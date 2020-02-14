Политика

RT на русскомRT на русскомПутин в беседе с Зеленским поставил вопрос о минских договорённостях

Президент России Владимир Путин во время разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским прямо поставил вопрос о том, намерен ли Киев реально выполнять минские договорённости по урегулированию внутриукраинского конфликта.
Читать в источнике
Комментировать537

Подробнее о событии

Путин поставил перед Зеленским вопрос о выполнении Минских договоренностей

Известия09:55

Что обсудили Путин и Зеленский в ходе телефонного разговора

RT на русском13:30

Кремль сообщил о прямом вопросе Путина к Зеленскому о минских соглашениях

РБК11:06

Появились подробности первого в 2020 году разговора Путина и Зеленского

Lenta.ru10:25

Путин поставил перед Зеленским вопрос о выполнении Украиной «Минска-2»

РИА Новости14:04

Путин в разговоре с Зеленским прямо поставил вопрос о планах Киева выполнять «Минск-2»

ТАСС09:53

Путин поставил перед Зеленским вопрос о выполнении Киевом «Минска-2»

Газета.Ru12:44
Показать все источники
Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 18:08, Ашберн
Происшествия

Дело Шамсутдинова рассмотрят в общем порядке

Суд по делу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова о неуставных отношениях в воинской части в Забайкалье пройдет в общем порядке 20 февраля.
Газета.Ru 00:46
Политика

Лукашенко: Россия намекает на присоединение Белоруссии

Газета.Ru 13:14
Политика

Путин поддержал внесение в Конституцию запрета на отчуждение земель

Президент России Владимир Путин поддержал идею внести в Конституцию запрет на отчуждение российских территорий.
Известия вчера в 09:04
Космос

Найден ближайший к Земле молодой газовый гигант

Московский Комсомолец вчера в 08:58
Армия и оружие

Хуситы сбили военный самолет в Йемене на границе с Саудовской Аравией

Вооруженные силы йеменского мятежного движения хуситов "Ансар Аллах" сбили боевой самолет на границе Йемена с Саудовской Аравией, заявил официальный представитель хуситов Яхья Сариа.
Газета.Ru 17:42
Происшествия

Задержан разрешивший строительство на берегу Байкала чиновник

Причиной задержания стала незаконная выдача чиновником разрешения на строительство в экологической зоне Байкала.
Lenta.ru 00:01
Армия и оружие

США не заменят российский ракетный двигатель РД-180

Технологическая отсталость не позволяет США заменить собственной разработкой импортируемый из России ракетный двигатель РД-180.
ИА REX 04:24
Наука

В Канаде обнаружен новый вид тираннозавра

В Канаде в Южной Альберте канадские палеонтологи обнаружили череп динозавра, который принадлежал представителю неизвестного ранее вида тираннозавров.
МонаВиста 12 февраля в 07:53
Политика

В МИД Великобритании оценили слова Путина о «маме и папе»

Великобритания призывает международное сообщество к борьбе с дискриминацией сексуальных меньшинств, заявил представитель британского министерства иностранных дел, комментируя слова президента России Владимира Путина о сохранении в России статуса "мама и папа" на время его президентства.
Газета.Ru 17:58
Культура

Руководство французской киноакадемии подало в отставку

В отставку в полном составе подал исполнительный совет Ассоциации развития кино Франции, 13 февраля сообщает Франс-пресс.
Красная весна вчера в 17:20
Футбол

«Манчестер Сити» отстранили от еврокубков на два года

УЕФА отстранил "Манчестер Сити" от еврокубков на два года. Помимо этого, клуб оштрафовали на тридцать миллионов евро.
РИА Новости 15:09
Футбол

Милан — Ювентус 1:1

В первом матче 1/2 финала Кубка Италии «Милан» и «Ювентус» сыграли вничью.
Sport24.ru вчера в 16:42
Авто

Новый Haval H5 впервые засняли на тульском заводе

Новый паркетник Haval H5, призванный стать возрождённой версией популярного Great Wall Hover H5, сфотографировали на территории тульского завода Haval.
Somanyhorses 12:55
Экономика

