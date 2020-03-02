Совещание и «сверку позиций» с представителями ведущих нефтяных компаний России провел Владимир Путин, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, 2 марта передает РИА Новости. По словам Пескова, прошедшее 1 марта совещание не преследовало цель принять конкретное решение.

Путин посовещался с нефтяниками перед совещанием ОПЕК+ в Вене

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