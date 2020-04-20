За счет профилактических мер нам все-таки удалось притормозить, сдержать этот процесс, но, к сожалению, инфекция, даже если речь идет о единичных случаях, зафиксирована уже во всех 85 субъектах Федерации.

Актуальные в связи с текущей ситуацией вопросы обсуждались главой государства на сегодняшнем совещании на тему пандемии вируса COVID-19 на территории РФ. Особенное внимание было уделено рассмотрению эффективности принимаемых мер, в том числе касаемо Москвы.

Путин посоветовался с экспертами на тему ситуации с коронавирусом

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