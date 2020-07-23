Общество
RT на русскомПутин пошутил в ответ на оговорку главы «Газпром нефти»
В ходе церемонии запуска комплекса переработки нефти «Евро+» Владимир Путин пошутил над оговоркой главы «Газпром нефти» Александра Дюкова. Когда последний говорил о вложениях, необходимых Московскому нефтеперерабатывающему заводу, то упомянул сумму в 250 млрд рублей.
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Футбол
Кашшаи прокомментировал открытое письмо «Спартака» в свой адрес
Глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи сказал, что «Спартак» получит официальный ответ на открытое письмо в его адрес.
Спорт-Экспресс 12:08
Футбол
Новый чемпионат России по футболу начнется 8 августа
7 августа чемпион страны и обладатель Кубка страны сыграют за Суперкубок России. Календарь чемпионата еще не утвержден.
Вести.Ru 11:25
Политика
Кремль оценил первые дни работы Дегтярева в Хабаровском крае
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев занимается актуальными проблемами региона, которые нужно срочно решать - это вопросы хозяйственного плана и экономики.
Российская газета 08:46
Общество
Выплаты на детей в 10 тысяч рублей хотят сделать ежемесячными в России
Дети от трёх до шестнадцати лет получили 10 000 р. в качестве единовременной выплаты.
Лезги газет 07:53
Происшествия
В СК сочли терактом убийство главы центра «Э» МВД Ингушетии
RT на русском 12:03
Авто
Kia опубликовала первое изображение кроссовера Sonet
Судя по свежему изображению новый кросс будет схож с концепт-каром Kia Sonet, представленным в прошлом году в Дели.
Evo-rus.com 05:54
Общество
Суд арестовал российского политолога Федора Крашенинникова
Октябрьский районный суд Екатеринбурга на семь суток арестовал политолога Федора Крашенинникова за повторное неуважение к власти.
Lenta.ru 09:47
Здоровье
Минздрав назвал сроки вакцинации от коронавируса людей из группы риска
Вакцинация от COVID-19 людей из группы риска может начаться в августе. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко, передает «Интерфакс».
РБК 12:16
Происшествия
В Царском Селе сбросили с пьедестала бюст умирающего гиганта
В Екатерининском парке в Царском Селе с пьедестала сбросили бюст XVIII века. Скульптура получила значительные повреждения.
Российская газета 10:47
Космос
С Байконура к МКС запустили ракету «Союз» с кораблем «Прогресс»
С космодрома Байконур на ракете "Союз-2.1а" запущен корабль "Прогресс МС-15" с грузами для экипажа МКС.
Московский Комсомолец 10:38
Политика
Трамп назвал умными Путина, Си Цзиньпина и Эрдогана
Вашингтон, 23 июля 2020, 04:57 — REGNUM Президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган отличаются острым умом, заявил американский президент Дональд Трамп в своем интервью телеканалу Fox News.
REGNUM вчера в 21:57
Армия и оружие
Парламент Египта наделил президента мандатом направить войска в Ливию
Парламент Египта наделил президента Абдель Фаттаха ас-Сиси мандатом направить войска в Ливию для защиты нацбезопасности государства.
Моя Москва.онлайн 20 июля в 14:41
Экономика
Россиянам предрекают потерю сбережений в августе 2020 года
Эксперты предупреждают, что в России уже в августе может наступить девальвация.
ToDay News Ufa вчера в 08:33
Политика
Новые договоренности по перемирию в Донбассе вступят в силу 27 июля
Москва удовлетворена тем, что трехсторонняя контактная группа (ТКГ) по урегулированию ситуации на востоке Украины 22 июля достигла договоренности по принятию дополнительных мер по контролю за соблюдением режима тишины в Донбассе, заявил полпред России в группе.
Газета.Ru 03:03
Общество
Родители более 90% детей в РФ получили «президентские» выплаты
Глава Пенсионного фонда России Максим Топилин заявил, что дополнительные выплаты на детей до 16 лет в России уже назначены порядка 90% потенциальных получателей.
Интерфакс вчера в 08:20
Общество
Российских пенсионеров предложили поддержать единовременной выплатой
С предложением выплатить пенсионерам по 15 тыс. рублей в качестве единовременной выплаты выступил член Общественной палаты Султан Хамзаев.
REGNUM 21 июля в 03:52
Авто
«АвтоВАЗ» начал продавать внедорожники Niva под брендом Lada
Во вторник, 21 июля, стартовали продажи на российском рынке внедорожника Niva с логотипом марки Lada.
Тарантас Ньюс вчера в 09:33
Политика
В Госдеп направлен протест из-за нападения на журналистов РФ в США
Вашингтон, 22 июля 2020, 20:55 — REGNUM Нота протеста направлена в Госдеп из-за нападения сотрудников полиции в городе Портленде (штат Оригон, США) на журналистов Первого канала, сообщили 22 июля в пресс-службе посольства РФ в Соединённых Штатах.
REGNUM вчера в 13:55
Политика
МИД Эстонии вызвал посла России из-за «советской оккупации»
Министерство иностранных дел Эстонии вызвало для беседы посла России Александра Петрова из-за «переписывания истории».
Lenta.ru 11:42
Транспорт
Власти Петербурга пока не планируют делать въезд в центр платным
Въезд в центр Петербурга пока не станет платным. Ранее говорилось о планах освободить главные улицы от движения.
Neva.Today 11:59
Шоу-бизнес
Илон Маск предлагал Эмбер Херд защиту от Деппа
Оказалось, генеральный директор Tesla хотел нанять Херд круглосуточную охрану от Джонни Деппа.
Рамблер 11:30
Футбол
Вилья опроверг обвинения в сексуальных домогательствах
Нападающий Давид Вилья опроверг обвинения в сексуальных домогательствах, а также выступил с заявлением.
Матч ТВ 11:28
Происшествия
В Полтаве мужчина отпустил полицейского, захваченного в заложники
В украинской Полтаве мужчина отпустил полицейского, захваченного ранее в заложники.
Дождь 09:18
Происшествия
В Татарии главу районного исполкома подозревают в мошенничестве
Тукаевский район, Татария, 23 июля 2020, 14:51 — REGNUM В Татарии по подозрению в превышении должностных полномочий и мошенничестве возбудили уголовные дела в отношении директора ООО «Тукай Тепло-Газ» и главы исполкома Тукаевского муниципального района.
REGNUM 07:51
Происшествия
СБУ задержала бывшего сотрудника в рамках дела об убийстве Захарченко
В июне 2019 года в МВД самопровозглашенной Донецкой народной республики заявили, что Байдала, агент пятого департамента контрразведки СБУ, причастен к гибели главы республики Александра Захарченко.
РИА Новости вчера в 18:11
Политика
Жириновский пообещал добиться помилования Фургала
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский пообещал, что бывший губернатор Хабаровского края осенью вернется домой.
РИА Новости 10:07
Здоровье
В Узбекистане продлят карантин из-за коронавируса
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев согласился с предложением республиканской спецкомиссии по борьбе с коронавирусом COVID-19 о продлении карантина, чтобы пресечь распространение инфекции, сообщает в четверг пресс-служба главы государства.
РИА Новости 11:31
Общество
Собянин опроверг слухи о введении ограничений в Москве в сентябре
Власти Москвы не планируют возобновлять в сентябре ограничения, связанные с коронавирусной инфекцией.
Известия 09:51