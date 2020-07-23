с чего всё началось

В ходе церемонии запуска комплекса переработки нефти «Евро+» Владимир Путин пошутил над оговоркой главы «Газпром нефти» Александра Дюкова. Когда последний говорил о вложениях, необходимых Московскому нефтеперерабатывающему заводу, то упомянул сумму в 250 млрд рублей.

Путин пошутил в ответ на оговорку главы «Газпром нефти»

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