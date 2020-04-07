Коронавирус

Мойка78Мойка78Путин высказался о сокращении нерабочих дней в России

Президент России Владимир Путин высказался о сокращении нерабочих дней в России. Он попросил специалистов представить свое мнение по этому вопросу.
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Путин получил от вирусологов прогноз по коронавирусу в России

Московский Комсомолецвчера в 13:00

Что случилось за день. Главные новости РБК

РБКвчера в 12:13

Путин обсудит с экспертами возможность сокращения числа нерабочих дней

RT на русскомвчера в 09:45

Путин задумался о сокращении нерабочих дней в России

Lenta.ruвчера в 09:49

Путин задал вирусологам вопрос о сокращении нерабочих дней

РИА Новостивчера в 10:19

Путин предложил экспертам обсудить перспективу сокращения числа нерабочих дней в апреле

ТАССвчера в 09:45

Путин оценил возможность сокращения числа нерабочих дней в апреле

Известиявчера в 09:10
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Политика

«Единая Россия» исключила замглавы Минпромторга после скандала

В пресс-службе уточнили, что комиссия "Единой России" по этике единогласно рекомендовала президиуму генсовета исключить его за действия, несовместимые с этическими нормами партии.
РИА Новости 05:39
Кино

Культовому сериалу «Твин Пикс» исполнилось 30 лет

Американскому драматическому сериалу "Твин Пикс" режиссера Дэвида Линча исполнилось 30 лет.
Piter.tv 05:11
Политика

США признали террористической организацию националистов из России

Власти США внесли сообщество националистов "Русское имперское движение", действующее в РФ, в список террористических организаций за пропаганду превосходства белой расы, сообщает ТАСС со ссылкой на координатора Госдепартамента США по вопросам борьбы с терроризмом Нейтана Сейлса.
Газета.Ru 06 апреля в 11:48
Политика

Песков раскритиковал бывших послов США за абсурдные размышления

Москва не изменит позицию по урегулированию на Украине и по принадлежности Крыма ни при каких условиях, заявил журналистам в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
ТАСС 05:39
Общество

Определен порядок возврата туристам денег за отмененные туры

Правительство России приняло решение о возврате туристам денежных сумм из средств фонда персональной ответственности туроператоров.
Российская газета 04:19
Общество

Скворцова предрекла россиянам пик коронавируса

Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова заявила, что спад распространения коронавирусной инфекции ожидается в июне.
Газета.Ru 02:50
Экономика

Петербургские депутаты отказались расширять льготы для бизнеса в связи с коронавирусом

В среду, 8 апреля, стало известно о том, что петербургские депутаты отказались расширять льготы для бизнеса в связи с коронавирусом.
Piter.tv 04:41
Общество

Салоны связи и красоты возобновят работу в Псковской области

Губернатор Михаил Ведерников внес изменения в указ «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».
Псковская Лента Новостей 04:36
Здоровье

В Ивановской области зарегистрировано 33 случая коронавируса

На сегодняшний день, 06.04.2020 года, число заболевших в Ивановской области достигло 33 человек.
SMINEWS в Иванове 06 апреля в 06:12
Политика

В Кремле рассказали, когда будет понятен эффект от режима самоизоляции

Эффект от режима самоизоляции в России будет понятен во второй половине следующей недели, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:40
Общество

В России расширили круг тестирующих на коронавирус лабораторий

Российский премьер Михаил Мишустин сообщил, что было принято решение существенно расширить круг лабораторий, которые проводят тест на коронавирусную инфекцию COVID-19.
RT на русском 05:17
Общество

Земляне предстоящей ночью увидят самую большую Луну 2020 года

РИА Новости вчера в 09:22
Происшествия

В Воронежской области коронавирус подтвердили у шестимесячного ребёнка

За последние сутки в Воронежской области COVID-19 подтвердили у 35-летней женщины, вернувшейся из ОАЭ, у шестимесячного мальчика, мать которого ранее вернулась из Москвы, у его 31-летнего отца, а также у двух сестёр 65 и 68 лет — коронавирус ранее подтвердился у их родственника.
REGNUM 04:54
Общество

