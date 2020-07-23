Общество
RT на русскомПутин пошутил в ответ на оговорку главы «Газпром нефти»
В ходе церемонии запуска комплекса переработки нефти «Евро+» Владимир Путин пошутил над оговоркой главы «Газпром нефти» Александра Дюкова. Когда последний говорил о вложениях, необходимых Московскому нефтеперерабатывающему заводу, то упомянул сумму в 250 млрд рублей.
Читать в источнике
Оценить1,4K
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7279 источников, обновлено в 12:32, Ашберн
Политика
Госдуму может покинуть депутат Карелин, а Совфед — пять сенаторов
Госдуму после единого дня голосования в сентябре покинет трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин («Единая Россиия»), пишет РБК со ссылкой на источники.
Коммерсантъ 01:41
Здоровье
В Оренбурге коронавирусом в тяжелой форме заболел ребенок
Всего в больницах Оренбуржья лечатся 756 пациентов, 60 из них находятся в тяжелом состоянии, 35 – в отделениях реанимации.
Evo-rus.com 10:28
Политика
Зеленский потребовал расшифровки каждого пункта Минских соглашений
Украина настаивает на детальной расшифровке каждого пункта Минских соглашений, чтобы понять, какие из них можно выполнить.
Известия 12:14
Политика
Жириновский пообещал добиться помилования Фургала указом президента
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский пообещал добиваться помилования экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в случае обвинительного приговора суда.
РБК 11:19
Общество
Мосгорсуд отказал в блокировке YouTube по иску российской компании
Мосгорсуд отказал ООО «Онтаргет», разработчику тестов для оценки персонала (входит в Detech Group), в блокировке видеохостинга YouTube в России, передает ТАСС.
Коммерсантъ 11:38
Здоровье
Минздрав назвал сроки вакцинации от коронавируса людей из группы риска
Вакцинация от COVID-19 людей из группы риска может начаться в августе. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко, передает «Интерфакс».
РБК 12:16
Футбол
«Химки» и «Ротор» сменят «Крылья Советов» и «Оренбург» в РПЛ
«Химки» и «Ротор» официально стали участниками Премьер-Лиги. Они сменят вылетевшие в ФНЛ «Крылья Советов» и «Оренбург», соответственно.
ProstoProSport 10:06
Общество
В Госдуму внесен законопроект о продлении «дачной амнистии» на 5 лет
В нижнюю палату парламента внесен законопроект, продлевающий «дачную амнистию» до 1 марта 2026 года.
Коммерсантъ 11:21
Здоровье
Ковалев: коронавирусом в Ростовской области чаще болеют горожане
Напомним, что в Ростовской области уже неделю суточный прирост заболевших превышает 100 человек.
Панорама Ростова-на-Дону 10:57
Единоборства
Емельяненко и Исмаилов прошли процедуру взвешивания перед боем
Российские бойцы Александр Емельяненко и Магомед Исмаилов накануне поединка приняли участие в процедуре взвешивания.
РИА Новости 07:59
Здоровье
Вскрытие выявило странные изменения в организме пациентов с COVID-19
Американские исследователи обнаружили, что повреждения в сердце, выявленные в результате вскрытия у пациентов с коронавирусной инфекцией, не являются ожидаемым типичным воспалением сердечной мышцы, как предполагалось ранее.
Российская газета 00:25
Происшествия
Арестован начальник Центра госимущества ФСИН
Савеловский суд Москвы арестовал до 21 сентября начальника ФКУ "Центр государственного имущества и жилищно-бытового обеспечения ФСИН России" Сергея Вержевикина, сообщил представитель суда.
Интерфакс 09:40
Общество
Снос спорткомплекса «Олимпийский» в Москве попал на видео
Снос спортивного комплекса «Олимпийский» в Москве, который проходит в рамках реконструкции, попал на видео.
