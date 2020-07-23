Общество
REGNUMПутин пошутил про «сотенку миллиардов» с главой «Газпром нефти»
Во время церемонии запуска комплекса нефтепереработки «Евро+» Дюков по видеосвязи рассказывал главе государства об инвестициях, которые нужны Московскому нефтеперерабатывающему заводу. Путин отметил, что в завод решено вложить 350 млрд рублей до 2025 года, затем Дюков назвал сумму в 250 млрд рублей.
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Политика
Трамп назвал умными Путина, Си Цзиньпина и Эрдогана
Вашингтон, 23 июля 2020, 04:57 — REGNUM Президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган отличаются острым умом, заявил американский президент Дональд Трамп в своем интервью телеканалу Fox News.
REGNUM вчера в 21:57
Шоу-бизнес
71-летняя Алла Пугачева станцевала на вечеринке в мини-шортах
Потом Галкин показал, как Пугачева общается с Григорием Лепсом, а под конец дня удивил подписчиков видео с танцами супруги.
iReactor 02:49
Гаджеты
Google хочет ужесточить требования к смартфонам на Android
Согласно новым условиям, смартфоны с менее 2 Гб оперативной памяти должны иметь Android Go.
Evo-rus.com 04:43
Происшествия
Захвативший полицейского в Полтаве мужчина освободил заложника
Мужчина, захвативший полицейского в Полтаве, отпустил заложника, сообщается на новостном портале "Общественное" со ссылкой на источник.
РИА Новости 09:15
Общество
Бастрыкин заявил, что у следствия нет сомнений в виновности Фургала
Председатель СК Александр Бастрыкин заявил, что у следствия нет сомнений в причастности бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к инкриминируемым ему преступлениям.
РИА Новости 06:57
Общество
Родители более 90% детей в РФ получили «президентские» выплаты
Глава Пенсионного фонда России Максим Топилин заявил, что дополнительные выплаты на детей до 16 лет в России уже назначены порядка 90% потенциальных получателей.
Интерфакс вчера в 08:20
Общество
Собянин исключил введение новых ограничений из-за коронавируса
Власти Москвы не собираются вводить никакие карантинные ограничения из-за коронавируса, сообщил мэр Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24".
РИА Новости 09:09
Происшествия
Следователь уволился из СК после обращения Бастрыкина к генпрокурору
Старший следователь по особо важным делам Главного управления по расследованию особо важных дел Следственного комитета Руслан Миниахметов уволился из ведомства.
РБК вчера в 13:07
Общество
В Хабаровске напали на освещающего протесты «навальниста»
Неизвестные избили журналиста, ведущего YouTube-канала "Штаб Навального" Дмитрия Низовцева, в последнее время занимавшегося освещением местных протестов.
ЗакC.Ру 08:47
Происшествия
Адвокат сообщил о задержании политолога Федора Крашенинникова
Адвокат Алексей Бушмаков сообщил о задержании в Екатеринбурге своего подзащитного – политолога Федора Крашенинникова.
Вести.Ru 05:33
Политика
Посол в Великобритании оценил шансы на улучшение отношений с Лондоном
Нынешнее состояние политических отношений России и Соединенного Королевства близко к заморозке, а опубликованный во вторник доклад британского парламента только усилил негативный фон.
РБК 08:35
Политика
В ФРГ ответили США на угрозы санкций против «Северного потока — 2»
Бургомистр немецкого города Засниц Франк Крахт считает, что США нарушают международные права ужесточением американских санкций против "Северного потока — 2". Об этом он сказал в интервью RT Deutsch.
Газета.Ru 02:11
Армия и оружие
Премьер Армении призвал Баку публично отказаться от применения силы
Премьер Армении Никол Пашинян на заседании правительства в четверг призвал Баку публично отказаться от применения насилия.
РИА Новости 06:28
Культура
На Украине снимут фильм о запорожских казаках-геях
На Украине начались съемки короткометражного фильма Евгения Коршунова о казаках-геях. Лента получила название "Главная крепость Сечи".
Piter.tv вчера в 04:35
Интернет
Apple ответила на претензии из-за высоких комиссий в App Store
Разработчики годами обвиняли Apple в ограничении конкуренции из-за взимания комиссии 30%, а также из-за того, что компания требует проведения оплаты через встроенную в магазин систему, указывает канал.
Forbes 03:29
Политика
Лукашенко пригрозил выдворить иностранных журналистов из Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил выдворять иностранных журналистов за деструктив в СМИ.
РИА Новости 08:30
Происшествия
ФСБ задержала более 20 террористов в трех российских регионах
ФСБ при участии МВД и Росгвардии задержала 22 членов террористической организации «Исламское движение Узбекистана» (запрещена в России), сообщило «РИА Новости» со ссылкой на ФСБ.
Ведомости 08:10
Общество
Выплаты на детей в 10 тысяч рублей хотят сделать ежемесячными в России
Дети от трёх до шестнадцати лет получили 10 000 р. в качестве единовременной выплаты.
Лезги газет 07:53
Шоу-бизнес
Сергей Соседов резко раскритиковал выступление дочери Юрия Маликова
Вечерний курьер 08:38
Политика
Памфилова объяснила удаление опроса о многодневном голосовании
Глава Центризбиркома Элла Памфилова объяснила удаление опроса о многодневном голосовании неграмотностью сотрудников.
Деловое.ТВ 06:43
Экономика
ЦБ выявил рост числа мошеннических звонков на 300% с начала эпидемии
За время эпидемии число мошеннических звонков, совершенных злоумышленниками якобы от лица сотрудников банков, выросло на 300%.
РБК 08:20
Общество
Карелия вернула ряд ограничений из-за коронавируса
Глава Карелии Артур Парфенчиков решил вернуть часть ограничений из-за «отсутствия устойчивого снижения заболеваемости» COVID-19 в регионе.
РБК 05:18
Путешествия
Мишустин пообещал туристам до 15 тыс. рублей за поездки по РФ
Правительство России компенсирует от 5 до 15 тыс. рублей туристам, которые решили отдохнуть на территории страны.
Известия вчера в 06:27
Хоккей
Прощание с олимпийским чемпионом по хоккею Гусевым состоится 24 июля
Прощание с чемпионом Олимпийских игр 1976 года в Инсбруке в составе сборной СССР по хоккею Александром Гусевым состоится в пятницу в Москве, сообщается на сайте столичного ЦСКА.
РИА Новости 07:43
Общество
Российских пенсионеров предложили поддержать единовременной выплатой
С предложением выплатить пенсионерам по 15 тыс. рублей в качестве единовременной выплаты выступил член Общественной палаты Султан Хамзаев.
REGNUM 21 июля в 03:52
Происшествия
СБУ задержала бывшего сотрудника в рамках дела об убийстве Захарченко
РИА Новости вчера в 18:11
Происшествия
В Москве задержали подозреваемую в убийстве преподавательницы ВГИК
Следователи задержали женщину, подозреваемую в убийстве 90-летней преподавательницы ВГИК Ирины Шур в Москве, сообщается на сайте Следственного комитета.
РБК вчера в 15:11