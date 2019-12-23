Политика

Газета.RuГазета.RuПутин в шутку предложил повысить рождаемость в России с помощью улиток

Президент России Владимир Путин в шутку сказал, что улитки, будучи афродизиаком, помогут повысить рождаемость в стране, сообщает ТАСС. Президент побывал на встрече с общественностью по вопросам сельского хозяйства и сельских территорий.
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Путин пошутил про решение демографической проблемы при помощи улиток

Известия13:40

Минсельхоз прорабатывает вопрос импорта улиток для разведения в России

ТАСС09:57

«Мужики, все на улиток!» Путин нашел новый способ решения демографической проблемы и сразу же посоветовал его Патрушеву

Фонтанка.Ру09:49

Путин пошутил о влиянии улиток на рождаемость

РИА Новости09:44

Путин о разведении улиток и их афродизиак-действии: Заодно и демографическую проблему решим

Комсомольская правда09:20

Путин поручил проработать вопросы производства и поставок улиток

Российская газета10:02

Путин пошутил про решение демографической проблемы с помощью улиток

Rambler News Service09:23
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Культура

«Россия 1» впервые покажет отреставрированную «Иронию судьбы»

«Россия 1» впервые покажет отреставрированную самим телеканалом версию фильма Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!» в Full HD качестве, «которая будет отличаться от первоначальной версии более яркими цветами и четкими деталями», сообщили РБК в пресс-службе телеканала.
РБК 12:54
Политика

Путин открыл движение поездов в Крым

По приезду на станцию Тамань президент принял участие в праздничном митинге по случаю открытия движения по железнодорожной части Крымского моста через Керченский пролив и дал старт отправке первого состава из Санкт-Петербурга в Севастополь.
Российская газета 07:43
Происшествия

Отец забрал дочь, которую мать пыталась выкинуть из окна в Петербурге

Девочку 2018 года рождения, которую пыталась выбросить из окна ее мать, а также ее старшего брата передали отцу детей, сообщает в понедельник аппарат уполномоченного по правам ребенка в Петербурге Светланы Агапитовой.
РИА Новости 13:46
Футбол

«Локо» может подписать Комличенко и вернуть Михалика зимой. Кверквелия, Хеведес и Эдер могут уйти из клуба

Как говорят на рынке, Кверквелия предлагался летом, но трансферу мешает статус легионера и будущий лимит по схеме «8+17».
Sports.ru 09:02
Транспорт

Начальник поезда Петербург-Севастополь пропустил отправление

Журналист рассказал, что пока глава компании-перевозчика и начальник поезда из Петербурга докладывали о готовности начать сообщение с Крымом - состав у них за спиной тронулся.
Neva.Today 13:48
Спорт

Кадыров прокомментировал решение WADA об отстранении россиян

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил журналистам, что, если бы он был спортсменом, то отказался бы от участия от любых соревнований после решения Всемирного антидопингового агентства (WADA) об отстранении российских спортсменов.
РИА Новости 10:52
Единоборства

Рамзан Кадыров вызвал Александра Емельяненко на бой

Бой с Михаилом Кокляевым вернул Александра Емельяненко в информационное поле и привел к целой череде вызовов российского бойца на бой.
LoginCasino.com 07:17
Политика

Суд приостановил экстрадицию Винника из Греции

Приостановлено исполнение решения министра юстиции Греции Костаса Циараса насчет последовательной экстрадиции гражданина России Александра Винника во Францию, США и Россию.
Вести.Ru 13:48
Происшествия

СК переквалифицировал обвинение по «делу Baring Vostok»

Еще один источник рассказал, что Следственный комитет России начал предъявлять обвинение в окончательной редакции фигурантам дела, в том числе основателю одноименного инвестиционного фонда, американскому бизнесмену Майклу Калви.
Интерфакс 10:42
Гаджеты

Выяснились полные характеристики Samsung Galaxy Note 10 Lite

На днях в Сеть попали качественные визуализации ожидаемого смартфона Samsung Galaxy Note 10 Lite, которые открыли облик аппарата с разных сторон и показали его цветовые исполнения.
3DNews вчера в 23:55
Политика

