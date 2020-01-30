Политика

РИА НовостиРИА НовостиПутин пошутил про призыв Силуанова «беречь каждый рубль»

"Кто бы сомневался", — отметил с улыбкой президент. В своем выступлении Силуанов призвал выстроить систему управления на уровне регионов и муниципалитетов.
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с чего всё началось

Путин пошутил про призыв Силуанова «беречь каждый рубль»

Владимир Путин иронично ответил на призыв министра финансов Антона Силуанова к бережливости.
РИА Новостивчера в 12:30

Подробнее о событии

Путин ответил «кто бы сомневался» на предложение Силуанова беречь деньги

РБКвчера в 14:41

Путин ответил шуткой на призыв Силуанова «беречь каждый рубль»

Газета.Ruвчера в 13:33

Путин пошутил, отвечая Силуанову про деньги

Московский Комсомолецвчера в 13:13

Путин подшутил над Силуановым

Взгляд.рувчера в 13:05

Путин пошутил про призыв Силуанова «беречь каждый рубль»

РИА Новостивчера в 12:30

Путин иронично прокомментировал призыв Силуанова к муниципалитетам «беречь каждый рубль»

ТАССвчера в 11:57

Путин пошутил над бережливостью Силуанова

REGNUMвчера в 11:55
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Политика

Правительство Чувашии ушло в отставку

Правительство Чувашии ушло в отставку после назначения временно исполняющим главы республики Олега Николаева.
ТАСС 01:05
Экономика

ЦБ отозвал лицензию у «Апабанка»

Центробанк России 31 января отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского Аграрного профсоюзного акционерного коммерческого банка «Апабанк».
RT на русском 00:43
Шоу-бизнес

Любовь Успенская попросила не разрушать психическое здоровье ее дочери

На днях Любовь Успенская на своей странице в Инстаграм обратилась к подписчикам и журналистам и попросила оставить в покое ее дочь Татьяну Плаксину.
Uznayvse.ru вчера в 10:08
Общество

Индекс счастья россиян снизился до минимума

"За два года индекс упал более чем в 2 раза", - уточняет газета.
Газета.Ru 00:23
Происшествия

В Бермудском треугольнике нашли пропавший 100 лет назад корабль

Команда морских археологов нашла пропавший около 100 лет назад корабль в Бермудском треугольнике. Об этом сообщил телеканал Fox News.
Известия 29 января в 19:39
Общество

Эксперт рассказала о новой причине для разводов в России

Молодое поколение в последние годы внесло свой вклад в традиционные причины распада браков в России — несерьезное к ним отношение, рассказала РИА Новости завлабораторией количественных методов исследования регионального развития Российского экономического университета имени Плеханова Елена Егорова.
РИА Новости вчера в 19:38
Общество

ККС определилась с кандидатом в судьи областного Арбитража

Председательствует Александр Глухов. Собравшиеся начали с вопроса о рекомендации на должность судьи Арбитражного суда области.
Взгляд-инфо 01:38
Общество

С 1 февраля проиндексируют социальные выплаты и пособия

С 1 февраля будет проиндексирован целый ряд социальных выплат, пособий и компенсаций, предоставляемых Пенсионным фондом России.
Алтайская правда 00:03
Гаджеты

На AliExpress нашли якобы разработанный в РФ защищенный планшет

Планшет MIG T10 x86 разработан компаниями из России Astra Linux и Mobile Inform Group (MIG), а продемонстрировали его еще в конце января.
ToDay News Ufa вчера в 09:57
Технологии

Дуров предупредил об опасности WhatsApp

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров рассказал о том, почему использование мессенджера WhatsApp опасно, в своем Telegram-канале.
Lenta.ru вчера в 14:32
Происшествия

У жительницы Нижнего Тагила заподозрили китайский коронавирус

В Роспотребнадзоре обещали прокомментировать ситуацию только в том случае, если подозрение на заражение подтвердится.
Эхо Москвы в Екатеринбурге 01:13
Происшествия

Пьяный мужчина заживо сжег 81-летнюю пенсионерку

По сообщению пресс-службы прокуратуры Курганской области, убийство произошло в мае 2019 года в Кургане, в СНТ "Сады Корвет" на дачном участке 81-летней потерпевшей.
Kurgan.ru 01:15
Происшествия

