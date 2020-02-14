с чего всё началось

"В связи с известными высказываниями представителей украинского руководства Владимир Путин прямо поставил вопрос: намерен ли Киев реально выполнять Минские договоренности", — говорится в сообщении.

Путин поставил перед Зеленским вопрос о выполнении Киевом «Минска-2»

Общество Оскорбившая таксиста пассажирка объяснила свой поступок Жительница Москвы, которая осыпала таксиста оскорблениями и пыталась избить мужчину из-за отказа ее везти, рассказала о причинах своего поведения в опубликованном в четверг, 13 февраля, посте в Instagram.

Авто Новый Haval H5 впервые засняли на тульском заводе Haval Новый паркетник Haval H5, который должен стать возрожденной модификацией ранее хорошо раскупаемого паркетника Great Wall Hover H5, запечатлели на территории производственной площадки в Туле.

Общество Лукашенко пригрозил России начать забирать транзитную нефть Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что при недостаточных поставках нефти российской стороной Минск начнет забирать ее из транзитной трубы, передает агентство БелТА.

Происшествия В МВД объяснили поступок полицейского, ударившего девушку в живот Полиция объяснила Дарье Сосновской, что сотрудник ударил ее в живот на несанкционированной акции 10 августа, чтобы не допустить противоправных действий, сообщила РИА Новости ее адвокат Татьяна Молоканова.

Политика Дерипаска пошутил про ручку Путина из-за обвинений США Российский миллиардер Олег Дерипаска в свете обвинений в свой адрес со стороны США вспомнил, как президент России Владимир Путин забрал у него ручку.