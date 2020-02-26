Президент России Владимир Путин посоветовал представителям оппозиции предъявить потенциальным избирателям позитивную программу, а не просто ругать действующую власть.

с чего всё началось

Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС посоветовал представителям оппозиции предложить потенциальным избирателям позитивную программу, а не просто ругать действующую власть. Об этом глава государства заявил в рамках проекта «20 вопросов Владимиру Путину».

Общество Рассекреченный разведчик-нелегал Шевченко впервые появился на публике Разведчик-нелегал Герой России Юрий Шевченко впервые принял участие в публичном мероприятии после того, как его в конце января нынешнего года официально рассекретила Служба внешней разведки РФ, передает корреспондент РИА Новости.

Происшествия Восьмиклассник ранил ножом учительницу в ульяновской школе Подросток напал с ножом на учительницу на уроке математики в школе Ульяновска, пострадавшая госпитализирована, сообщили "Интерфаксу" в среду в пресс-службе УМВД по региону.

Гаджеты Разработка Fujifilm X-H2 не была отменена Источник заключает, что график выпуска новых камер Fujifilm, скорее всего, теперь включает модели X-H2, X-T5 и X-Pro4, причем модель X-H2 на какое-то время станет самой передовой камерой Fujifilm.

Общество Данилко рассказал о мести Украине за Россию на Евровидении Украинский певец Melovin мог получить низкую оценку от жюри на Евровидении-2018 в качестве наказания за скандал с Россией, сказал артист и композитор Андрей Данилко в интервью "Люкс ФМ".

Культура Netflix запустил региональные топы фильмов и сериалов Netflix запустил новую функцию ― «Топ-10». Она показывает 10 самых популярных фильмов и сериалов отдельно для каждой страны.

Политика Зеленский назвал «возвращение» Крыма национальной идеей Украины Украинский президент Владимир Зеленский, выступая на форуме Age of Crimea 2020, заявил, что «возвращение» Крыма является частью национальной идеи Украины.

Происшествия ФСБ проводит обыски в мэрии челябинского города В управлении ЖКХ мэрии Миасса, четвертого по величине городе Челябинской области, 26 февраля сотрудники местного ФСБ и следственного отдела провели обыски.

Общество Суд досрочно освободил из колонии экс-главу ФСИН Реймера Центральный районный суд Калининграда освободил условно-досрочно бывшего директора ФСИН Александра Реймера, осужденного на 8 лет лишения свободы по делу о мошенничестве, сообщили РАПСИ в пресс-службе суда.

Технологии «Мегафон» запустил сеть 5G в роуминге Первой страной, где российские абоненты смогут пользоваться услугами пятого поколения связи в роуминге, стала Румыния, сообщил представитель «Мегафона»: компания договорилась с оператором Orange, представленным в Румынии и еще 22 странах.

Общество Замглавы ГИБДД Воронежа объяснил 22 квартиры родителей-пенсионеров В Воронежской области после проверки у замначальника ГИБДД Игоря Качкина нашли 22 квартиры - на суде правоохранитель объяснил, что ему принадлежат только квартира, купленная в ипотеку, и комната в общежитии, а все остальное родителей.