Общество
RT на русскомПутин пошутил в ответ на оговорку главы «Газпром нефти»
В ходе церемонии запуска комплекса переработки нефти «Евро+» Владимир Путин пошутил над оговоркой главы «Газпром нефти» Александра Дюкова. Когда последний говорил о вложениях, необходимых Московскому нефтеперерабатывающему заводу, то упомянул сумму в 250 млрд рублей.
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Авто
Ford удвоил производство Bronco из-за ажиотажного спроса
Новые автомобили 11:21
Общество
Суд в Москве признал сына Децла наследником первой очереди
«По решению суда Киселев признан наследником первой очереди», — добавили в пресс-службе.
РБК 10:20
Шоу-бизнес
Охлобыстин встал на защиту Асмус после ее развода с Харламовым
Охлобыстин прокомментировал ситуацию с откровенными сценами Асмус в фильме «Текст», которые по мнению общественности стали причиной развода с Харламовым.
CT news 07:49
Игры
В Сети появилось видео с геймплеем ремейка игры Mafia
Планируется, что Mafia: Definitive Edition официально представят в сентябре. Играть в нее можно будет также на Xbox One и PlayStation.
Evo-rus.com 03:00
Футбол
«Динамо» представило новую форму на следующий сезон
Metaratings 10:15
Экономика
Глава Пенсионного фонда доложил Путину о снижении доходов россиян
Зарплаты россиян во время распространения коронавируса упали, из-за чего в Пенсионный фонд (ПФР) стало поступать меньше средств.
РБК вчера в 10:06
Политика
Кадыров объяснил фото с двумя пулеметами в руках
Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что два пулемета, с которыми он был запечатлен на фото, опубликованном в соцсетях, принадлежат Росгвардии и хранятся согласно инструкции.
РИА Новости 10:17
Происшествия
В Татарии главу районного исполкома подозревают в мошенничестве
Тукаевский район, Татария, 23 июля 2020, 14:51 — REGNUM В Татарии по подозрению в превышении должностных полномочий и мошенничестве возбудили уголовные дела в отношении директора ООО «Тукай Тепло-Газ» и главы исполкома Тукаевского муниципального района.
REGNUM 07:51
Футбол
Новый сезон Российской премьер-лиги начнется 8-9 августа
Новый сезон чемпионата России по футболу начнется 8-9 августа, сообщается на сайте Российской премьер-лиги (РПЛ).
РИА Новости 11:04
Общество
Навальный нашел у Трутнева «аномально» высокий доход
Юрий Трутнев — член высшего совета «Единой России» и полномочный представитель президента на Дальнем Востоке, который подчиняется напрямую Путину, исполняя его личные указы и планы, напомнил оппозиционер.
Компания 08:55
Происшествия
В Подмосковье мужчина во время спора с женщиной выстрелил в ее дочь
В ходе конфликта незнакомец дважды выстрелил из газового пистолета в женщину и ребенка.
РИА Новости 03:37
Футбол
Экс-тренер «Шахтера» и «Зенита» Луческу возглавил киевское «Динамо»
Интерфакс-Спорт 08:20
Политика
Жириновский пообещал добиться помилования Фургала указом президента
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский пообещал добиваться помилования экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в случае обвинительного приговора суда.
РБК 11:19
Футбол
Унаи Эмери назначен главным тренером футбольного клуба «Вильярреал»
Испанский футбольный клуб "Вильярреал" объявил о назначении на должность главного тренера команды Унаи Эмери.
ТАСС Спорт 06:38
Космос
«Роскосмос» запустил грузовой корабль «Прогресс МС-15» к МКС
Корабль "Прогресс МС-15" с грузами для экипажа МКС запущен с космодрома Байконур на ракете "Союз-2.1а", следует из трансляции запуска на сайте "Роскосмоса".
РИА Новости 10:37
Происшествия
В Полтаве мужчина захватил в заложники полицейского и угрожал взрывом
На Украине неизвестный мужчина взял в заложники полицейского, когда тот пытался его задержать. Теперь преступник угрожает взорвать гранату.
ФАН 04:55
Политика
Посла России вызвали в МИД Эстонии
Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу выразил протест в связи с российскими заявлениями о добровольном присоединении стран Балтии к Советскому Союзу.
Коммерсантъ 09:30
Футбол
Савин полагает, что место в РПЛ «Крылья Советов» купят у Тамбова
Экс-нападающий ФК «Крылья Советов» Евгений Савин (на фото второй слева) озвучил версию, что самарский клуб решил купить сезон в премьер-лиге у «Тамбова».
Sportssmi.ru вчера в 15:41
Авто
Kia опубликовала первое изображение кроссовера Sonet
Корейская компания Kia предоставила первые снимки нового кроссовера Sonet.
ToDay News Ufa 08:13
Общество
Работу мини-баров и кафе в Петербурге урегулирует рабочая группа
Члены рабочей группы займутся внесением в законодательство Петербурга дополнений, касающихся деятельности мини-баров.
Город+ 09:52
Политика
МИД ответил на претензии Японии по оборонной деятельности на Курилах
Россия категорически не приемлет претензий Японии в отношении оборонных мероприятий на Курильских островах.
RT на русском 11:21
Армия и оружие
Уничтожить войска в Крыму за 36 часов пригрозили на Украине
Как заявил украинским СМИ военный эксперт Михаил Гончар, в случае начала полномасштабных боевых действий против Киева группировка российских войск в Крыму может быть уничтожена за 36 часов.
Военное дело вчера в 11:20
Общество
Собянин заверил, что возвращать карантин в Москве не планируется
Власти Москвы не планируют вновь вводить ограничительные меры из-за коронавируса COVID-19, заявил мэр Сергей Собянин.
Коммерсантъ 10:19
Происшествия
Тарасов отказался комментировать информацию о дебоше
Футболист казанского клуба «Рубин» Дмитрий Тарасов воздержался от комментариев о появившейся информации о дебоше на борту самолета с его участием.
Известия 08:29
Армия и оружие
Глава Минобороны Украины прокомментировал прекращение огня в Донбассе
Стороны договорились о прекращении огня на линии разграничения в Донбассе с 27 июля.
РИА Новости 11:27
Авто
Блогер разобрал самый дорогой УАЗ «Патриот». Качество удивило
Российская газета 11:20
Здоровье
В Минздраве заявили о росте числа вирусных пневмоний в Татарстане
Проведение качественных анализов выявило в Татарстане рост числа вирусных пневмоний.
Новый Век 09:01
Общество
Суд арестовал российского политолога Федора Крашенинникова
Октябрьский районный суд Екатеринбурга на семь суток арестовал политолога Федора Крашенинникова за повторное неуважение к власти.
Lenta.ru 09:47
Единоборства
Емельяненко оказался тяжелее Исмаилова более чем на 20 кг
Сочи, Краснодарский край, 23 июля 2020, 14:23 — REGNUM Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко оказался тяжелее своего будущего соперника Магомеда Исмаилова более чем на 20 кг.
REGNUM 07:23