В США зафиксировали рекордную суточную смертность от коронавируса

За минувшие сутки в США от коронавируса умерли 1736 человек, это стало рекордом с момента начала эпидемии в стране, сообщили в Университете Джона Хопкинса.
РИА Новости 03:45
Общество

Власти Москвы предупредили о новом мошенничестве на фоне коронавируса

Московские власти предупредили о новых способах мошенничества на фоне ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 04:45
Технологии

Минкомсвязи обязало социально значимые сайты разработать версии без видео

Сайтам, которые вошли в список социально значимых ресурсов, необходимо подготовить специальные интернет-версии без видео, иначе их могут исключить из перечня, сообщает «Коммерсантъ».
РБК 05:11
Общество

Еще 1175 случаев заражения коронавирусом выявили в России за сутки

За минувшие сутки в России выявили 1175 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб в своем Telegram-канале.
Lenta.ru 03:45
Политика

Снятие карантина на Украине обсудят не раньше 18 апреля — Ляшко

Киев, 8 апреля 2020, 11:31 — REGNUM Вопрос о снятии карантинных ограничений на Украине будет обсуждаться не раньше 18 апреля, заявил 8 апреля на брифинге главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.
REGNUM 04:31
Авто

Названы 5 производителей с нержавеющими автомобилями

Эксперты составили рейтинг автомобилей, кузов которых не ржавеет со временем. Лидером рейтинга стал японский кроссовер Honda CR-V.
SpeedMe 05:16
Общество

Путин подписал указ о выплатах на детей до 3 лет

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении выплат на детей до 3 лет. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.
Газета.Ru вчера в 14:26
Технологии

Sony представила геймпад PlayStation 5

Sony представила игровой контроллер для приставки PlayStation 5. Аксессуар DualSense получил курки с обратной связью, сообщается на сайте компании.
Lenta.ru 05:35
Энергетика

Сокращение нефтедобычи: Саудиты предлагают России хитрую сделку

Первые резкий обвал цены связали с тем, что страны ОПЕК и 10 независимых производителей (Азербайджан, Бахрейн, Бруней, Казахстан, Малайзия, Мексика, Оман, Россия, Судан и Южный Судан) решили не ограничивать нефтедобычу с 1 апреля, так как не смогли достичь консенсуса по продлению сделки, действовавшей с начала 2017 года.
ANNA-News 03:40
Общество

В Москве выделят средства на перепрофилирование больниц из-за COVID-19

Федеральным больницам Москвы выделят 5 млрд рублей для борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 04:56
Общество

В Севастополе гостей из Москвы и Петербурга отправят на карантин

Крымчане и гости полуострова, приезжающие в Севастополь из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга, обязаны провести 14 дней в полной самоизоляции по месту жительства или в обсерваторе.
Российская газета 04:55
Космос

Ракету «Союз-2.1А» вывезли на стартовый комплекс Байконура

Ракету-носитель «Союз-2.1А» с пилотируемым кораблём «Союз МС-16» вывезли и установили на стартовый комплекс космодрома Байконур.
RT на русском 06 апреля в 01:29
Здоровье

Больницу в Крыму закрыли из-за коронавируса

В городе Армянске (Крым) закрыли на карантин местную больницу из-за пациента с подозрением на коронавирус.
Lenta.ru 05:17
Происшествия

В Липецкой области подтверждено 18 новых случаев коронавируса

Липецк, 8 апреля 2020, 11:27 — REGNUM В Липецкой области 8 апреля официально подтверждено 18 новых случаев коронавируса, сообщает ИА REGNUM по данным оперативного штаба.
REGNUM 04:27
Общество

Найден секретный остров-дача Медведева для рыбалки на Волге

News.ru 04:55
Общество

Прибывшие из России в Китай 20 граждан КНР заражены коронавирусом

Диагноз «коронавирус» был подтвержден за минувшие сутки у прибывших в Китай из Москвы транзитом через Владивосток 20 граждан КНР.
ИА Красная Весна 06 апреля в 01:31
Шоу-бизнес

Киркоров назвал свои отношения с Зеленским «добрыми и светлыми»

Взгляд.ру 02:59
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