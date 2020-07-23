с чего всё началось

Во время церемонии запуска комплекса нефтепереработки «Евро+» Дюков по видеосвязи рассказывал главе государства об инвестициях, которые нужны Московскому нефтеперерабатывающему заводу. Путин отметил, что в завод решено вложить 350 млрд рублей до 2025 года, затем Дюков назвал сумму в 250 млрд рублей.

Путин пошутил про «сотенку миллиардов» с главой «Газпром нефти»

Политика Трамп назвал умными Путина, Си Цзиньпина и Эрдогана Вашингтон, 23 июля 2020, 04:57 — REGNUM Президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган отличаются острым умом, заявил американский президент Дональд Трамп в своем интервью телеканалу Fox News. 20

Происшествия Захвативший полицейского в Полтаве мужчина освободил заложника Мужчина, захвативший полицейского в Полтаве, отпустил заложника, сообщается на новостном портале "Общественное" со ссылкой на источник.

Общество Бастрыкин заявил, что у следствия нет сомнений в виновности Фургала Председатель СК Александр Бастрыкин заявил, что у следствия нет сомнений в причастности бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к инкриминируемым ему преступлениям. 430

Общество Родители более 90% детей в РФ получили «президентские» выплаты Глава Пенсионного фонда России Максим Топилин заявил, что дополнительные выплаты на детей до 16 лет в России уже назначены порядка 90% потенциальных получателей. 359

Общество Собянин исключил введение новых ограничений из-за коронавируса Власти Москвы не собираются вводить никакие карантинные ограничения из-за коронавируса, сообщил мэр Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24".

Происшествия Следователь уволился из СК после обращения Бастрыкина к генпрокурору Старший следователь по особо важным делам Главного управления по расследованию особо важных дел Следственного комитета Руслан Миниахметов уволился из ведомства. 63

Политика Посол в Великобритании оценил шансы на улучшение отношений с Лондоном Нынешнее состояние политических отношений России и Соединенного Королевства близко к заморозке, а опубликованный во вторник доклад британского парламента только усилил негативный фон. 1

Интернет Apple ответила на претензии из-за высоких комиссий в App Store Разработчики годами обвиняли Apple в ограничении конкуренции из-за взимания комиссии 30%, а также из-за того, что компания требует проведения оплаты через встроенную в магазин систему, указывает канал. 1

Происшествия ФСБ задержала более 20 террористов в трех российских регионах ФСБ при участии МВД и Росгвардии задержала 22 членов террористической организации «Исламское движение Узбекистана» (запрещена в России), сообщило «РИА Новости» со ссылкой на ФСБ. 683

Хоккей Прощание с олимпийским чемпионом по хоккею Гусевым состоится 24 июля Прощание с чемпионом Олимпийских игр 1976 года в Инсбруке в составе сборной СССР по хоккею Александром Гусевым состоится в пятницу в Москве, сообщается на сайте столичного ЦСКА. 3