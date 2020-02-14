Политика

Газета.RuГазета.RuПутин поставил перед Зеленским вопрос о выполнении Киевом «Минска-2»

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора в пятницу, 14 февраля, поставил перед украинским лидером Владимиром Зеленским вопрос о том, намерен ли Киев выполнять пункты второго минского соглашения - документа, имеющего целью урегулирование вооруженного конфликта в Донбассе.
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