования WhatsApp

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров рассказал об угрозах, которые влечет за собой использование приложения WhatsApp.
РИА Новости 15:40
Политика

Путин заявил о важности увеличения численности населения России

Президент РФ Владимир Путин заявил о важности увеличения численности населения страны.
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Политика

Путин и Нетаньяху обсудили «сделку века» в Кремле

Пятый канал 13:10
Происшествия

В Волгограде зарезали 16-летнего актера «Ералаша»

В Волгограде в ходе уличного конфликта погиб 16-летний студент колледжа.
Московский Комсомолец 09:48
Политика

ПАСЕ приняла резолюцию с претензиями к России

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию по мониторингу выполнения обязательств десятью странами-членами организации, документ содержит ряд претензий к России.
Газета.Ru 17:19
Общество

С 1 февраля выплаты и пособия в РФ вырастут на 3%

Ежемесячные денежные выплаты льготным категориям граждан РФ повысятся в феврале на 3% в рамках ежегодной плановой индексации.
REGNUM вчера в 22:49
Политика

Оливер Стоун назвал США «силой зла»

Мы стали силой зла для людей, для тех, кто хочет реформ, для тех, кто стремится изменить положение вещей.
RT на русском 12:39
Общество

Украинцы раскритиковали Эллен Дедженерес из-за «русского» гопака

Газета.Ru 07:55
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В жилом доме во Владивостоке произошел взрыв

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В AliExpress опровергли приостановку доставки из-за коронавируса

Ранее появилась информация, что магазины китайской торговой площадки AliExpress якобы прекратили доставку товаров из-за вспышки нового коронавируса в Китае.
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Госдеп США включил Китай в «красный» список из-за коронавируса

Госдепартамент США включил Китай в "красный" список стран, от посещения которых предписано отказаться, из-за вспышки инфекции, вызванной новым типом коронавируса.
Газета.Ru 21:12
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Следствие обязали изменить обвинение сестрам Хачатурян на самооборону

Lenta.ru 15:37
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Сломавшая ногу Орбакайте начала передвигаться на самокате

Певица не теряет бодрость духа Два дня назад Кристина Орбакайте рассказала поклонникам, что сломала лодыжку во время подготовки к новым постановкам для концертной программы.
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Суд арестовал бывших полицейских по делу Голунова

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GAC выводит на рынок конкурента Renault Arkana

Китайский автогигант GAC определился со временем вывода на рынок новых модификаций кроссовера GS4.
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Покинувший Солнечную систему Voyager 2 не повернулся

Автоматическая межпланетная станция Voyager 2, в ноябре 2018 года покинувшая гелиосферу (магнитный аналог атмосферы планеты), не выполнила штатный маневр и израсходовала слишком много энергии, сообщает НАСА.
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Владелец Lipton и Brooke Bond может продать чайный бизнес

Компания Unilever рассматривает продажу своего чайного бизнеса, известного по брендам Lipton, Brooke Bond и PG Tips, на фоне спада его прибыльности.
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Минздрав посоветовал три лекарства для лечения коронавируса

Согласно временным методическим рекомендациям Минздрава РФ и Роспотребнадзора, в список рекомендуемых лекарственных средств для лечения коронавирусной инфекции у взрослых вошли препараты Рибавирин, Лопинавир/Ритонавир и Рекомбинантный интерферон бета-1b.
Инфорос 05:40
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МИД ответил на слова Эрдогана о невыполнении обязательств по Сирии

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Россия в настоящий момент не выполняет свои обязательства по соглашениям об урегулировании в сирийском Идлибе, достигнутым в Астане и Сочи.
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