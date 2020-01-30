Политика

РИА НовостиРИА НовостиПутин пошутил про призыв Силуанова «беречь каждый рубль»

"Кто бы сомневался", — отметил с улыбкой президент. В своем выступлении Силуанов призвал выстроить систему управления на уровне регионов и муниципалитетов.
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с чего всё началось

Путин пошутил про призыв Силуанова «беречь каждый рубль»

Владимир Путин иронично ответил на призыв министра финансов Антона Силуанова к бережливости.
РИА Новости12:30

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Путин подшутил над Силуановым

Взгляд.ру13:05

Путин ответил министру Силуанову, призвавшему «беречь каждый рубль»

URA.Ru14:32

Путин ответил шуткой на призыв Силуанова «беречь каждый рубль»

Газета.Ru13:33

Путин пошутил, отвечая Силуанову про деньги

Московский Комсомолец13:13

Путин ответил «кто бы сомневался» на предложение Силуанова беречь деньги

РБК14:41

Путин пошутил про призыв Силуанова «беречь каждый рубль»

РИА Новости12:30

Путин пошутил над бережливостью Силуанова

REGNUM11:55
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Общество

В Забайкалье на границе с Китаем ввели режим ЧС из-за коронавируса

Во всем Забайкальском каре действует режим повышенной готовности, а на всех территориях, где находятся пункты пропуска через российско-китайскую границу, введены особые карантинные меры.
РБК 21:09
Экономика

ЦБ пообещал начать выплату зарплат по номеру телефона через год

Россияне могут начать получать зарплату через Систему быстрых платежей Банка России в конце 2020-го или начале 2021 года.
РБК вчера в 05:46
Технологии

Дуров предупредил об опасности использования WhatsApp

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров рассказал об угрозах, которые влечет за собой использование приложения WhatsApp.
РИА Новости 15:40
Здоровье

Излечившаяся от коронавируса китаянка рассказала о болезни

Жительница китайского города Чунцин, излечившаяся от коронавируса, рассказала о болезни.
Lenta.ru 17:00
Футбол

Уткин порассуждал о перспективах Кокорина в футболе

Известный журналист и YouTube-блогер Василий Уткин в своей программе "Футбольный клуб" порассуждал о перспективах форварда петербургского "Зенита" Александра Кокорина.
Газета.Ru 05:52
Общество

Чиновницы из Керчи уволились после скандала с батонами для блокадников

Известия 15:00
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы о Ялтинской конференции

Известия 17:46
Общество

Движение по дороге Троицкое — Ново-Троицкое затруднено

Сахалин.Инфо 21:14
Авто

Названа стоимость кроссовера Aston Martin DBX для России

Стоимость нового кроссовера Aston Martin DBX на российском рынке составит от 14,5 млн рублей.
Известия 12:23
Политика

Помилованная Путиным Наама Иссахар вернулась в Израиль

РБК 13:45
Шоу-бизнес

Мать Аршавина выселяет бывшую жену и ребенка футболиста из квартиры

Мать Андрея Аршавина планирует выселить из квартиры в Петербурге бывшую супругу футболиста Алису Казьмину.
Росбалт 04:44
Экономика

Илон Маск разбогател за час на 2,3 миллиарда долларов

РИА Новости 01:49
Армия и оружие

Военные США сбежали с блок-постов на трассе М4 в Сирии

Pravda.Ru 28 января в 07:01
Происшествия

В Индии злоумышленник захватил 20 детей в заложники

В индийском штате Уттар-Прадеш мужчина захватил и удерживает в заложниках порядка 20 детей, сообщает 30 января газета Hindustan Times.
REGNUM 13:47
Здоровье

В Китае число зараженных новым коронавирусом выросло до 9692 человек

Число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса в Китае, достигло 9 692 человек, что намного больше, чем за всю эпидемию коронавируса SARS в мире, сообщает госкомитет по вопросам здравоохранения КНР.
РИА Новости 19:22
Общество

Мишустин раскритиковал информподачу по прожиточному минимуму

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин раскритиковал информационную подачу по снижению прожиточного минимума, которое многие восприняли как уменьшение размера МРОТ.
РИА Новости 04:38
Шоу-бизнес

Отиева показала себя накрашенной после скандала с Малаховым

VSE42.RU вчера в 23:23
Общество

Возмущенную Ксению Собчак высадили из самолета во Внукове

Вести.Ru 11:32
Происшествия

Убитый в Волгограде подросток оказался актером из «Ералаша»

16-летний студент из Волгограда, получивший смертельное ранение в драке, оказался актером из детского киножурнала "Ералаш".
Российская газета 10:15
Происшествия

Суд арестовал пятерых бывших полицейских по делу Голунова

RT на русском 14:31
Экономика

Владелец Lipton задумался о продаже чайного бизнеса

Финансовый директор Unilever Грэм Питкетли заявил американской газете The Wall Street Journal, что после проверки руководство компании может принять решение о продаже части или всего чайного бизнеса, также рассматривается вариант уступки доли или выделения чайных активов в отдельную структуру.
Ведомости 13:11
Транспорт

РЖД приостановили пассажирское сообщение с Китаем до марта

Пассажирское железнодорожное сообщение между РФ и КНР временно приостанавливается на период с 31 января до 1 марта, сообщили РЖД.
Интерфакс 13:50
Шоу-бизнес

Сломавшая ногу Орбакайте начала передвигаться на самокате

Певица не теряет бодрость духа Два дня назад Кристина Орбакайте рассказала поклонникам, что сломала лодыжку во время подготовки к новым постановкам для концертной программы.
WomanHit.ru 07:33
Общество

ВОЗ признала коронавирус международной чрезвычайной ситуацией

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.
Коммерсантъ 14:51
Биатлон

Евгений Сидоров: «Драчев озаботился моей карьерой, так как хотел помочь реализоваться. Не понравилось, что начали говорить про блат»

Российский биатлонист Евгений Сидоров прокомментировал обвинения о попадании в сборную благодаря административному ресурсу.
Матч ТВ 07:45
Происшествия

Брошенных отцом в Шереметьево детей передадут бабушке

Детский омбудсмен Анна Кузнецова сообщила о решении, принятом в отношении мальчиков, которых отец, уезжая на заработки, оставил одних в московском аэропорту.
ТК Звезда 06:21
Происшествия

В Туле госпитализировали вернувшегося из Китая мужчину

Житель Тулы, вернувшийся из Китая, госпитализирован с признаками ОРВИ, сообщает в четверг управление Роспотребнадзора по Тульской области.
РИА Новости вчера в 23:50
Политика

Названа зарплата Медведева на новой должности

Зампредседатель Совбеза Дмитрий Медведев будет получать 618 тысяч рублей в месяц, следует из указа президента, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 15:43
Футбол

Мостовой назвал неожиданным трансфер Соболева в «Спартак»

РИА Новости 05:25
Общество

Социальные выплаты и пособия в России проиндексируют с 1 февраля

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил размер индексации выплат, пособий и компенсаций в 2020 году.
RT на русском 03:45
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