Политика
РЕН ТВПутин поручил проработать вопрос поставок улиток в Россию
Президент РФ Владимир Путин поручил Минсельхозу России совместно с Россельхознадзором проработать вопрос поставок одного из видов улиток в страну. Путин попросил министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева сократить решение этого вопроса "до минимума".
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Путин о разведении улиток и их афродизиак-действии: Заодно и демографическую проблему решим
Комсомольская правда09:20
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что Москва готова рассмотреть вопрос о санкциях с Украиной, но инициатива должна исходить от Киева.
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Промышленное производство на Украине в ноябре 2019 года сократилось по сравнению с ноябрем 2018 года на 7,5% после снижения на 5% в октябре и 1,1% – в сентябре.
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Опубликовано видео посадки корабля Starliner в пустыне
НАСА опубликовало видео посадки космического корабля Starliner в пустыне в Нью-Мексико после того, как он не смог долететь к МКС.
Политика
МИД Польши ответил на слова Путина о Второй мировой войне
Официальная Варшава высказала "тревогу и недоумение" по поводу слов президента России Владимира Путина о причинах и виновниках начала Второй мировой войны, говорится в заявлении МИД Польши.
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Сенаторы в США установили условия снятия с России «санкций из ада»
В текст внесены поправки сенаторов Линдси Грэма и Роберта Менендеса, которые устанавливают порядок введения и снятия санкций.
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Чижов сообщил о готовности России передать Нидерландам данные по MH17
Как заявлял заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую о том, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, однако эта информация была следователями проигнорирована.
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Игра завершилась со счетом 9:1. В составе команды Валерия Брагина дублем отметился Егор Соколов.
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СК завел третье дело на пустившую за руль шестилетнего сына женщину
В Татарстане следователи возбудили еще одно уголовное дело против жительницы Набережных Челнов, пустившей за руль автомобиля своего шестилетнего сына.
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Газопровод "Северный поток 2" построен примерно на 93% от своей проектной трассы: на данный момент уложено более 2300 км из около 2460 км, говорится в сообщении компании.
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Родители напавших на полицию в Апатитах подростков обратились в СК
Родители одного из подростков, которые подозреваются в нападении на полицейских 20 декабря в городе Апатиты, написали заявление в местный следственный отдел СУ СК РФ по Мурманской области.