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КоммерсантъПутин посоветовал не зацикливаться на Украине, а подумать о себе
Президент России Владимир Путин в ходе общения с жителями Санкт-Петербурга после церемонии открытия памятника писателю Даниилу Гранину посоветовал одному из жителей не зацикливаться на украинской проблематике.
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Путин посоветовал петербуржцам не зацикливаться на украинской теме, а «подумать о себе»
Говорит Москвавчера в 13:04
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 01:26, Вашингтон
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Китай выступил против подписания президентом США Дональдом Трампом закона о демократии и правах человека в Гонконге.
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При покупке Overwatch после бесплатного пробного периода прогресс для учётной записи будет сохранён.
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Согласно информации на сайте Хасанского районного суда, убитый был атаманом хутора "Барабашевский" Владивостокского городского казачьего общества "Войско Уссурийских казаков".
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Как законы декабря изменят жизнь россиян
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Одна из обвинительниц утверждает, что посол обнажился перед ней. Отмечается, что Сондленд состоял с тремя женщинами в деловых отношениях.