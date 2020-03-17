Коронавирус
ВедомостиПутин посоветовал россиянам не покупать продукты впрок
Президент Владимир Путин посоветовал россиянам не покупать продукты впрок, так как ситуация с поставками в магазины надежная, передает ТАСС.
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МОСКВА, 17 марта. / ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин посоветовал россиянам не покупать продукты впрок, так как ситуация с поставками в магазины надежная.ТАСС08:06
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Путин призвал россиян не покупать продукты впрок, назвав ситуацию с поставками надежной
Будущее России. Национальные проекты08:06
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