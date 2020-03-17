Президент России Владимир Путин потребовал повсеместно и активнее бороться с завышением цен на продукты питания в условиях нынешней ситуации в экономике, сообщает ТАСС. Глава государства поручил заняться этим вопросом Федеральной антимонопольной службе и прокуратуре.

Путин потребовал бороться с необоснованным ростом цен на продукты

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