Общество

RT на русскомRT на русскомПутин пошутил в ответ на оговорку главы «Газпром нефти»

В ходе церемонии запуска комплекса переработки нефти «Евро+» Владимир Путин пошутил над оговоркой главы «Газпром нефти» Александра Дюкова. Когда последний говорил о вложениях, необходимых Московскому нефтеперерабатывающему заводу, то упомянул сумму в 250 млрд рублей.
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с чего всё началось
В ходе проходившей в режиме видеоконференции церемонии
 пуска нового комплекса переработки нефти на Московском НПЗ Дюков оценил расходы на модернизацию предприятия в 250 млрд руб. и тут же исправился — 350 млрд руб.
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Российский топ-менеджер, председатель правления, генеральный директор ПАО «Газпром нефть». Президент Российского футбольного союза с 22 февраля 2019 года. В 1991 году окончил Ленинградский кораблестроительный институт по специальности «инженер-аэрогидромеханик».
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