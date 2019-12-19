Политика

РИА НовостиРИА НовостиПутин пошутил в ответ на вопрос об украинских танках на Кубани

Украинский журналист, задавая вопрос президенту, заявил, что "у него нет проблем для того, чтобы работать в России". "Но возможно, если бы украинские танки были на Кубани, то возможно вы к нам немножечко тоже изменили бы отношение", - отметил он.
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Путин шуткой ответил на вопрос об украинских танках на Кубани

Газета.Ru08:00

Путин пошутил про украинские танки на Кубани

Life.ru04:57

Путин пошутил в ответ на вопрос об украинских танках на Кубани

РИА Новости07:39

«Если бы украинские танки стояли на Кубани, вы бы к нам изменили отношение», - украинский журналист на пресс-конференции Путина

Блокнот Краснодар05:15

Путин ответил шуткой на реплику журналиста с Украины о танках на Кубани

РБК05:01

Путин ответил на вопрос об украинских танках на Кубани

Lenta.ru04:57

Путин шуткой ответил на реплику об украинских танках на Кубани

RT на русском06:09
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Спорт

Владимир Путин прокомментировал решение WADA по российским спортсменам

Несправедливым и противоречащим здравому смыслу назвал президент Владимир Путин решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении российских спортсменов.
Петербургский дневник 04:55
Армия и оружие

Генштаб РФ отказал иностранным военным кораблям в заходе на Севморпуть

Россия самостоятельно обеспечит безопасность для судов, проходящих по Северному морскому пути, заявил начальник Гештаба ВС РФ Валерий Герасимов, сообщает газета «Красная звезда».
REGNUM 17 декабря в 17:28
Политика

Путин призвал не спешить с внесением поправок в Конституцию

Президент России Владимир Путин призвал не допускать опрометчивых действий, связанных с внесением поправок в российскую Конституцию, и не спешить с этим вопросом.
RT на русском 09:30
Политика

В Чечне оценили заявление Путина о Кадырове и звании Героя России

В Чечне положительно оценили слова российского президента Владимира Путина, который заявил, что глава Чеченской республики Рамзан Кадыров ежедневно подвергается смертельной опасности.
Газета.Ru 06:42
Происшествия

Источник сообщил о стрельбе в центре Москвы

RT на русском 10:47
Общество

Минкомсвязи назвало дату учений по «суверенному Рунету»

В ведомстве уточнили, что такие учения проводятся в рамках закона о суверенном Рунете и носят исследовательский характер.
РБК 10:03
Гаджеты

Вот как выглядит iPhone SE 2

iXBT.com 07:03
Происшествия

В Волгограде родители били и морили голодом шестилетнего сына

РИА Новости 07:11
Политика

Путин назвал автора украинской идентичности

Президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции рассказал, кто стал автором украинской идентичности.
Lenta.ru 10:35
Экономика

Глава ПФР спрогнозировал увеличение пенсий в 2020 году

Глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов дал прогноз, по которому пенсии в 2020 году могут увеличиться на порядка 3%. Об этом он сказал в интервью телеканалу "Россия-24".
Газета.Ru вчера в 14:53
Общество

Путин пообещал обсудить ремонт больницы имени Боткина в Петербурге

РИА Новости 08:09
Происшествия

В Подмосковье задержали подозреваемых в убийстве ювелира

"Следователем задержаны два москвича 1966 и 1980 годов рождения, подозреваемых в убийстве мужчины, тело которого без головы и кистей рук было обнаружено 13 декабря на берегу реки Руза вблизи деревни Шорново Рузского городского округа", - сообщила Врадий.
ТАСС 08:55
Авто

Названы самые популярные у россиян SUV по цене от 2 до 2,5 млн рублей

CarsWeek.ru вчера в 06:16
Политика

Эрдоган: Турция намерена активизировать сотрудничество с ПНС в Ливии

Напомним, что 28 ноября в Стамбуле между Турцией и правительством в Триполи был подписан меморандум о взаимопонимании, первый пункт которого предусматривает налаживание военного сотрудничества, а второй касается разграничения морских зон между странами, что, в частности, предусматривает возможность разведки и добычи Турцией полезных ископаемых в исключительной экономической зоне Ливии.
Московский Комсомолец Турция 02:43
Политика

