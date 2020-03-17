МОСКВА, 17 марта. / ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин посоветовал россиянам не покупать продукты впрок, так как ситуация с поставками в магазины надежная.

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Президент Владимир Путин посоветовал россиянам не покупать продукты впрок, так как ситуация с поставками в магазины надежная, передает ТАСС.

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