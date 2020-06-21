Президент Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 1» сказал, что чиновникам неприлично выпячивать напоказ свое благосостояние, когда сотни тысяч людей в стране живут очень скромно. Он отметил, что аскетизм, который выставляется напоказ, не может быть примером для подражания.

Путин посоветовал чиновникам не «выпячивать» свое благосостояние

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