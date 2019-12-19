Политика
РИА НовостиПутин пошутил в ответ на вопрос об украинских танках на Кубани
Украинский журналист, задавая вопрос президенту, заявил, что "у него нет проблем для того, чтобы работать в России". "Но возможно, если бы украинские танки были на Кубани, то возможно вы к нам немножечко тоже изменили бы отношение", - отметил он.
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Политика
Путин напомнил про «русские земли» в составе Украины
Украине в советское время передали исконно русские земли со странной формулировкой «ради повышения доли пролетариата», рассказал президент РФ Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции.
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Путин ответил на вопрос о бизнесе предполагаемых дочерей
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Криштиану Роналду сравнил себя с Майклом Джорданом
Политика
Путин рассказал об индексации пенсий
Президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции рассказал, что в будущем ожидает пенсионеров, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Общество
На Чукотке начала работу плавучая АЭС «Академик Ломоносов»
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Михаил Горбачев попал в больницу с воспалением легких
Бывший президент СССР Михаил Горбачев попал в больницу. Свою госпитализацию он подтвердил Агентству городских новостей "Москва".
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Михаил Кержаков: «Каждый матч в этой части сезона был для меня как проводок от бомбы»
Политика
Россия не планирует создавать военный союз с Китаем — Путин
По словам Путина, Россия активно сотрудничает с Китаем, однако не планирует вступать с ним в военный союз.
Политика
Путин о санкциях: Россия адаптировалась к внешним шокам
Президент России Владимир Путин высказался о европейских санкциях.
Политика
На Украине объяснили необходимость изменить соглашения по Донбассу
Вопрос о контроле над границей с Россией в зоне вооруженного конфликта в Донбассе стал одним из главных спорных моментов на переговорах Зеленского с российским коллегой Владимиром Путиным во время «нормандского саммита».
Политика
Путин рассказал о причине победы Джонсона на выборах в Великобритании
Президент России Владимир Путин сказал, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон тоньше чувствовал настроения британского общества, поэтому одержал победу на досрочных парламентских выборах.
Политика
Путин раскрыл детали дискуссии по теме президентских сроков
Президент России Владимир Путин рассказал о дискуссии по теме сроков полномочий президента.
Политика
Путин прокомментировал возможность импичмента Трампу
Импичмент президенту США Дональду Трампу не означает конца его президентства, это продолжение внутриполитической борьбы, заявил на пресс-конференции президент РФ Владимир Путин.
Происшествия
СК закрыл уголовное дело о крушении Ту-154 в Сочи
Следственный комитет прекратил расследование дела о катастрофе самолета Ту-154 в Сочи в 2016 году, сообщил РИА Новости представитель потерпевших Игорь Трунов.
Космос
Раскрыта тайна стремительного роста самых первых черных дыр
Политика
Путин назвал самые тяжелые для него события за время президентства
Президент России Владимир Путин назвал самыми тяжелыми для себя событиями за почти 20 лет правления в стране террористические акты в Беслане и на Дубровке.
Политика
Путин: Россия контактирует и с Сарраджем, и с Хафтаром в Ливии
Российская сторона находится в контакте и с премьер-министром Правительства национального согласия Ливии Фейзом Сарраджем и командующим Ливийской национальной армии маршалом Халифой Хафтаром, заявил президент РФ Владимир Путин.
Общество
Следователи проверят информацию о ветеранских «ночлежках» в Сочи
Ранее на большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина журналист рассказал, что ветеранские дома в Сочи, построенные к 60-летию Победы, превращены в трущобы, ночлежки, а городские власти используют эти объекты в собственных целях - заселяют посторонних лиц и взимают плату.
Политика
Путин пообещал построить метро в Екатеринбурге после Красноярска
Владимир Путин ответил на просьбу журналистки из Екатеринбурга о помощи в строительстве метро.
Политика
Путин обещал изучить дело осужденного за участие в митингах Котова
Президент России Владимир Путин сказал, что ознакомится с обстоятельствами дела Константина Котова, осужденного за участие в летних несанкционированных митингах в Москве.
Политика
Елизавета II: Великобритания выходит из ЕС
Футбол
Слуцкий стал главным тренером «Рубина»
Общество
Опубликовано видео инцидента с Челябинским метеоритом
Исторический музей Южного Урала показал видео, на котором можно увидеть самопроизвольное поднятие защитного купола, под которым хранится фрагмент Челябинского метеорита.
Спорт
РУСАДА обжалует решение WADA об отстранении России от спорта
Допинговый скандал WADA в ноябре 2015 года обвинило Россию в многочисленных нарушениях антидопинговых правил, приостановило работу московской антидопинговой лаборатории, а также вынесло решение о несоответствии РУСАДА кодексу организации.
Происшествия
Сумму ущерба от пожара «Адмиралу Кузнецову» опровергли
Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в штабе Северного флота сообщил, что пожар нанес кораблю ущерб в 95 миллиардов рублей.
Политика
Путин прокомментировал судьбу Союзного государства с Белоруссией
Решение о дальнейшем углублении интеграции России и Белоруссии в рамках Союзного государства было принято совместно Владимиром Путиным и Александром Лукашенко.
Общество
Медведев утвердил новые правила маркировки автомобилей
Политика
Путин отказался проводить «чистку» среди силовиков из-за дела Голунова
Президент России Владимир Путин не намерен устраивать «чистку» в органах безопасности.
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП с полицейской машиной в Алтайском крае
Столкновение служебного автомобиля полиции ВАЗ-21074 и Toyota Corolla Fielder привело к гибели пяти человек в Алейском районе, сообщили Amic.ru в ГУ МВД России по Алтайскому краю.