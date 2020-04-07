Президент России Владимир Путин высказался о сокращении нерабочих дней в России. Он попросил специалистов представить свое мнение по этому вопросу.

Путин высказался о сокращении нерабочих дней в России

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