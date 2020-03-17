Коронавирус
Газета.RuПутин потребовал бороться с необоснованным ростом цен на продукты
Президент России Владимир Путин потребовал повсеместно и активнее бороться с завышением цен на продукты питания в условиях нынешней ситуации в экономике, сообщает ТАСС. Глава государства поручил заняться этим вопросом Федеральной антимонопольной службе и прокуратуре.
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Общество
Греф предложил легализовать продажи алкоголя в интернете из-за вируса
Глава Сбербанка Герман Греф сообщил, что сейчас ведется работа с правительством и Государственной думой о легализации продажи через интернет алкоголя и лекарств.
Общество
В России число заразившихся коронавирусом увеличилось до 114
В России зарегистрировано 114 случаев заражения новым коронавирусом, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
Политика
Путин: в России удалось сдержать массовое проникновение коронавируса
Президент России Владимир Путин заявил, что в России благодаря оперативным мерам удалось сдержать массовое распространение и проникновение коронавируса.
Политика
Россия временно приостанавливает оформление и выдачу виз иностранцам
Российские диппредставительства временно приостановят оформление и выдачу виз всем иностранцам, в том числе и в электронной форме.
Происшествия
В Москве ребенок просидел двое суток в квартире с телом умершей матери
Политика
Академики и писатели подписали обращение против поправок в Конституцию
Открытое письмо, которое соответствует подписанию изменений в документе, подписали многие представители из различных сфер деятельности: юристы, журналисты, общественные деятели и многие другие.
Музыка
Танцор из клипа Little Big поедет на Евровидение
Танцор Дмитрий Красилов, снявшийся в клипе группы Little Big на песню Uno, поедет вместе с коллективом на Евровидение-2020.
Экономика
Мишустин утвердил индексацию социальных пенсий с 1 апреля
Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил индексацию социальных пенсий на 6,1 процента с 1 апреля.
Шоу-бизнес
Дочь Любови Успенской рассказала о ее похищении по заказу матери
Татьяна Плаксина заявила: ранее ее похитили и принудительно увезли по заказу матери.
Энергетика
Мировые цены на нефть выросли на 5%
Мировые цены на нефть выросли более чем на 5%. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Происшествия
В Калуге диагностировали первый случай заболевания коронавирусом
В Калуге зарегистрирован первый случай заболевания новой коронавирусной инфекцией.
Игры
CD Projekt RED перешла на удалённую работу — на релизе Cyberpunk 2077 это не должно отразиться
Релиз Cyberpunk 2077 запланирован на 17 сентября 2020 года на ПК, PS4 и Xbox One.
Кино
Как это снято: «Пункт назначения»
Кадр из фильма «Пункт назначения» (2000) / Фото: New Line Cinema Под впечатлением Реддик решил написать сценарий эпизода для сериала «Секретные материалы».
Футбол
УЕФА перенес финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы на конец июня
По информации издания, решающий матч плей-офф Лиги чемпионов может пройти 27 июня, а Лиги Европы - 24 июня.
Экономика
Росавиация допустила банкротство авиакомпаний из-за коронавируса
Росавиация не исключает банкротства авиакомпаний из-за распространения коронавирусной инфекции.
Общество
Стало известно о возможном введении в Москве режима ЧС
Как стало известно газете, в рамках этого режима в Москве будет прекращена работа общественного транспорта, в том числе метрополитена, также будет закрыт въезд в город.
Хоккей
КХЛ приостановила проведение соревнований до 10 апреля
Москва, 17 марта 2020, 15:57 — REGNUM Континентальная хоккейная лига (КХЛ) приостановила проведение соревнований до 10 апреля из-за коронавируса.
Общество
Институт Коха: пандемия коронавируса может продлиться два года
Пандемия коронавируса COVID-19 может продлиться два года, заявил Лотар Вилер — президент Института Роберта Коха, который входит в структуру Минздрава Германии и занимается оценкой эпидемиологической ситуации в стране.
Наука
Эксперты назвали наиболее подверженную коронавирусу группу крови
Наиболее уязвимы и чаще других заражаются новым коронавирусом обладатели II группы крови.
Общество
В оперативном штабе опровергли сообщения о закрытии Москвы на карантин
В оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом опровергли информацию о том, что Москва в скором времени будет закрыта на карантин.
Кино
Мюзикл «Кошки» получил премию «Золотая малина» как худший фильм
В номинации "Худшая актриса" победила Хилари Дафф за роль в фильме "Призраки Шэрон Тейт".
Общество
Испытания вакцины от коронавируса начались в США
Клинические испытания по оценке эффективности и безопасности вакцины, предназначенной для защиты от COVID-2019, начнутся 16 марта в Соединенных Штатах.
Здоровье
Правительство РФ будет следить, чтобы всем хватило гречки
Правительство Российской Федерации приняло решение каждый день мониторить рынок и оценивать доступность продуктов, которые входят в список социально значимых.
Шоу-бизнес
Маргарита Симоньян снова забеременела
Журналистка Маргарита Симоньян и режиссер Тигран Кеосаян ждут четвертого ребенка.
Спорт
Гандбольный «Спартак» переименуют в ЦСКА
Российский гандбольный клуб "Спартак" вскоре получит другое название.
Наука
Ученые выявили еще один новый путь заражения коронавирусом
Выявлен еще один путь проникновения коронавируса в организм. Результаты исследования опубликованы в электронной научной библиотеке bioRxiv.
Здоровье
Названы три первых признака заболевания коронавирусом
Как правило, сперва у больного коронавирусом на 3-й или 4-й день после заражения начинает болеть горло.
Экономика
Минэкономразвития подготовило реформу процедуры банкротства
Минэкономразвития хочет сократить сроки и издержки процедуры и значительно увеличить размер погашения требований кредиторов, оно направило на согласование в министерства и ведомства такой законопроект.
Шоу-бизнес