Путин оценил перспективы создания Союзного государства с Белоруссией

Президент России Владимир Путин считает правильным решение о создании Союзного государства с Белоруссией.
ТВ Центр 06:27
Общество

Полицию могут наделить правом изымать детей из семей

В Семейный кодекс могут внести изменения, в соответствии с которыми сотрудники органов внутренних дел получат право изымать детей из семьи в случае прямой угрозы их жизни и здоровью.
Вести.Ru 10:07
Кино

Трейлер фильма «Лед 2»: Александр Петров воспитывает дочь

После свадьбы в фильме "Лед 2" у Нади (Аглая Тарасова) и Саши (Александр Петров) рождается дочь.
КиноПоиск вчера в 03:10
Здоровье

В Минздраве рассказали о вкладе Горбачева в улучшение демографии

Кампания против алкоголя, которая проводилась при генсеке ЦК КПСС Михаиле Горбачеве в СССР, сопровождалась ростом рождаемости и снижением смертности, сообщила замминистра здравоохранения Татьяна Яковлева.
Взгляд.ру вчера в 08:51
Футбол

Леонид Слуцкий возглавил «Рубин»

Коммерсантъ 09:37
Общество

Суд оставил в силе приговор израильтянке Иссахар

Московский областной суд в четверг оставил в силе приговор гражданке Израиля Нааме Иссахар, ранее осужденной в России на 7,5 года колонии за контрабанду и хранение наркотиков.
ТАСС 10:28
Общество

Опубликовано видео инцидента с Челябинским метеоритом

Исторический музей Южного Урала показал видео, на котором можно увидеть самопроизвольное поднятие защитного купола, под которым хранится фрагмент Челябинского метеорита.
РИА Новости 17 декабря в 17:32
Общество

Правительство утвердило новые правила маркировки автомобилей

РИА Новости 07:03
Политика

Путин пообещал зеркальный ответ на санкции США

«Санкции США будут сказываться на уровне межгосударственных отношений с Россией», — заметил Путин, добавив, что работа по-прежнему продолжается.
Телеканал 360° 05:49
Экономика

Взносы за капремонты вырастут на 5 процентов в Челябинской области

В 2020 году жителям Челябинской области предстоит платить за капремонты 8 рублей 20 копеек с квадратного метра.
Первый областной 04:40
Общество

СКР проверит информацию о домах ветеранов в Сочи после вопроса Путину

Следователи проверяют информацию о нарушении прав ветеранов Великой Отечественной войны в Сочи, говорится в сообщении Следственного комитета России (СКР).
Коммерсантъ 10:09
Происшествия

Воспитатель московского детсада разрисовала малышей зеленкой, чтобы скрыть «побои»

Чтобы скрыть синяк на руке ребенка, женщина разрисовала своего воспитанника, а заодно и еще пол группы детей, зеленкой.
Московский Комсомолец 09:52
Наука

Археологи по куску жвачки восстановили образ 5700-летней женщины

Уфимские Заметки вчера в 13:24
Футбол

Сборная России по футболу сохранила 38-ю позицию в рейтинге ФИФА

Mossovetinfo.ru – Сборная России по футболу сохранила 38-ю позицию в рейтинге ФИФА, обновленный рейтинг опубликован на официальном сайте организации.
Моссовет 05:50
Политика

Путин не ответил на вопрос о предполагаемых дочерях

Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции не подтвердил и не опроверг сообщения о том, что Катерина Тихонова и Мария Воронцова являются его дочерьми.
Коммерсантъ 09:06
Общество

Горбачев сообщил о своей госпитализации

Бывший президент СССР Михаил Горбачев госпитализирован с воспалением легких. В 2019 году он отметил 88-летие.
Коммерсантъ 08:49
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Пресс-конференция Владимира ПутинаБольше новостей по теме
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