На Ямале уволена журналистка, задавшая вопрос Путину

Из ОГТРК «Ямал-Регион» уволилась по собственному желанию журналистка Алиса Яровская, которая на большой пресс-конференции президента России Владимира Путина задала наболевший для ЯНАО вопрос про мост через Обь.
REGNUM 10:33
Политика

Сенаторы в США установили условия снятия с России «санкций из ада»

В текст внесены поправки сенаторов Линдси Грэма и Роберта Менендеса, которые устанавливают порядок введения и снятия санкций.
РБК 04:25
Кино

«КиноПоиск» назвал главные фильмы 2019 года

РИАМО 08:17
Культура

«Союзмультфильм» выпустил продолжение мультфильма об Умке

Студия «Союзмультфильм» выпустила новый мультфильм о медвежонке Умке — заключительную часть трилогии о его приключениях.
Афиша Daily 02:10
Авто

Kia объявила цены на новый кроссовер Seltos в России

Kia Seltos в комплектации Luxe поступит на российский рынок в 2020 году по цене от 1 349 900 рублей, говорится на сайте автопроизводителя.
РИА Новости 12:34
Хоккей

«Ак Барс» обменял Ткачева в «Локомотив» на Аверина и Санникова

Ярославский "Локомотив" и казанский "Ак Барс" произвели обмен, в результате которого хоккеистом железнодорожников стал форвард Владимир Ткачев, сообщается на официальном сайте ярославского клуба КХЛ.
РИА Новости 07:41
Политика

Чижов сообщил о готовности России передать Нидерландам данные по MH17

Как заявлял заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую о том, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, однако эта информация была следователями проигнорирована.
РИА Новости 05:48
Политика

Путин признался, что не пьет чай

Газета.Ru 10:21
Экономика

При выходе на пенсию на 10 лет позже ее размер увеличится вдвое

При выходе на пенсию позже нормы на 10 лет размер выплаты увеличиваются более чем в два раза. Это объясняется премиальными коэффициентами.
Газета.Ru 09:36
Происшествия

Прокурор запросил 3,5 года колонии для участника акции 27 июля

РИА Новости 11:34
Политика

Медведев назвал условие предоставления Белоруссии мер поддержки

Белоруссия может получить меры поддержки от России после имплементации в законы дорожных карт по интеграции между странами, заявил журналистам премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
РИА Новости 13:49
Здоровье

Врачи разрешили гипертоникам выпить бокал шампанского в новогоднюю ночь

Кардиологи не возражают, если гипертоники выпьют в новогоднюю ночь один-два бокала шампанского.
Соловей.Инфо вчера в 05:00
Политика

Медведев прокомментировал возможность отмены санкций против Украины

В начале декабря Медведев, комментируя политику украинского лидера Владимира Зеленского в отношении России, заявил, что главное — чтобы Зеленскому хватило мужества противостоять «оголтелому национализму».
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Спорт

Sony выпустила бесплатное праздничное DLC для God of War

Gmbox.ru 09:36
Происшествия

В центре Севастополя обнаружили бомбу времен ВОВ

В центре Севастополя эвакуируют местных жителей из-за обнаружения немецкой авиабомбы времен Великой Отечественной войны.
Телеканал 360° 13:35
Футбол

Сон Хын Мин дисквалифицирован на три матча

Корейский нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин получил трехматчевую дисквалификацию. Об этом сообщает официальный сайт «шпор».
LiveSport.ru 11:26
Гаджеты

Apple попросила легализовать в России скоростной аналог Bluetooth

Российские эксперты считают, что в теории технология может создавать помехи для военного оборудования. iPhone 11 — смартфон корпорации Apple, использующий процессор Apple A13 Bionic и операционную систему iOS 13, представленный 10 сентября 2019 года вместе с iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max.
ToDay News Ufa вчера в 08:59
Футбол

Глушаков не смог назвать явного лидера в «Спартаке»

Газета.Ru 11:22
Политика

Названа степень готовности «Северного потока-2»

Степень готовности газопровода «Северный поток-2» составляет 93,5 процента.
Lenta.ru 12:43
Хоккей

«Ак Барс» оценил решение КХЛ провести «Зеленое дерби» в Давосе

Матч регулярного чемпионата КХЛ между "Салаватом Юлаевым" и "Ак Барсом" в рамках проекта KHL World Games пройдет в понедельник в швейцарском Давосе.
РИА Новости 04:48
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