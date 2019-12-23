Политика

РЕН ТВРЕН ТВПутин поручил проработать вопрос поставок улиток в Россию

Президент РФ Владимир Путин поручил Минсельхозу России совместно с Россельхознадзором проработать вопрос поставок одного из видов улиток в страну. Путин попросил министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева сократить решение этого вопроса "до минимума".
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Путин поручил проработать вопрос поставок улиток в Россию

РИА Новости09:44

Путин поручил проработать вопросы производства и поставок улиток

Российская газета10:02

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Фонтанка.Ру09:49

Путин поручил включить производство улиток в список видов сельскохозяйственной деятельности

Эхо Москвы10:31

Путин о разведении улиток и их афродизиак-действии: Заодно и демографическую проблему решим

Комсомольская правда09:20

Минсельхоз прорабатывает вопрос импорта улиток для разведения в России

ТАСС09:57

Путин пошутил про решение демографической проблемы с помощью улиток

Rambler News Service09:23
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