Политика
КоммерсантъПутин посоветовал чиновникам не «выпячивать» свое благосостояние
Президент Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 1» сказал, что чиновникам неприлично выпячивать напоказ свое благосостояние, когда сотни тысяч людей в стране живут очень скромно. Он отметил, что аскетизм, который выставляется напоказ, не может быть примером для подражания.
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Здоровье
В России за сутки зарегистрировано 7728 новых случаев заражения, умерло 109 пациентов
В России с начала эпидемии зарегистрировано 584 680 случаев заражения коронавирусом.
Наша версия 04:50
Общество
В Сети сообщили о смерти блогера Насти Тропицель
18-летняя блогер-миллионник Настя Тропицель скончалась на 19-м году жизни, следует из сообщения в ее Instagram.
Известия 10:54
Происшествия
В многоэтажном доме в Дарницком районе Киева произошел взрыв газа
"21 июня в 10:00 в Дарницком районе по улице Григоренко, 41 в девятиэтажном жилом доме произошел взрыв, по предварительным данным газовоздушной смеси, с последующим обрушением перекрытий 4, 5, 6 и 7 этажей", - говорится в сообщении на сайте спасательного ведомства.
ТАСС 03:59
Политика
Путин допустил, что снова будет баллотироваться в президенты
Президент России Владимир Путин не исключает, что будет баллотироваться в президенты на новый срок, если поправка к Конституции будет принята.
Коммерсантъ 07:42
Политика
В Белоруссии предъявили обвинение сыну Бабарико
Эдуарду Бабарико, сыну претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико, предъявили обвинение.
RT на русском 09:47
Происшествия
Замуровавшая сына в бетон астраханка собиралась стать губернатором
Жительница Астрахани, подозреваемая в убийстве своего 12-летнего сына, которого обнаружили замурованным в бетон, в прошлом являлась членом партии «Справедливая Россия» и собиралась выдвигать свою кандидатуру на выборах губернатора региона.
Известия вчера в 16:07
Общество
Бизнес Валерии и Пригожина прогорел
Lenta.ru 10:59
Космос
Сделаны самые близкие в истории снимки Солнца
TV BRICS 06:28
Футбол
«Сельта» со Смоловым разгромила «Алавес» в матче Примеры
RT на русском 10:04
Технологии
Microsoft внезапно обновила Windows 7
Обновление вышло несмотря на то, что компания прекратила официальную поддержку этой операционной системы еще в начале текущего года.
Evo-rus.com 06:36
Общество
Гидрометцентр предупредил о заморозках в России
В ночь на 21 июня в ряде российских регионов ожидаются заморозки до минус двух градусов.
BFM.ru вчера в 10:48
Общество
Мишустин продлил электронные больничные для работающих пенсионеров
Россияне старше 65 лет, вынужденные соблюдать карантин, введенный из-за коронавируса на региональном уровне, могут продлить электронные больничные.
Известия вчера в 03:43
Футбол
РФС и РПЛ выступили с заявлением после случаев с «Ростовом» и «Динамо»
Речи об остановке сезона после случаев выявления коронавируса в московском "Динамо" и "Ростове" не идет, клубы могут доиграть текущий сезон, говорится в совместном заявлении Российского футбольного союза (РФС) и Российской премьер-лиги (РПЛ).
РИА Новости 11:06
Общество
ВОЗ объявила о новой опасной фазе пандемии коронавируса
Мир вступил в новую опасную фазу пандемии коронавируса SARS-CoV-2, объявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус на брифинге в Женеве.
Lenta.ru 19 июня в 12:20
Происшествия
Задержан издатель «Медиазоны» Петр Верзилов
Сотрудники центра «Э» МВД РФ задержали в Москве издателя «Медиазоны», участника арт-группы «Война» Петра Верзилова.
BFM.ru 08:52
Политика
В ПНС Ливии считают заявление президента Египта объявлением войны
Триполи, 21 июня 2020, 18:34 — REGNUM В Правительстве национального согласия (ПНС) Ливии считают, что заявление президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси может рассматриваться в качестве объявления войны.
REGNUM 11:34
Происшествия
Подозреваемый в убийстве студента в Волгограде задержан в Смоленске
В Смоленске задержан подозреваемый в убийстве азербайджанского студента в Волгограде.
РИАЦ 06:01
Технологии
Фото PlayStation 5 с завода появилось в Сети
В интернете выложен кадр, на котором работники японского производителя электроники показывают серийную консоль новой модели PlayStation 5. Глава подразделения компании Sony в Европе Саймон Raptor подчеркнул, что специалистам понадобилось приложить значительные усилия для снижения шумов, при этом, они закончили работу над созданием новой системы охлаждения.
Live24 вчера в 10:00
Единоборства
Волков проиграл Блэйдсу на турнире UFC
REGNUM 00:54
Происшествия
Шесть человек стали жертвами страшной аварии в Липецкой области
Шесть человек погибли, и один пострадавший оказался в больнице в результате столкновения двух машин, произошедшего в воскресенье, 21 июня, в Липецкой области.
Вести.Ru 07:31
Армия и оружие
Названо наиболее вероятное направление удара США по России
РИА Новости вчера в 07:51
Происшествия
Умер мужчина, стрелявший по полицейским в центре Москвы
В больнице умер мужчина, обстрелявший двух полицейских на Ленинском проспекте в Москве, передает ТАСС со ссылкой на заявление представителя столичного управления Следственного комитета Юлии Ивановой.
Ведомости 10:11
Экономика
Лукашенко подписал указ о повышении трудовых пенсий
Постановлением Лукашенко с 1 июля текущего года будет произведен перерасчет трудовых пенсий в связи с ростом средней заработной платы работников Белоруссии «путем корректировки фактического заработка пенсионеров исходя из средней заработной платы работников в республике, примененной при предыдущем перерасчете пенсий, с повышением ее величины на 6 процентов».
REGNUM 08:29
Происшествия
Затопленное Варшавское шоссе в Москве сняли на видео
В соцсетях публикуют видео с Варшавского шоссе в Москве, где из-за ливня подтопило дорогу.
РИА Новости вчера в 10:00
Кино
Мультфильм Андрея Хржановского получил приз на фестивале в Анси
Главный приз фестиваля Анси достался мультфильму французского аниматора Реми Шейе "Бедовая Джейн: детство Марты Джейн Каннари" (Calamity, a Childhood of Martha Jane Cannary).
Интерфакс 05:08
Экономика
Сбербанк ввел комиссию за все переводы через банкоматы
Сбербанк ввел комиссию в размере 1% (но не более 1 тыс. руб.) со всех переводов внутри банка через устройства самообслуживания, следует из данных на сайте банка.
Российская газета 19 июня в 04:53
Происшествия
Экспертиза признала Михаила Ефремова вменяемым
РИА Новости вчера в 05:23