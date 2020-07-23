Общество

REGNUMREGNUMПутин пошутил про «сотенку миллиардов» с главой «Газпром нефти»

Во время церемонии запуска комплекса нефтепереработки «Евро+» Дюков по видеосвязи рассказывал главе государства об инвестициях, которые нужны Московскому нефтеперерабатывающему заводу. Путин отметил, что в завод решено вложить 350 млрд рублей до 2025 года, затем Дюков назвал сумму в 250 млрд рублей.
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с чего всё началось
В ходе проходившей в режиме видеоконференции церемонии
 пуска нового комплекса переработки нефти на Московском НПЗ Дюков оценил расходы на модернизацию предприятия в 250 млрд руб. и тут же исправился — 350 млрд руб.
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Автоматически обработано 7279 источников, обновлено в 09:21, Ашберн
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Издание Popular Mechanics выделило преимущества кораблей «Зубр»

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ЦБ выявил рост числа мошеннических звонков на 300% с начала эпидемии

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Александр Дюков
Российский топ-менеджер, председатель правления, генеральный директор ПАО «Газпром нефть». Президент Российского футбольного союза с 22 февраля 2019 года. В 1991 году окончил Ленинградский кораблестроительный институт по специальности «инженер-аэрогидромеханик».
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