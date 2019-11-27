Политика

КоммерсантъКоммерсантъПутин посоветовал не зацикливаться на Украине, а подумать о себе

Президент России Владимир Путин в ходе общения с жителями Санкт-Петербурга после церемонии открытия памятника писателю Даниилу Гранину посоветовал одному из жителей не зацикливаться на украинской проблематике.
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Путин посоветовал петербуржцам не зацикливаться на украинской теме, а «подумать о себе»

Говорит Москва13:04

Путин посоветовал не зацикливаться на Украине, а подумать о себе

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Путин призвал россиян не зацикливаться на Украине

Lenta.ru13:42

Путин посоветовал не зацикливаться на Украине и подумать о себе

Вести.Ru13:15

Путин посоветовал не зацикливаться на Украине и думать о себе

РБК15:29

Путин посоветовал людям не зацикливаться на проблематике Украины, «надо и о себе подумать»

ТАСС12:47

Путин: Что ж вы всё об Украине, надо и о себе подумать

Life.ru12:41
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Шведский суд отклонил апелляцию «Газпрома» в споре с «Нафтогазом»

Суд шведского округа Свеа не удовлетворил первую апелляцию «Газпрома» на решение Стокгольмского арбитража в споре с «Нафтогазом».
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Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию.
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Карту качества топлива представил Росстандарт по итогам проверок на заправочных станциях по всей стране.
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Политика

В Кремле не исключают отдельной встречи Путина с Зеленским в Париже

В Кремле не исключают отдельной встречи Владимира Путина с Владимиром Зеленским в этот день.
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Политика

Путин прибыл в Бишкек, где примет участие в заседании глав стран ОДКБ

Президент России Владимир Путин прилетел в Бишкек, где совместно с лидерами стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) обсудит международную и региональную безопасность.
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Корейская компания KIA продолжает готовить к премьере кроссовер KIA Sorento четвертого поколения.
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Политика

США намерены сократить выплаты в бюджет НАТО

Администрация президента США Дональда Трампа намерена существенно сократить выплаты в бюджет НАТО.
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Политика

Президент Европарламента вручил Олегу Сенцову премию Сахарова

Премию «За свободу мысли» имени Сахарова, присужденную Олегу Сенцову в 2018 году, лично вручил украинскому режиссеру президент Европарламента Давид Сассоли 26 ноября на состоявшемся заседании, которое транслировалось на сайте Европарламента.
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Руководитель отделения посольства России в Венесуэле Михаил Евдокимов сообщил, что одной из пострадавших в аварии с автобусом в Доминикане пришлось ампутировать обе руки, передает «Лента.ру».
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Казань признана лидером по качеству жизни в России

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OG выступит на втором мейджоре другим составом

OG представила второй состав по Dota 2. Организация OG опубликовала видео, в котором Титуан Sockshka Мерло передает Йохану n0tail Сундштайну обязанности тренера.
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МАК назвал причиной крушения Boeing в Ростове-на-Дону ошибку пилотов

В апреле 2016 года МАК опубликовал промежуточный отчет по результатам расследования катастрофы, в котором также назвал причиной крушения ошибку пилотов.
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По мнению автора, даже при отсутствии прогресса в развитии науки и техники СССР оставался бы второй сильнейшей страной в мире.
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В WhatsApp появится новая функция удаления сообщений

Разработчики мессенджера WhatsApp тестируют новую функцию, которая позволит пользователям автоматически удалять свои сообщения через конкретный период времени.
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В США Дурова вызвали в суд по делу о криптовалюте Telegram

В американский суд по делу о криптовалюте Gram пригласили основателя Telegram Павла Дурова, сообщает РБК.
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Экс-президента Бразилии приговорили к 17 годам тюрьмы за коррупцию

Региональный федеральный суд 4-го округа Бразилии признал виновным и постановил увеличить срок наказания по делу о коррупции в Атибайе экс-президенту Луису Инасиу Луле да Силве до 17 лет и одного месяца.
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Зенит — Лион 2:0

Петербургский «Зенит» одержал победу над французским «Лионом» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.
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ОАЭ выбрали российскую ракету-носитель вместо европейской

Объединенные Арабские Эмираты решили запускать спутника оптической разведки Falcon Eye 2 на российском носителе «Союз-СТ», а не европейской ракете Vega, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на двух менеджеров предприятий космической отрасли.
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Макрон заинтересовался предложением Путина по ракетам

Президент Франции Эммануэль Макрон готов обсудить предложение России о введении моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе, сообщает газета Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на письмо французского президента российскому лидеру Владимиру Путину.
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Беспроводные наушники Huawei FreeBuds 3 представлены в России

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Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены

С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
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Доктор Мясников дал советы по питанию для людей пожилого возраста

Известный российский врач Мясников объяснил нашему изданию, чем питаться в пожилом возрасте, чтобы жить дольше.
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Российский хоррор «Тварь» выходит в прокат

В России 28 ноября на экраны выходит новый фильм ужасов «Тварь» режиссера Ольги Городецкой.
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Группа «Дело» Сергея Шишкарева выиграла аукцион по продаже контрольного пакета компании «Трансконтейнер» — крупнейшего контейнерного оператора России.
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В Якутии нашли щенка самой древней собаки в мире

На берегу реки Индигирки в Якутии обнаружены останки щенка самой древней собаки в мире.
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Второй за сутки мощный взрыв прогремел на нефтехимическом заводе TPC Group в американском городе Нечес (штат Техас), пишет Reuters.
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