РФ выделила 2,8 миллиона долларов на развитие двух областей Армении

Россия выделила в рамках трастового фонда ООН 2,8 миллиона долларов на развитие Вайц-Дзорской и Гегаркуникской областей Армении, сообщил в пятницу РИА Новости советник посольства РФ в Ереване Дмитрий Степанов.
РИА Новости 08:32
Здоровье

Мишустин поручил снять ограничения на закупки иностранных онколекарств

Председатель правительства Михаил Мишустин поручил представить предложения об отмене ограничений на закупки некоторых лекарств.
РБК 07:26
Политика

Мексика передумала покупать российские военные вертолеты

Мексика передумала покупать у России партию военных вертолетов.
Lenta.ru 15:07
Биатлон

Россиянки не попали в топ-20 спринта на ЧМ по биатлону

Интерфакс-Спорт 10:05
Шоу-бизнес

Собчак выложила фото с голой грудью

Телеведущая Ксения Собчак по случаю Дня святого Валентина, который отмечается 14 февраля, опубликовала на своей странице в соцсети пикантный снимок.
Взгляд.ру 07:13
Игры

В Epic Games Store бесплатно раздают Kingdom Come: Deliverance и Aztez

Cyber.sports.ru вчера в 14:14
Общество

В Воронежской области у замначальника ГИБДД нашли 22 квартиры

Прокуратура Воронежской области требует конфисковать 22 квартиры стоимостью 50 миллионов рублей у замначальника управления ГИБДД региона, сообщается на сайте регионального ведомства.
Общественное телевидение России 15:41
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл посетили Стэнфордский университет

Целью собрания была помощь принцу Гарри и Меган Маркл в текущей работе по созданию новой благотворительной организации, уточняет TODAY, ссылаясь на близкий к британской королевской семье источник.
News.ru 02:39
Общество

Накричавшая на таксиста тренер оценила пародию Урганта

РИА Новости 09:27
Космос

В Воронеже приступили к созданию двигателя для новой ракеты «Союз-5»

В Воронежском центре ракетного двигателестроения стартовали экспериментальные работы в рамках создания четырехкамерного двигателя РД0124МС, сообщает пресс-служба центра.
АиФ Воронеж вчера в 07:55
Футбол

Экс-тренер «Барселоны» Вальверде назвал «Реал» фаворитом в борьбе за чемпионство в примере

Бывший главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде заявил, что «Реал» является фаворитом на победу в этом сезоне в чемпионате Испании.
Матч ТВ 17:35
Происшествия

В Перми уволился медбрат, который писал об убийстве пациентов

Министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова рассказала, что с медбратом, который писал анонимные сообщения на форуме "Двач" о том, что якобы отключил несколько человек от аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ), расторгли трудовой договор.
РИА Новости 05:00
Происшествия

Голунов получил письмо с извинениями от прокуратуры

Журналист портала "Медуза" Иван Голунов в Telegram-канале рассказал о полученном от прокуратуры письме с извинениями.
РИА Новости 08:09
Общество

Лукашенко: директора сахарных заводов признались в коррупции

Задержанные за коррупцию директора всех четырех сахарных заводов в Белоруссии полностью признали свою вину, заявил президент Александр Лукашенко.
Коммерсантъ 13:02
Политика

Захарова рассказала о словах Помпео после встречи с Лавровым

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что сказал госсекретарь США Майкл Помпео после встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
Газета.Ru 14:07
Экономика

Силуанов сообщил о финансировании задач Путина деньгами от Сбербанка

Условно утвержденные расходы на 2021 – 2022 годы (расходы, зарезервированные под будущие цели) составляют 1,6 трлн руб. Кроме того, по словам министра, прибыль, полученная от продажи Центробанком правительству доли в Сбербанке, позволит получить дополнительные доходы федерального бюджета, чтобы использовать их для выполнения поручений Путина из послания.
РБК вчера в 05:48
Космос

NASA обновило легендарный снимок Земли, сделанный «Вояджером-1»

Фотографии — NASA / JPL-Caltech Pale Blue Dot (англ. "бледно-голубая точка") — это удивительный снимок Земли, полученный зондом "Вояджер-1" 14 февраля 1990 года; фотография была сделана аппаратом с расстояния 5,9 миллиарда километров.
Популярная механика вчера в 03:10
Как работают Яндекс.Новости?
Украинский кризисБольше новостей по теме
Главное