В Волгограде три человека пострадали в массовом ДТП

Шесть машин столкнулись в центре Волгограда, в результате ДТП пострадали три человека, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.
РИА Новости 01:20
Общество

В России могут увеличить штрафы за превышение скорости

Предлагается увеличить штрафы за превышение скорости, а также ввести новый состав преступления: вождение в нетрезвом виде с ребенком в салоне.
Газета.Ru 01:55
Политика

Путин помиловал осужденную израильтянку Иссахар

РИА Новости 29 января в 12:01
Футбол

Кокорин: уйду в аренду, когда в «Зените» скажут, что я не нужен

Напомним, что изначально футболиста хотели отправить в аренду в "Сочи", однако тот отказался.
Газета.Ru 01:19
Происшествия

На отца брошенных в Шереметьево детей завели дело об истязаниях

Следственные органы СУ СК по Хабаровскому краю и ЕАО возбудили уголовное дело в отношении мужчины, оставившего маленьких сыновей в аэропорту Шереметьево.
Российская газета вчера в 20:00
Футбол

Мостовой назвал неожиданным трансфер Соболева в «Спартак»

РИА Новости вчера в 05:25
Общество

Раскрыта цена шенгена для россиян по новым правилам

Пресс-служба представительства Еврокомиссии в Москве рассказала, во сколько россиянам обойдется визовый сбор по новым правилам получения шенгенской визы.
Рамблер 01:46
Политика

Великобритания проводит последний день в составе Евросоюза

Великобритания в пятницу проведет последний день в Европейском союзе, в который она вступила в 1973 году.
ТАСС вчера в 16:09
Общество

Роскачество оценило вина в картонной упаковке

Роскачество проверило качество вина в картонных упаковках в России. О результатах рассказывается на сайте организации.
Газета.Ru 01:00
Экономика

Средняя ставка выданной ипотеки упала до 9% годовых

К 1 ноября средневзвешенная ставка выданных за месяц кредитов впервые за историю наблюдений (с 2006 г.) достигла 9,4%. После этого она еще дважды обновила исторический минимум и к январю составила 9%.
Ведомости 01:54
Политика

ПАСЕ приняла резолюцию с претензиями к России по поводу Украины

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию по мониторингу выполнения странами своих обязательств.
Газета.Ru 01:41
Гаджеты

Опубликованы характеристики смартфона Xiaomi Mi 10 Pro

В сети опубликован авторитетным инсайдером скриншот экрана Xiaomi Mi 10 Pro с основными характеристиками смартфона.
ToDay News Ufa вчера в 00:48
Политика

Названа зарплата Медведева на новой должности

Зампредседатель Совбеза Дмитрий Медведев будет получать 618 тысяч рублей в месяц, следует из указа президента, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 15:43
Здоровье

ВОЗ признала коронавирус международной чрезвычайной ситуацией

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.
Коммерсантъ вчера в 14:51
Политика

Мнения россиян о цели поправок в Конституцию разделились пополам

Мнения россиян о целях поправок в Конституцию разделились практически поровну: почти 50% считают, что они нужны президенту РФ Владимиру Путину для закрепления своей власти, такое же количество граждан уверены в их нацеленности на реформу госуправления, свидетельствуют результаты опроса "Левада-центра".
Интерфакс вчера в 23:39
Политика

Глава Керчи подала заявление об отставке из-за ситуации с блокадниками

Глава Керчи Мая Хужина написала заявление об отставке на фоне вызвавшей широкий резонанс ситуации с поздравлением керченских блокадников.
RT на русском вчера в 15:04
Игры

Nintendo Switch обошла по продажам SNES

Продажи Nintendo Switch достигли 52,48 млн экземпляров, что позволило ей обойти SNES и стать третьей самой продаваемой домашней консолью компании после Wii и NES.
News.ru вчера в 03:13
Транспорт

РЖД приостановили пассажирское сообщение с Китаем до марта

Пассажирское железнодорожное сообщение между РФ и КНР временно приостанавливается на период с 31 января до 1 марта, сообщили РЖД.
Интерфакс вчера в 13:50
Как работают Яндекс.Новости?
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