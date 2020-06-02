Политика
RuNews24.ruПутин постучал кулаком по столу во время совещания с Мишустиным
Репортеры видео написали, что Путин может стучать кулаком по-разному, в том числе одобрительно. Напомним, что в конце минувшего месяца Путин бросил шариковую ручку на стол в процессе совещания в режиме онлайн по борьбе с паводками и пожарами в регионах страны.
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Путин постучал кулаком по столу во время совещания с Мишустиным
Национальная служба новостей02 июня в 10:27
Автоматически обработано 7217 источников, обновлено в 20:35, Ашберн
Общество
Россиян ждут две короткие рабочие недели в июне
Роструд напомнил о двух коротких рабочих неделях в июне — в связи с празднованием Дня России и проведением парада Победы.
РИА Новости 02:53
Общество
Собянин допустил, что маски в Москве придётся носить до осени и дольше
Необходимость носить маски в Москве может сохраниться до тех пор, пока не начнётся массовая вакцинация от коронавируса, а это может произойти в октябре или позднее, рассказал в интервью ТАСС столичный мэр Сергей Собянин.
RT на русском 01:22
Армия и оружие
В США считают B-1B «проблемой для российского флота»
Военное дело 02 июня в 23:45
Баскетбол
НБА одобрила план по возобновлению чемпионата с 22 командами
Bookmaker-ratings.ru 14:47
Общество
Социалиста Платошкина отправили под домашний арест
Басманный суд Москвы заключил под домашний арест заведующего кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета Николая Платошкина, сообщили РБК в пресс-службе суда.
РБК 14:00
Общество
В КоАПе появится новый крупный штраф для автомобилистов
В проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) появился новый штраф за отказ водителя от медицинского освидетельствования.
Известия вчера в 10:47
Здоровье
Швеция снимет ограничения на поездки внутри страны
Агентство здравоохранения Швеции с 13 июня отзывает рекомендации избегать поездок внутри страны, заявил премьер-министр Швеции Стефан Левен в ходе пресс-конференции в четверг.
РИА Новости 10:03
Футбол
«Челси» является фаворитом в борьбе за Вернера
Газета.Ru 13:42
Экономика
Forbes сообщил о снижении числа долларовых миллионеров в России на 15%
Из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса, число долларовых миллионеров в России могло сократиться на 15% сообщил Forbes глава направления по работе с частными клиентами «Ренессанс Капитал» Григорий Седов.
РБК 18:25
Игры
Джо Кукан вернулся к роли Кейна для промо переиздания Command & Conquer
Джо Кукан — бессменный актёр, за которым навсегда закрепилась роль руководителя Братства Нод из тибериум-вселенной C & C. В свежем ролике Кейн напрямую обращается к игрокам и объявляет о начале новой операции.
Игромания.ру 13:13
Здоровье
Власти Украины могут усилить карантин
По мнению Степанова, увеличение заболеваемости говорит о том, что украинцы не соблюдают правила, рекомендованные властями и медиками.
MedikForum.ru 17:18
Кино
В сиквеле «Бэтмена» Мэтта Ривза может появиться Бэйн
Главной антагонистом нового «Бэтмена» может стать Бэйн, продюсеры планируют столкнуть персонажей.
Live24 12:04
Общество
В Швеции открыта «пожизненная» вакансия, где не нужно работать
Как сообщает ToDay News Ufa источник, в Швеции появилась вакансия, на которой можно работать пожизненно и при этом почти ничего не делать.
ToDay News Ufa вчера в 13:43
Культура
Бардин объяснил неприятие россиянами ремейков советских мультфильмов
В сети появились первые фотографии обновленного Волка из мультфильма «Ну, погоди!», перезапуск которого готовит «Союзмультфильм».
Взгляд.ру 14:10
Общество
Мишустин поручил проанализировать применение указов Собянина
Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручения по итогам заседания координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
РБК 02 июня в 16:25
Экономика
Мишустин призвал менять практику госзакупок у иностранных поставщиков
«Ежегодно на закупки направляются триллионы рублей, при этом по некоторым направлениям государственных и корпоративных закупок зачастую предпочтения отдаются иностранным поставщикам, и эту практику необходимо менять», — цитирует главу кабмина РИА Новости.
RT на русском 05:55
Политика
Москва может ответить на отказ Киева в земельных участках для РФ
Москва может предпринять ответные зеркальные меры после решения Киевского городского совета о расторжении договоров аренды на три земельных участка в украинской столице, предназначавшихся для строительства жилого здания, гаража, помещений консульского отдела и резиденции посла РФ.
Газета.Ru 16:53
Кино
Почему Екатерина Гусева не хотела сниматься с Безруковым в Бригаде
Сериал «Бригада» открыл Сергею Безрукову и Екатерине Гусевой дорогу в большое кино.
SM News 05:58
Единоборства
Напарник Фёдора Емельяненко оценил стиль боя Нурмагомедова
Российский боец смешанных единоборств Вадим Немков, который входит в команду знаменитого бойца MMA Фёдора Емельяненко, охарактеризовал стиль ведения боя действующего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.
Чемпионат 02:00
Общество
Билл Гейтс ответил на обвинения в чипировании человечества
Основатель компании Microsoft Билл Гейтс ответил на обвинения в чипировании человечества через вакцинирование, сообщает издание Business Insider.
Известия 19:53
Космос
Российские ученые придумали способ найти жизнь на других планетах
Российские ученые придумали новый способ поиска жизни на небесных телах Солнечной системы, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на директора Научно-исследовательского института ядерной физики имени Д. В. Скобельцына МГУ, вице-президент международного Комитета по космическим исследованиям Михаила Панасюка.
Газета.Ru 20:24
Экономика
Еще одна страна решила раздавать деньги населению просто так
Сингапур стал еще одной страной, которая приняла решение о раздаче денег населению просто так.
Lenta.ru 06:37
Политика
Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны
Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений.
Российская газета 09:29
Наука
В яйцах титанозавра вместо пептидов нашли аминокислоты
Международная команда ученых определила, какие аминокислоты содержатся в скорлупе яиц титанозавра возрастом 80 миллионов лет.
Anonsens 16:57
Экономика
Названы три сценария безработицы в России
Экономисты назвали три возможные сценария роста безработицы в России из-за пандемии коронавируса.
Lenta.ru вчера в 18:23
Общество
В Норильске продолжают ликвидировать последствия разлива топлива
Newslab.ru вчера в 23:29