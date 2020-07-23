с чего всё началось

В ходе церемонии запуска комплекса переработки нефти «Евро+» Владимир Путин пошутил над оговоркой главы «Газпром нефти» Александра Дюкова. Когда последний говорил о вложениях, необходимых Московскому нефтеперерабатывающему заводу, то упомянул сумму в 250 млрд рублей.

Путин пошутил в ответ на оговорку главы «Газпром нефти»

Общество Беглов подписал закон о запрете маленьких баров в жилых домах Санкт-Петербург, 23 июля 2020, 17:15 — REGNUM Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал закон, который запрещает продавать алкоголь в заведениях площадью меньше 50 кв. метров, если они расположены в жилых домах. 31

Авто Обновленный Genesis G70 лишится механической КПП Южнокорейский премиальный бренд собирается представить свой обновленный седан Genesis G70, при это м этом, вопреки заявлениям представителей компании, новинка может лишится механической трансмиссии, которая должна была быть доступна вплоть до 2021 года.

Общество В российском регионе вернули часть ограничений из-за коронавируса В Карелии вернули ограничение по численности массовых мероприятий, а также снова ввели обязательный двухнедельный карантин для приезжающих в регион. 116

Космос Ракета-носитель «Союз-2.1а» стартовала к МКС с Байконура Ракета-носитель «Союз-2.1а» и транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-15» успешно стартовала к МКС с космодрома Байконур.

Общество В Госдуму внесён законопроект о продлении «дачной амнистии» «Сегодня в Государственную думу внесён законопроект, которым предлагается продлить положения дачной амнистии на пять лет — до 1 марта 2026 года», — приводит РИА Новости сообщение.

Общество Родители более 90% детей в РФ получили «президентские» выплаты Глава Пенсионного фонда России Максим Топилин заявил, что дополнительные выплаты на детей до 16 лет в России уже назначены порядка 90% потенциальных получателей. 376

Политика Посла России вызвали в МИД Эстонии Посол РФ в Эстонии Александр Петров приглашен в МИД этой балтийской республики. 99

Политика Посол РФ в Британии: политику Лондона во многом определяет Вашингтон Лондон, 23 июля 2020, 17:16 — REGNUM Проамериканское лобби в британском парламенте во многом определяет антироссийскую политику Лондона, заявил 23 июля посол России в Соединённом Королевстве Андрей Келин в интервью РБК. 21

Политика Жириновский пообещал добиться помилования Фургала Лидер ЛДПР Владимир Жириновский пообещал, что бывший губернатор Хабаровского края осенью вернется домой. 145

Происшествия В СК опровергли информацию об ошибочном обыске в Калининграде Калининградские следователи опровергли информацию об ошибочном обыске, который полиция провела в квартире жителя Калининграда.

Технологии Apple и NVIDIA присматриваются к покупке ARM В NVIDIA и SoftBank отказались от комментариев, однако следует учесть, что архитектура процессоров ARM находит всё больше применения, в том числе в виде полноценной альтернативы x86. 3