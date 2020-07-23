с чего всё началось

Во время церемонии запуска комплекса нефтепереработки «Евро+» Дюков по видеосвязи рассказывал главе государства об инвестициях, которые нужны Московскому нефтеперерабатывающему заводу. Путин отметил, что в завод решено вложить 350 млрд рублей до 2025 года, затем Дюков назвал сумму в 250 млрд рублей.

Путин пошутил про «сотенку миллиардов» с главой «Газпром нефти»

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Происшествия Суд арестовал бывшего колумниста «Ведомостей» Федора Крашенинникова Октябрьский районный суд Екатеринбурга признал политолога и бывшего колумниста «Ведомостей» Федора Крашенинникова виновным в повторном неуважении к власти, сообщил руководитель правозащитной группы «Агора» Павел Чиков в своем канале в Telegram. 440

Происшествия Захвативший заложника в Полтаве освободил его и скрылся в лесу Бывший участник силовой операции в Донбассе Роман Скрипник, взявший в заложники полицейского и угрожавший взорвать гранату, освободил его и скрылся в лесу. 8

Происшествия В Подмосковье ищут ранившего девочку из газового пистолета В Московской области сотрудники полиции ищут мужчину, который выстрелил из газового пистолета в годовалую девочку и причинил ей химические ожоги. 133

Авто О внедорожных возможностях нового Kia Sorento рассказали в компании Как уверяет производитель, именно Kia Sorento четвертой генерации с системой полного привода AWD сможет похвастаться максимальным внедорожным потенциалом за всю "жизнь" этой модели. 20

Политика Помпео признал, что США отстают от России в Арктике США начали действия в Арктическим регионе слишком поздно. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео в интервью DR в ходе визита в Данию.

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Происшествия В Татарии главу районного исполкома подозревают в мошенничестве Тукаевский район, Татария, 23 июля 2020, 14:51 — REGNUM В Татарии по подозрению в превышении должностных полномочий и мошенничестве возбудили уголовные дела в отношении директора ООО «Тукай Тепло-Газ» и главы исполкома Тукаевского муниципального района. 11

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Финансы Названы последствия снижения ключевой ставки ЦБ до нового минимума Москва, 22 июля 2020, 22:47 — REGNUM 24 июля Банк России в очередной раз снизит ключевую ставку до нового минимума, уверен эксперт финансового рынка по брокерской, дилерской деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами Григорий Вершинин. 217

Общество Беглов: судьбу петербургских баров решит рабочая группа Группа создана губернатором и председателем петербургского ЗакСа Вячеславом Макаровым.

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