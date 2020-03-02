Энергетика
Красная веснаПутин посовещался с нефтяниками перед совещанием ОПЕК+ в Вене
Совещание и «сверку позиций» с представителями ведущих нефтяных компаний России провел Владимир Путин, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, 2 марта передает РИА Новости. По словам Пескова, прошедшее 1 марта совещание не преследовало цель принять конкретное решение.
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Комментарии
Политика
Путин внес в Госдуму поправки в Конституцию
В профильный комитет Госдумы поступили поправки президента ко второму чтению законопроекта об изменении Конституции России, сообщил председатель ГД Вячеслав Володин.
Биатлон
Юрист назвал странными заявления адвокатов российских биатлонисток
CAS принял заявление российских адвокатов и будет требовать у МОК объяснения.
Происшествия
У вернувшегося из Италии россиянина подтвердился коронавирус
У россиянина, который вернулся из Италии, обнаружили коронавирус COVID-19, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в России.
Политика
В Раде оценили возможность «швырнуть» на Москву атомную бомбу
Замглавы комитета Верховной рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев на презентации в Киеве нового телеканала «Дом» заявил, на Москву можно было бы «швырнуть» атомную бомбу, но её у Украины нет.
Шоу-бизнес
Данила Козловский впервые стал отцом
Зуева опубликовала фото с младенцем в Instagram.
Шоу-бизнес
В НИИ Питания РАН одобрили диету Бабкиной и Гришаевой
Григорьян отметила, что такой режим питания не подходит тем, у кого есть какие-то проблемы со здоровьем, например, сахарный диабет.
Армия и оружие
Российские военные вошли в город на линии фронта в Идлибе
Подразделения российской военной полиции вошли в город Саракиб, находящийся на линии фронта в сирийской провинции Идлиб.
Происшествия
Загорелся Новолипецкий металлургический комбинат
На территории Новолипецкого металлургического комбината начался пожар, передает РИА "Новости" со ссылкой на представителя экстренных служб региона.
Армия и оружие
Bloomberg сообщил, что Турция развернула «рой дронов» в Сирии
Анкара развернула "рой дронов" в ответ на сирийский авиаудар, после которого погибли 33 турецких солдата.
Футбол
Казань примет матч за Суперкубок УЕФА
Исполнительный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение провести матч за Суперкубок 2023 года в Казани, сообщается на официальном странице организации в Twitter.
Общество
TCS Group сообщила о выданном ордере на задержание Тинькова в Лондоне
В Лондоне после начала судебных слушаний со Службой внутренних доходов США (IRS) был выдан ордер на задержание основателя Тинькофф Банка Олега Тинькова.
Происшествия
Бывший замминистра обороны СССР погиб в ДТП
Генерал армии Владимир Шуралев, в 1990-1991 годах занимавший пост замглавы Минобороны СССР, погиб в ДТП в Москве.
Происшествия
Во Владимирской области один человек погиб в ДТП с микроавтобусом
Политика
Бывший командир «Айдара» сообщил о своем задержании по запросу РФ
Экс-командир батальона «Айдар» Сергей Мельничук был задержан на границе Греции и Болгарии.
Общество
Погибший муж блогерши Диденко покупал сухой лед не в первый раз
Погибшего мужа блогерши Катерины Диденко Валентина при покупке сухого льда предупреждали, что его использование может быть опасно.
Шоу-бизнес
Максим Галкин и Алла Пугачева посетили концерт Лаймы Вайкуле
Максим Галкин показал фанатам, как вела себя Алла Пугачева на концерте Лаймы Вайкуле.
Биатлон
Этап Кубка мира по биатлону в Чехии пройдет без зрителей
Этап Кубка мира по биатлону, который состоится в Чехии с 5 по 8 марта, пройдет без зрителей.
Армия и оружие
SANA: турецкие военные сбили два сирийских самолета
Политика
Глава Минобороны Германии призвала усилить давление на Россию и Сирию
Глава правящего в Германии Христианско-демократического союза (ХДС), министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что ЕС и США должны усилить давление на президента Сирии Башара Асада и российского лидера Владимира Путина, чтобы положить конец войне в арабской республике.
Происшествия
Грузовик врезался в школьный автобус в Башкирии
ДТП с участием грузовика и школьного автобуса произошло в Башкирии.
Общество
Жителям России могут пересчитать плату за отопление из-за теплой зимы
На перерасчет платы за отопление могут рассчитывать жители некоторых регионов из-за теплой зимы.
Армия и оружие
Советник Эрдогана заявил о готовности воевать с Россией
Советник Эрдогана Месут Хакки заявил о готовности вступить в войну с Россией. Об этом он скахад в эфире телекаала A Haber.
Общество
Суд отправил дело активиста Котова на новое апелляционное рассмотрение
Второй кассационный суд общей юрисдикции в Москве отправил на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции дело активиста Константина Котова, который был приговорен к четырем годам колонии по так называемой "дадинской" статье, передал корреспондент "Интерфакса".
Финансы
Курс евро поднялся до 75 рублей впервые за год
Курс евро повысился до 75 рублей впервые с 1 марта 2019 года. Об этом гласят данные Мосбиржи.
Политика
В Сочи госпитализировали кандидата в президенты Абхазии Аслана Бжания
Официально зарегистрированы три кандидата в президенты — лидер оппозиции Аслан Бжания, экс-министр внутренних дел Леонид Дзапшба и экс-министр экономики Руслан Ардзинба, сообщает РИА «Новости».
Здоровье
Главный хирург США призвал прекратить покупать респираторные маски
Главный хирург офицерского корпуса здравоохранения США Джером Адамс назвал медицинские маски неэффективными в предотвращении коронавируса.