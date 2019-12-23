Президент России Владимир Путин в шутку сказал, что улитки, будучи афродизиаком, помогут повысить рождаемость в стране, сообщает ТАСС. Президент побывал на встрече с общественностью по вопросам сельского хозяйства и сельских территорий.

Путин в шутку предложил повысить рождаемость в России с помощью улиток

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