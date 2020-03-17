Коронавирус

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Президент Владимир Путин посоветовал россиянам не покупать продукты впрок, так как ситуация с поставками в магазины надежная, передает ТАСС.
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Путин призвал россиян не покупать продукты впрок

МОСКВА, 17 марта. / ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин посоветовал россиянам не покупать продукты впрок, так как ситуация с поставками в магазины надежная.
ТАСС08:06

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Путин призвал не покупать продукты впрок

Коммерсантъ09:15

Путин посоветовал россиянам не закупать продукты впрок

РБК09:05

Путин призвал россиян не покупать продукты впрок, назвав ситуацию с поставками надежной

Будущее России. Национальные проекты08:06

Путин назвал надёжной ситуацию с поставками продуктов в России

RT на русском08:23

Путин призвал россиян не покупать продукты впрок

Lenta.ru08:09

Путин заявил об отсутствии необходимости покупать товары впрок

Газета.Ru09:35

Путин попросил россиян не покупать продукты впрок

РИА Новости08:12
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Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 10:18, Ашберн
Здоровье

Первый перенесший коронавирус в России китаец поделился опытом

Гражданин КНР Вань Юньбинь, одним из первых перенесший коронавирус в России, порекомендовал не паниковать и соблюдать меры профилактики.
НТВ 09:20
Политика

Путин обратился к россиянам в связи с распространением коронавируса

Президент РФ Владимир Путин обратился к россиянам в связи с распространением коронавируса и заявил, что несмотря на высокий уровень риска, ситуация в целом под контролем.
РИА Новости 10:06
Общество

В Екатеринбурге подтвердили первый случай заражения коронавирусом

Мужчина чувствует себя хорошо Всего в России подтверждено почти 100 случаев заражения Covid-19.
Радио Business FM Челябинск 08:35
Общество

Греф призвал отказаться от наличных денег из-за коронавируса

Большую опасность для распространения коронавируса имеет использование наличных бумажных денег, китайский опыт это показал.
News.ru 08:57
Политика

Путин заявил о росте числа преступлений в России

Число преступлений в России выросло, каждое второе остается нераскрытым, заявил президент Владимир Путин.
Lenta.ru 06:23
Происшествия

Россиянин воспользовался потерянным полицейским пистолетом и погиб

В Ростовской области 18-летний молодой человек воспользовался потерянным полицейским пистолетом и погиб.
Lenta.ru 09:22
Общество

В России начали испытывать вакцину от коронавируса

В России начали испытывать вакцину от коронавируса. Опыты проводят Ученые ГНЦ вирусологии и биотехнологии "Вектор".
Piter.tv 09:36
Общество

Стало известно о возможном введении в Москве режима ЧС

Как стало известно газете, в рамках этого режима в Москве будет прекращена работа общественного транспорта, в том числе метрополитена, также будет закрыт въезд в город.
Lenta.ru 09:39
Авто

АвтоВАЗ готовит обновленную Lada Largus Cross

«АвтоВАЗ» продолжает работу над обновленной LADA Largus FL. С главного конвейера линии B0 ежедневно сходит по 1-2 машины из опытной партии.
Автоновости дня 15 марта в 03:29
Происшествия

Сбежавшую из больницы в Коммунарке женщину вернули на лечение

Сбежавшую из больницы в Коммунарке ночью пациентку, у которой заподозрили коронавирус, вернули на лечение, сообщает ТАСС.
Москва 24 вчера в 01:57
Происшествия

Омбудсмен побеседует с блогером Диденко, имитировавшей суицид с детьми

РИА Новости 04:58
Политика

Академики и писатели подписали обращение против поправок в Конституцию

Открытое письмо, которое соответствует подписанию изменений в документе, подписали многие представители из различных сфер деятельности: юристы, журналисты, общественные деятели и многие другие.
Обзор газет 05:50
Шоу-бизнес

