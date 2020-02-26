Политика
RT на русскомПутин посоветовал оппозиции представить позитивную программу
Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС посоветовал представителям оппозиции предложить потенциальным избирателям позитивную программу, а не просто ругать действующую власть. Об этом глава государства заявил в рамках проекта «20 вопросов Владимиру Путину».
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Президент России Владимир Путин посоветовал представителям оппозиции предъявить потенциальным избирателям позитивную программу, а не просто ругать действующую власть.ТАСС01:36
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Общество
Рассекреченный разведчик-нелегал Шевченко впервые появился на публике
Разведчик-нелегал Герой России Юрий Шевченко впервые принял участие в публичном мероприятии после того, как его в конце января нынешнего года официально рассекретила Служба внешней разведки РФ, передает корреспондент РИА Новости.
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В Кургане с премьер-министром Мишустиным обсуждают развитие Зауралья
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В ФСБ рассказали о готовивших нападение в Саратове подростках
Ранее сообщалось, что Федеральная служба безопасности задержала в Саратове двух подростков, планировавших совершить вооружённое нападение на школу.
Политика
Путина возмутили призывы убивать детей сотрудников Росгвардии
Президента России Владимира Путина возмутили призывы убивать детей сотрудников Росгвардии.
Кино
Режиссер Кэри Фукунага показал видео со съемок нового фильма о Бонде
Политика
Эрдоган отверг призыв турецкой оппозиции к переговорам с Асадом
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что отклоняет призыв турецкой оппозиции начать переговоры с его сирийским коллегой Башаром Асадом.
Происшествия
Восьмиклассник ранил ножом учительницу в ульяновской школе
Подросток напал с ножом на учительницу на уроке математики в школе Ульяновска, пострадавшая госпитализирована, сообщили "Интерфаксу" в среду в пресс-службе УМВД по региону.
Гаджеты
Разработка Fujifilm X-H2 не была отменена
Источник заключает, что график выпуска новых камер Fujifilm, скорее всего, теперь включает модели X-H2, X-T5 и X-Pro4, причем модель X-H2 на какое-то время станет самой передовой камерой Fujifilm.
Политика
Сурков назвал причины своего ухода из Кремля
Бывший помощник президента РФ Владислав Сурков рассказал, что сам принял решение об уходе из Кремля.
Происшествия
Родители детей, пропавших в море в Сочи, находятся на месте поисков
Родители двоих подростков, пропавших в море в Сочи, находятся на месте поисков, с ними работали психологи, сообщил журналистам начальник управления МЧС России по городу Сочи Сергей Скрыльников.
Политика
Прозрели: в Раде предложили вернуть русский язык в школы и вузы
Народные депутаты Украины предложили ряд важных изменений в скандальный закон «Об образовании».
Общество
Данилко рассказал о мести Украине за Россию на Евровидении
Украинский певец Melovin мог получить низкую оценку от жюри на Евровидении-2018 в качестве наказания за скандал с Россией, сказал артист и композитор Андрей Данилко в интервью "Люкс ФМ".
Политика
Песков: приглашение Зеленскому на 75-летие Победы пока не направлялось
Москва пока не направляла приглашение президенту Украины Владимиру Зеленскому на празднование 75-летия Победы, но рассылка еще продолжается, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Политика
Трамп опроверг предположения о «вмешательстве» России в выборы в США
Президент США Дональд Трамп во вторник, 25 февраля, отверг предположения касательно того, что Россия якобы вмешивается в выборы американского главы государства.
Культура
Netflix запустил региональные топы фильмов и сериалов
Netflix запустил новую функцию ― «Топ-10». Она показывает 10 самых популярных фильмов и сериалов отдельно для каждой страны.
Игры
PlatinumGames анонсировала новую игру — Project G.G. про супергероев
Если первая игра была про превращение в супергероя, а вторая — про группу сверхлюдей, то Project G.G. — о том, кто может увеличиваться до гигантского размера.
Футбол
Эффектный финт Месси признан моментом дня в Лиге чемпионов
Пресс-служба УЕФА выбрала лучший момент по итогам игрового дня.
Религия
Патриарх Кирилл прибыл в Амман на всеправославное совещание по Украине
Политика
Зеленский назвал «возвращение» Крыма национальной идеей Украины
Украинский президент Владимир Зеленский, выступая на форуме Age of Crimea 2020, заявил, что «возвращение» Крыма является частью национальной идеи Украины.
Армия и оружие
Сирийцы перебросили российские гаубицы «Мста-Б» на фронт в Идлибе
Происшествия
ФСБ проводит обыски в мэрии челябинского города
В управлении ЖКХ мэрии Миасса, четвертого по величине городе Челябинской области, 26 февраля сотрудники местного ФСБ и следственного отдела провели обыски.
Общество
Суд досрочно освободил из колонии экс-главу ФСИН Реймера
Центральный районный суд Калининграда освободил условно-досрочно бывшего директора ФСИН Александра Реймера, осужденного на 8 лет лишения свободы по делу о мошенничестве, сообщили РАПСИ в пресс-службе суда.
Спорт
Финский тренер призвал спасти лыжные гонки от Норвегии
Кабинетные игры норвежцев полностью подминают под себя спорт. Мы теряем Францию, Германию и Чехию в лыжном спорте.
Происшествия
В Приморье поместили в карантин семерых пассажиров Diamond Princess
Технологии
«Мегафон» запустил сеть 5G в роуминге
Первой страной, где российские абоненты смогут пользоваться услугами пятого поколения связи в роуминге, стала Румыния, сообщил представитель «Мегафона»: компания договорилась с оператором Orange, представленным в Румынии и еще 22 странах.
Общество
Замглавы ГИБДД Воронежа объяснил 22 квартиры родителей-пенсионеров
В Воронежской области после проверки у замначальника ГИБДД Игоря Качкина нашли 22 квартиры - на суде правоохранитель объяснил, что ему принадлежат только квартира, купленная в ипотеку, и комната в общежитии, а все остальное родителей.
Общество
Проверки китайских туристов в транспорте Москвы попросили прекратить
Посольство Китая попросило правительство Москвы прекратить проверки китайских туристов в связи с профилактикой коронавируса в городском общественном транспорте.
Шоу-бизнес
Звезда «Дома-2» Катя Жужа вышла замуж за бывшего бойфренда Водонаевой
Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Катя Жужа вышла замуж за 25-летнего гонщика Артёма Маркелова.