Президент России Владимир Путин рекомендовал не зацикливаться на вопросах, касающихся Украины.

Путин посоветовал не зацикливаться на Украине и думать о себе

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