Муж Анастасии Заворотнюк переехал в больницу, где лежит актриса

Муж российской актрисы Анастасии Заворотнюк поселился в реабилитационном центре у больной жены.
Evo-rus.com 02:28
Происшествия

Подозреваемому в убийстве подростка в Петербурге предъявили обвинение

Подростку, задержанному после убийства своего 14-летнего сверстника в Петербурге, предъявлено обвинение, сообщил РИА Новости его адвокат Артем Баконин.
РИА Новости 09:18
Политика

Россия временно приостанавливает оформление и выдачу виз иностранцам

Российские диппредставительства временно приостановят оформление и выдачу виз всем иностранцам, в том числе и в электронной форме.
Профиль 09:19
Хоккей

КХЛ приостановила проведение соревнований до 10 апреля

Москва, 17 марта 2020, 15:57 — REGNUM Континентальная хоккейная лига (КХЛ) приостановила проведение соревнований до 10 апреля из-за коронавируса.
REGNUM 08:57
Общество

Китай завершил испытания препарата от коронавируса

В Китае завершились клинические исследования противовирусного препарата «Фавилавир», который снимал жар у пациентов с коронавирусом, сообщило министерство науки и технологий КНР.
Взгляд.ру 09:05
Музыка

Танцор из клипа Little Big поедет на Евровидение

Танцор Дмитрий Красилов, снявшийся в клипе группы Little Big на песню Uno, поедет вместе с коллективом на Евровидение-2020.
RT на русском 07:17
Здоровье

Коронавирус новости: актуальная информация об инфекции в России на 15 марта

Коронавирус последние новости: по данным Нацкомиссии по здравоохранению Китая, на территории страны живут 80 844 человека с подтверждённой инфекцией.
Регион online 15 марта в 07:07
Происшествия

В Татарстане у гражданина Франции обнаружили коронавирус

Случай заражения коронавирусом выявлен в Татарстане у гражданина Франции, находившегося на самоизоляции, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова во вторник.
РИА Новости 10:10
Религия

РПЦ ужесточит санитарные правила при проведении богослужений

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил новые правила проведения богослужений и совершения таинств.
ТАСС 03:34
Общество

Новые случаи коронавируса зарегистрированы в 15 регионах России

За последние сутки новые случаи инфицирования коронавирусом зафиксированы в 15 российских регионах.
Известия 09:57
Общество

Способное достроить «Северный поток — 2» судно сменило маршрут

Принадлежащее "Газпрому" судно "Академик Черский", которое может достроить "Северный поток — 2", снова изменило маршрут и теперь направляется в сторону Мозамбика, следует из данных портала по отслеживанию судов Vesselfinder.
РИА Новости 04:20
Политика

Лукашенко озадачился закрытием Россией границы с Белоруссией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его озадачило решение РФ закрыть границу с Белоруссией.
News.ru вчера в 05:34
Происшествия

В Москве ребенок просидел двое суток в квартире с телом умершей матери

ТАСС вчера в 18:17
Общество

Волгоградцам пособия на детей от трёх до семи лет назначат без справок

Напомним, пособие над детей будут выплачивать семьям, доход которых не превышает одного прожиточного минимума на человека.
НовостиВолгограда.ру вчера в 05:08
Футбол

УЕФА перенес чемпионат Европы по футболу 2020 года

УЕФА перенес чемпионат Европы по футболу 2020 года на лето 2021 года из-за коронавируса.
Известия 08:27
Энергетика

Мировые цены на нефть выросли на 5%

Мировые цены на нефть выросли более чем на 5%. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Деловое.ТВ 02:27
Экономика

Мишустин утвердил индексацию социальных пенсий с 1 апреля

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил индексацию социальных пенсий на 6,1 процента с 1 апреля.
Российская газета 07:59
Общество

Кабмин пересмотрит порядок оформления больничных из-за карантина

Правительство РФ примет решение о пересмотре порядка оформления, выдачи и оплаты больничных листов находящимся на карантине россиянам.
Российская газета 09:58
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