Политика
Газета.RuПутин поставил перед Зеленским вопрос о выполнении Киевом «Минска-2»
Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора в пятницу, 14 февраля, поставил перед украинским лидером Владимиром Зеленским вопрос о том, намерен ли Киев выполнять пункты второго минского соглашения - документа, имеющего целью урегулирование вооруженного конфликта в Донбассе.
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Футбол
ФК «Ростов» назвал состав игроков на заключительный зимний сбор
Ростовчанам на сборах в Испании предстоит встретиться с командами «Краснодар», «Мельди» из Норвегии и АИК из Швеции.
Происшествия
Обозревателю «Новой» Елене Милашиной пришло письмо с угрозой расправы
На редакционную почту «Новой газеты» накануне пришло письмо с угрозами в адрес обозревателя Елены Милашиной.
Общество
В Антарктиде установлен новый температурный рекорд
Как пишет портал Sciencealert, ученые в Антарктиде зафиксировали температуру в 20,75 градуса по Цельсию.
Политика
Дерипаска пошутил про ручку Путина из-за обвинений США
Российский миллиардер Олег Дерипаска в свете обвинений в свой адрес со стороны США вспомнил, как президент России Владимир Путин забрал у него ручку.
Экономика
Мишустин возглавит комиссию по развитию малого и среднего бизнеса
По словам Мишустина, проблемы российского бизнеса имеют общую направленность.
Шоу-бизнес
Ангелина Вовк пришла в ЗАГС с молодым возлюбленным
На кадрах видно, что Михаил Куницын, который гораздо младше звезды, встречает ее у Грибоедовского ЗАГСа и дарит цветы.
Общество
Лукашенко: директора сахарных заводов признались в коррупции
Задержанные за коррупцию директора всех четырех сахарных заводов в Белоруссии полностью признали свою вину, заявил президент Александр Лукашенко.
Армия и оружие
ПВО Сирии отразила атаку на Дамаск
В начале февраля сирийская ПВО уже перехватывала израильские ракеты над Дамаском.
Культура
Киркоров заявил, что не боится оскорбить чувства верующих новым клипом
Эстрадный певец Филипп Киркоров заявил, что не боится обвинений в оскорблении чувств верующих из-за его нового клипа "Романы".
Экономика
На что может рассчитывать неработающий пенсионер в 2020 году
Федеральная социальная доплата к пенсии устанавливается пенсионеру территориальными органами Пенсионного фонда Российской Федерации в случае, если общая сумма его материального обеспечения не достигает величины прожиточного минимума пенсионера, установленной в соответствии с пунктом 4 статьи 4 Федерального закона «О прожиточном минимуме в Российской Федерации».
Происшествия
В Волгограде раскрыли убийство 1995 года
Биатлон
Норвежка Рейселанд выиграла спринт на чемпионате мира по биатлону
Норвежская биатлонистка Марте Рейселанд стала победительницей в спринтерской гонке на чемпионате мира в итальянском Антхольце.
Футбол
«Ростов» отдал хавбека Салетроса в аренду в «Сарпсборг-08»
Полузащитник Антон Салетрос перешел из «Ростова» в «Сарпсборг-08» на правах аренды. Соглашение рассчитано до конца сезона.
Политика
Глава OMV прокомментировал строительство «Северного потока — 2»
Российская сторона сможет завершить строительство газопровода "Северный поток — 2", заявил Райан Зеле, глава австрийской нефтегазовой компании OMV, которая финансирует проект.
Происшествия
Sukhoi Superjet провалил испытания по эвакуации пассажиров
Самолет Sukhoi Superjet провалил испытания по эвакуации пассажиров, прошедшие в начале февраля 2020 года.
Общество
Губернатор Оренбургской области пожелал каждой семье войны
На одном из слайдов было написано «40 августа 1941 года».
Общество
Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Египте
Первый случай заражения новым типом коронавируса зафиксирован на территории Египта.
Происшествия
Два человека погибли при жесткой посадке вертолета Ми-8 на Ямале
Два человека погибли в результате жесткой посадки вертолета Ми-8 авиакомпании «Скол» на Ямале.
Общество
Лукашенко пригрозил России санкциями за срыв ввода в работу БелАЭС
Минск применит в отношении Москвы крупные штрафные санкции за срыв сроков ввода в эксплуатацию БелАЭС, если Россия не примет предложения Белоруссии по снижению ставки кредита и отсрочке его выплаты с двух до пяти лет.
Общество
Путин подписал указы о помиловании трех россиян
Президент РФ Владимир Путин подписал указы о помиловании Павла Петрашова, Раисы Плетневой и Марины Чернышевой.
Биатлон
Резцова обиделась на Фуркада после обвинений в маразме
Армия и оружие
ВС Турции «нейтрализовали» ещё 55 военнослужащих Сирии в Идлибе
В понедельник оборонное ведомство Турции сообщило о том, что пять турецких военных стали жертвами артобстрела наблюдательного пункта в Идлибе со стороны сирийской армии, ещё пятеро были ранены.
Происшествия
В МВД объяснили поступок полицейского, ударившего девушку в живот
Полиция объяснила Дарье Сосновской, что сотрудник ударил ее в живот на несанкционированной акции 10 августа, чтобы не допустить противоправных действий, сообщила РИА Новости ее адвокат Татьяна Молоканова.
Общество
Предустановку приложений ускорят
Национальная платежная система «Мир» станет обязательной для предустановки на смартфоны с 1 июля 2021 года, тогда как ранее планировалось предустанавливать ее с 2023 года.
Политика
Путин высказался об индексации пенсий в России
Президент РФ Владимир Путин считает необходимым внесение пункта об обязательной индексации пенсий в основной закон страны — чтобы у политиков не было возможности этого не делать.