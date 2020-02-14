Политика
RT на русскомПутин в беседе с Зеленским поставил вопрос о минских договорённостях
Президент России Владимир Путин во время разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским прямо поставил вопрос о том, намерен ли Киев реально выполнять минские договорённости по урегулированию внутриукраинского конфликта.
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Происшествия
Дело Шамсутдинова рассмотрят в общем порядке
Суд по делу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова о неуставных отношениях в воинской части в Забайкалье пройдет в общем порядке 20 февраля.
Политика
Путин поддержал внесение в Конституцию запрета на отчуждение земель
Президент России Владимир Путин поддержал идею внести в Конституцию запрет на отчуждение российских территорий.
Космос
Найден ближайший к Земле молодой газовый гигант
Армия и оружие
Хуситы сбили военный самолет в Йемене на границе с Саудовской Аравией
Вооруженные силы йеменского мятежного движения хуситов "Ансар Аллах" сбили боевой самолет на границе Йемена с Саудовской Аравией, заявил официальный представитель хуситов Яхья Сариа.
Происшествия
Задержан разрешивший строительство на берегу Байкала чиновник
Причиной задержания стала незаконная выдача чиновником разрешения на строительство в экологической зоне Байкала.
Армия и оружие
США не заменят российский ракетный двигатель РД-180
Технологическая отсталость не позволяет США заменить собственной разработкой импортируемый из России ракетный двигатель РД-180.
Наука
В Канаде обнаружен новый вид тираннозавра
В Канаде в Южной Альберте канадские палеонтологи обнаружили череп динозавра, который принадлежал представителю неизвестного ранее вида тираннозавров.
Политика
В МИД Великобритании оценили слова Путина о «маме и папе»
Великобритания призывает международное сообщество к борьбе с дискриминацией сексуальных меньшинств, заявил представитель британского министерства иностранных дел, комментируя слова президента России Владимира Путина о сохранении в России статуса "мама и папа" на время его президентства.
Культура
Руководство французской киноакадемии подало в отставку
В отставку в полном составе подал исполнительный совет Ассоциации развития кино Франции, 13 февраля сообщает Франс-пресс.
Футбол
«Манчестер Сити» отстранили от еврокубков на два года
УЕФА отстранил "Манчестер Сити" от еврокубков на два года. Помимо этого, клуб оштрафовали на тридцать миллионов евро.
Футбол
Милан — Ювентус 1:1
В первом матче 1/2 финала Кубка Италии «Милан» и «Ювентус» сыграли вничью.
Авто
Новый Haval H5 впервые засняли на тульском заводе
Новый паркетник Haval H5, призванный стать возрождённой версией популярного Great Wall Hover H5, сфотографировали на территории тульского завода Haval.
Экономика
РФ выделила 2,8 миллиона долларов на развитие двух областей Армении
Россия выделила в рамках трастового фонда ООН 2,8 миллиона долларов на развитие Вайц-Дзорской и Гегаркуникской областей Армении, сообщил в пятницу РИА Новости советник посольства РФ в Ереване Дмитрий Степанов.
Здоровье
Мишустин поручил снять ограничения на закупки иностранных онколекарств
Председатель правительства Михаил Мишустин поручил представить предложения об отмене ограничений на закупки некоторых лекарств.
Политика
Мексика передумала покупать российские военные вертолеты
Мексика передумала покупать у России партию военных вертолетов.
Биатлон
Россиянки не попали в топ-20 спринта на ЧМ по биатлону
Шоу-бизнес
Собчак выложила фото с голой грудью
Телеведущая Ксения Собчак по случаю Дня святого Валентина, который отмечается 14 февраля, опубликовала на своей странице в соцсети пикантный снимок.
Игры
В Epic Games Store бесплатно раздают Kingdom Come: Deliverance и Aztez
Общество
В Воронежской области у замначальника ГИБДД нашли 22 квартиры
Прокуратура Воронежской области требует конфисковать 22 квартиры стоимостью 50 миллионов рублей у замначальника управления ГИБДД региона, сообщается на сайте регионального ведомства.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл посетили Стэнфордский университет
Целью собрания была помощь принцу Гарри и Меган Маркл в текущей работе по созданию новой благотворительной организации, уточняет TODAY, ссылаясь на близкий к британской королевской семье источник.
Общество
Накричавшая на таксиста тренер оценила пародию Урганта
Космос
В Воронеже приступили к созданию двигателя для новой ракеты «Союз-5»
В Воронежском центре ракетного двигателестроения стартовали экспериментальные работы в рамках создания четырехкамерного двигателя РД0124МС, сообщает пресс-служба центра.
Футбол
Экс-тренер «Барселоны» Вальверде назвал «Реал» фаворитом в борьбе за чемпионство в примере
Бывший главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде заявил, что «Реал» является фаворитом на победу в этом сезоне в чемпионате Испании.
Происшествия
В Перми уволился медбрат, который писал об убийстве пациентов
Министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова рассказала, что с медбратом, который писал анонимные сообщения на форуме "Двач" о том, что якобы отключил несколько человек от аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ), расторгли трудовой договор.
Происшествия
Голунов получил письмо с извинениями от прокуратуры
Журналист портала "Медуза" Иван Голунов в Telegram-канале рассказал о полученном от прокуратуры письме с извинениями.
Общество
Лукашенко: директора сахарных заводов признались в коррупции
Задержанные за коррупцию директора всех четырех сахарных заводов в Белоруссии полностью признали свою вину, заявил президент Александр Лукашенко.
Политика
Захарова рассказала о словах Помпео после встречи с Лавровым
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что сказал госсекретарь США Майкл Помпео после встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
Экономика
Силуанов сообщил о финансировании задач Путина деньгами от Сбербанка
Условно утвержденные расходы на 2021 – 2022 годы (расходы, зарезервированные под будущие цели) составляют 1,6 трлн руб. Кроме того, по словам министра, прибыль, полученная от продажи Центробанком правительству доли в Сбербанке, позволит получить дополнительные доходы федерального бюджета, чтобы использовать их для выполнения поручений Путина из послания.
Космос
NASA обновило легендарный снимок Земли, сделанный «Вояджером-1»
Фотографии — NASA / JPL-Caltech Pale Blue Dot (англ. "бледно-голубая точка") — это удивительный снимок Земли, полученный зондом "Вояджер-1" 14 февраля 1990 года; фотография была сделана аппаратом с расстояния 5,9 миллиарда километров.