Репортеры видео написали, что Путин может стучать кулаком по-разному, в том числе одобрительно. Напомним, что в конце минувшего месяца Путин бросил шариковую ручку на стол в процессе совещания в режиме онлайн по борьбе с паводками и пожарами в регионах страны.

Путин постучал кулаком по столу во время совещания с Мишустиным

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