Политика

RuNews24.ruRuNews24.ruПутин постучал кулаком по столу во время совещания с Мишустиным

Репортеры видео написали, что Путин может стучать кулаком по-разному, в том числе одобрительно. Напомним, что в конце минувшего месяца Путин бросил шариковую ручку на стол в процессе совещания в режиме онлайн по борьбе с паводками и пожарами в регионах страны.
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«Стучать кулаком Путин может по-разному»: На совещании с Мишустиным заметили неочевидные детали

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Михаил Мишустин
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Российский государственный и политический деятель, экономист. Председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020. 30 апреля 2020 стало известно, что он болен COVID-19. Временно исполняющим обязанности председателя правительства РФ был назначен Андрей Рэмович Белоусов, 19 мая Мишустин вернулся к работе.
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