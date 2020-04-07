Коронавирус
Мойка78Путин высказался о сокращении нерабочих дней в России
Президент России Владимир Путин высказался о сокращении нерабочих дней в России. Он попросил специалистов представить свое мнение по этому вопросу.
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Политика
«Единая Россия» исключила замглавы Минпромторга после скандала
В пресс-службе уточнили, что комиссия "Единой России" по этике единогласно рекомендовала президиуму генсовета исключить его за действия, несовместимые с этическими нормами партии.
Кино
Культовому сериалу «Твин Пикс» исполнилось 30 лет
Американскому драматическому сериалу "Твин Пикс" режиссера Дэвида Линча исполнилось 30 лет.
Политика
США признали террористической организацию националистов из России
Власти США внесли сообщество националистов "Русское имперское движение", действующее в РФ, в список террористических организаций за пропаганду превосходства белой расы, сообщает ТАСС со ссылкой на координатора Госдепартамента США по вопросам борьбы с терроризмом Нейтана Сейлса.
Политика
Песков раскритиковал бывших послов США за абсурдные размышления
Москва не изменит позицию по урегулированию на Украине и по принадлежности Крыма ни при каких условиях, заявил журналистам в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Общество
Определен порядок возврата туристам денег за отмененные туры
Правительство России приняло решение о возврате туристам денежных сумм из средств фонда персональной ответственности туроператоров.
Общество
Скворцова предрекла россиянам пик коронавируса
Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова заявила, что спад распространения коронавирусной инфекции ожидается в июне.
Экономика
Петербургские депутаты отказались расширять льготы для бизнеса в связи с коронавирусом
В среду, 8 апреля, стало известно о том, что петербургские депутаты отказались расширять льготы для бизнеса в связи с коронавирусом.
Общество
Салоны связи и красоты возобновят работу в Псковской области
Губернатор Михаил Ведерников внес изменения в указ «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».
Здоровье
В Ивановской области зарегистрировано 33 случая коронавируса
На сегодняшний день, 06.04.2020 года, число заболевших в Ивановской области достигло 33 человек.
Политика
В Кремле рассказали, когда будет понятен эффект от режима самоизоляции
Эффект от режима самоизоляции в России будет понятен во второй половине следующей недели, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Общество
В России расширили круг тестирующих на коронавирус лабораторий
Российский премьер Михаил Мишустин сообщил, что было принято решение существенно расширить круг лабораторий, которые проводят тест на коронавирусную инфекцию COVID-19.
Общество
Земляне предстоящей ночью увидят самую большую Луну 2020 года
Происшествия
В Воронежской области коронавирус подтвердили у шестимесячного ребёнка
За последние сутки в Воронежской области COVID-19 подтвердили у 35-летней женщины, вернувшейся из ОАЭ, у шестимесячного мальчика, мать которого ранее вернулась из Москвы, у его 31-летнего отца, а также у двух сестёр 65 и 68 лет — коронавирус ранее подтвердился у их родственника.
Общество
В США зафиксировали рекордную суточную смертность от коронавируса
За минувшие сутки в США от коронавируса умерли 1736 человек, это стало рекордом с момента начала эпидемии в стране, сообщили в Университете Джона Хопкинса.
Общество
Власти Москвы предупредили о новом мошенничестве на фоне коронавируса
Московские власти предупредили о новых способах мошенничества на фоне ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
Технологии
Минкомсвязи обязало социально значимые сайты разработать версии без видео
Сайтам, которые вошли в список социально значимых ресурсов, необходимо подготовить специальные интернет-версии без видео, иначе их могут исключить из перечня, сообщает «Коммерсантъ».
Общество
Еще 1175 случаев заражения коронавирусом выявили в России за сутки
За минувшие сутки в России выявили 1175 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб в своем Telegram-канале.
Политика
Снятие карантина на Украине обсудят не раньше 18 апреля — Ляшко
Киев, 8 апреля 2020, 11:31 — REGNUM Вопрос о снятии карантинных ограничений на Украине будет обсуждаться не раньше 18 апреля, заявил 8 апреля на брифинге главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.
Авто
Названы 5 производителей с нержавеющими автомобилями
Эксперты составили рейтинг автомобилей, кузов которых не ржавеет со временем. Лидером рейтинга стал японский кроссовер Honda CR-V.
Общество
Путин подписал указ о выплатах на детей до 3 лет
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении выплат на детей до 3 лет. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.
Технологии
Sony представила геймпад PlayStation 5
Sony представила игровой контроллер для приставки PlayStation 5. Аксессуар DualSense получил курки с обратной связью, сообщается на сайте компании.
Энергетика
Сокращение нефтедобычи: Саудиты предлагают России хитрую сделку
Первые резкий обвал цены связали с тем, что страны ОПЕК и 10 независимых производителей (Азербайджан, Бахрейн, Бруней, Казахстан, Малайзия, Мексика, Оман, Россия, Судан и Южный Судан) решили не ограничивать нефтедобычу с 1 апреля, так как не смогли достичь консенсуса по продлению сделки, действовавшей с начала 2017 года.
Общество
В Москве выделят средства на перепрофилирование больниц из-за COVID-19
Федеральным больницам Москвы выделят 5 млрд рублей для борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
Общество
В Севастополе гостей из Москвы и Петербурга отправят на карантин
Крымчане и гости полуострова, приезжающие в Севастополь из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга, обязаны провести 14 дней в полной самоизоляции по месту жительства или в обсерваторе.
Космос
Ракету «Союз-2.1А» вывезли на стартовый комплекс Байконура
Ракету-носитель «Союз-2.1А» с пилотируемым кораблём «Союз МС-16» вывезли и установили на стартовый комплекс космодрома Байконур.
Здоровье
Больницу в Крыму закрыли из-за коронавируса
В городе Армянске (Крым) закрыли на карантин местную больницу из-за пациента с подозрением на коронавирус.
Происшествия
В Липецкой области подтверждено 18 новых случаев коронавируса
Липецк, 8 апреля 2020, 11:27 — REGNUM В Липецкой области 8 апреля официально подтверждено 18 новых случаев коронавируса, сообщает ИА REGNUM по данным оперативного штаба.
Общество
Прибывшие из России в Китай 20 граждан КНР заражены коронавирусом
Диагноз «коронавирус» был подтвержден за минувшие сутки у прибывших в Китай из Москвы транзитом через Владивосток 20 граждан КНР.