Lenta.ru 09:43
Футбол
«Спартак» согласовал трансферный план и цели на предстоящий сезон
Московский "Спартак" согласовал трансферный план и цели на предстоящий сезон Российской премьер-лиги (РПЛ).
Газета.Ru 10:45
Экономика
В Совфеде оценили идею о выплате пенсионерам по 15 тысяч рублей
Ранее в Общественной палате предложили единовременно выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей в качестве поддержки в период эпидемии коронавируса.
Lenta.ru вчера в 00:40
Армия и оружие
Уничтожить войска в Крыму за 36 часов пригрозили на Украине
Как заявил украинским СМИ военный эксперт Михаил Гончар, в случае начала полномасштабных боевых действий против Киева группировка российских войск в Крыму может быть уничтожена за 36 часов.
Военное дело вчера в 11:20
Футбол
«Локомотив» объявил об уходе Жоау Мариу
В текущем сезоне Мариу провел за «Локомотив» 18 матчей. За это время он забил один мяч и отдал пять результативных передач.
Bookmaker-ratings.ru 09:40
Здоровье
Мэр свердловского города заявил о коронавирусной катастрофе
Мэр Тавды Виктор Лачимов назвал ситуацию с заболеваемостью коронавирусом катастрофической.
URA.Ru 10:27
Армия и оружие
Определены сроки передачи ВМФ России фрегатов с гиперзвуковым оружием
Фрегаты проекта 22350 "Адмирал Юмашев" и "Адмирал Спиридонов" с гиперзвуковым оружием будут переданы ВМФ России в 2025-2026 годах, заявил глава Объединенной судостроительной корпорации.
Российская газета вчера в 23:36
Футбол
В новом сезоне в ФНЛ сыграют 22 клуба
Ранее стало известно, что новый сезон первенства ФНЛ возьмет старт 1 августа.
Советский спорт 12:17
Общество
Восемь пензенских выпускников сдали математику на 100 баллов
В Пензенской области впервые сразу восемь выпускников сдали математику (профильный уровень) на 100 баллов.
АиФ Пенза 09:01
Общество
Выплаты на детей в 10 тысяч рублей хотят сделать ежемесячными в России
Дети от трёх до шестнадцати лет получили 10 000 р. в качестве единовременной выплаты.
Лезги газет 07:53
Политика
Путин присвоил Кадырову звание генерал-майора
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил на своей странице во «ВКонтакте» о присвоении ему звания генерал-майора.
BFM.ru 11:39
Экономика
Мишустин утвердил кешбэк до 15 тыс. рублей за поездки по России
Максимальный размер компенсации составляет 15 тыс. рублей. Она выплачивается за туры дороже 75 тыс. рублей.
Газета.Ru вчера в 10:49
Культура
Александр Калягин объявил о старте чемпионата «ArtMasters»
Председатель Союза театральных деятелей РФ, худрук московского театра «Et Сetera» Александр Калягин объявил о старте первого в России чемпионата творческих компетенций «ArtMasters» в сфере театра, кино, музыки и медиа.
Ридус 12:09
Общество
Беглов подписал закон о запрете продажи алкоголя в маленьких барах
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал закон о запрете продажи алкогольной продукции в барах и кафе с залами площадью менее 50 кв. м. Об этом в четверг, 23 июля, сообщается на сайте городской администрации.
Известия 11:38
Шоу-бизнес
Госпитализированный Юрий Антонов вышел на связь после тяжелой операции
Народный артист России Юрий Антонов рассказал о своем самочувствии после операции на колене.
NewInform 09:54
Политика
В Госдеп направлен протест из-за нападения на журналистов РФ в США
Вашингтон, 22 июля 2020, 20:55 — REGNUM Нота протеста направлена в Госдеп из-за нападения сотрудников полиции в городе Портленде (штат Оригон, США) на журналистов Первого канала, сообщили 22 июля в пресс-службе посольства РФ в Соединённых Штатах.
REGNUM вчера в 13:55