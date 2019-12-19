Политика

РИА НовостиРИА НовостиПутин пошутил в ответ на вопрос об украинских танках на Кубани

Украинский журналист, задавая вопрос президенту, заявил, что "у него нет проблем для того, чтобы работать в России". "Но возможно, если бы украинские танки были на Кубани, то возможно вы к нам немножечко тоже изменили бы отношение", - отметил он.
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Путин ответил шуткой на реплику журналиста с Украины о танках на Кубани

РБК05:01

Путин шуткой ответил на реплику об украинских танках на Кубани

RT на русском06:09

Путин пошутил в ответ на вопрос об украинских танках на Кубани

РИА Новости07:39

«Если бы украинские танки стояли на Кубани, вы бы к нам изменили отношение», - украинский журналист на пресс-конференции Путина

Блокнот Краснодар05:15

Путин шуткой ответил на вопрос об украинских танках на Кубани

Газета.Ru08:00

Путин ответил на вопрос об украинских танках на Кубани

Lenta.ru04:57

Путин пошутил про украинские танки на Кубани

Life.ru04:57
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