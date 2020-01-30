Политика
РИА НовостиПутин пошутил про призыв Силуанова «беречь каждый рубль»
"Кто бы сомневался", — отметил с улыбкой президент. В своем выступлении Силуанов призвал выстроить систему управления на уровне регионов и муниципалитетов.
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с чего всё началось
Владимир Путин иронично ответил на призыв министра финансов Антона Силуанова к бережливости.РИА Новости12:30
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Общество
В Забайкалье на границе с Китаем ввели режим ЧС из-за коронавируса
Во всем Забайкальском каре действует режим повышенной готовности, а на всех территориях, где находятся пункты пропуска через российско-китайскую границу, введены особые карантинные меры.
Экономика
ЦБ пообещал начать выплату зарплат по номеру телефона через год
Россияне могут начать получать зарплату через Систему быстрых платежей Банка России в конце 2020-го или начале 2021 года.
Технологии
Дуров предупредил об опасности использования WhatsApp
Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров рассказал об угрозах, которые влечет за собой использование приложения WhatsApp.
Здоровье
Излечившаяся от коронавируса китаянка рассказала о болезни
Жительница китайского города Чунцин, излечившаяся от коронавируса, рассказала о болезни.
Футбол
Уткин порассуждал о перспективах Кокорина в футболе
Известный журналист и YouTube-блогер Василий Уткин в своей программе "Футбольный клуб" порассуждал о перспективах форварда петербургского "Зенита" Александра Кокорина.
Общество
Движение по дороге Троицкое — Ново-Троицкое затруднено
Авто
Названа стоимость кроссовера Aston Martin DBX для России
Стоимость нового кроссовера Aston Martin DBX на российском рынке составит от 14,5 млн рублей.
Шоу-бизнес
Мать Аршавина выселяет бывшую жену и ребенка футболиста из квартиры
Мать Андрея Аршавина планирует выселить из квартиры в Петербурге бывшую супругу футболиста Алису Казьмину.
Экономика
Илон Маск разбогател за час на 2,3 миллиарда долларов
Армия и оружие
Военные США сбежали с блок-постов на трассе М4 в Сирии
Происшествия
В Индии злоумышленник захватил 20 детей в заложники
В индийском штате Уттар-Прадеш мужчина захватил и удерживает в заложниках порядка 20 детей, сообщает 30 января газета Hindustan Times.
Здоровье
В Китае число зараженных новым коронавирусом выросло до 9692 человек
Число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса в Китае, достигло 9 692 человек, что намного больше, чем за всю эпидемию коронавируса SARS в мире, сообщает госкомитет по вопросам здравоохранения КНР.
Общество
Мишустин раскритиковал информподачу по прожиточному минимуму
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин раскритиковал информационную подачу по снижению прожиточного минимума, которое многие восприняли как уменьшение размера МРОТ.
Шоу-бизнес
Отиева показала себя накрашенной после скандала с Малаховым
Происшествия
Убитый в Волгограде подросток оказался актером из «Ералаша»
16-летний студент из Волгограда, получивший смертельное ранение в драке, оказался актером из детского киножурнала "Ералаш".
Происшествия
Суд арестовал пятерых бывших полицейских по делу Голунова
Экономика
Владелец Lipton задумался о продаже чайного бизнеса
Финансовый директор Unilever Грэм Питкетли заявил американской газете The Wall Street Journal, что после проверки руководство компании может принять решение о продаже части или всего чайного бизнеса, также рассматривается вариант уступки доли или выделения чайных активов в отдельную структуру.
Транспорт
РЖД приостановили пассажирское сообщение с Китаем до марта
Пассажирское железнодорожное сообщение между РФ и КНР временно приостанавливается на период с 31 января до 1 марта, сообщили РЖД.
Шоу-бизнес
Сломавшая ногу Орбакайте начала передвигаться на самокате
Певица не теряет бодрость духа Два дня назад Кристина Орбакайте рассказала поклонникам, что сломала лодыжку во время подготовки к новым постановкам для концертной программы.
Общество
ВОЗ признала коронавирус международной чрезвычайной ситуацией
Всемирная организация здравоохранения признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.
Биатлон
Евгений Сидоров: «Драчев озаботился моей карьерой, так как хотел помочь реализоваться. Не понравилось, что начали говорить про блат»
Российский биатлонист Евгений Сидоров прокомментировал обвинения о попадании в сборную благодаря административному ресурсу.
Происшествия
Брошенных отцом в Шереметьево детей передадут бабушке
Детский омбудсмен Анна Кузнецова сообщила о решении, принятом в отношении мальчиков, которых отец, уезжая на заработки, оставил одних в московском аэропорту.
Происшествия
В Туле госпитализировали вернувшегося из Китая мужчину
Житель Тулы, вернувшийся из Китая, госпитализирован с признаками ОРВИ, сообщает в четверг управление Роспотребнадзора по Тульской области.
Политика
Названа зарплата Медведева на новой должности
Зампредседатель Совбеза Дмитрий Медведев будет получать 618 тысяч рублей в месяц, следует из указа президента, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
Футбол
Мостовой назвал неожиданным трансфер Соболева в «Спартак»
Общество
Социальные выплаты и пособия в России проиндексируют с 1 февраля
Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил размер индексации выплат, пособий и компенсаций в 2020 году.