Коронавирус

Газета.RuГазета.RuПутин потребовал бороться с необоснованным ростом цен на продукты

Президент России Владимир Путин потребовал повсеместно и активнее бороться с завышением цен на продукты питания в условиях нынешней ситуации в экономике, сообщает ТАСС. Глава государства поручил заняться этим вопросом Федеральной антимонопольной службе и прокуратуре.
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Путин поручил следить за ценами на продукты из-за коронавируса

Lenta.ru07:10

Путин поручил держать цены на нефтепродукты под контролем

ТАСС10:05

Путин призвал Генпрокуратуру бороться с ростом цен на продукты

RT на русском07:42

Путин потребовал бороться с завышением цен на продукты

Известия07:18

Путин поручил прокуратуре и ФАС бороться с завышением цен на продукты

РБК08:37

Путин потребовал бороться с необоснованным повышением цен на продукты

РИА Новости07:06

Путин — прокурорам: нужно поддержать тех, кто работает в реальной экономике

REGNUM07:04
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Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 10:18, Ашберн
Общество

Греф предложил легализовать продажи алкоголя в интернете из-за вируса

Глава Сбербанка Герман Греф сообщил, что сейчас ведется работа с правительством и Государственной думой о легализации продажи через интернет алкоголя и лекарств.
РБК 09:11
Общество

В России число заразившихся коронавирусом увеличилось до 114

В России зарегистрировано 114 случаев заражения новым коронавирусом, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
РИА Новости 09:24
Политика

Путин: в России удалось сдержать массовое проникновение коронавируса

Президент России Владимир Путин заявил, что в России благодаря оперативным мерам удалось сдержать массовое распространение и проникновение коронавируса.
Комсомольская правда 10:13
Политика

Россия временно приостанавливает оформление и выдачу виз иностранцам

Российские диппредставительства временно приостановят оформление и выдачу виз всем иностранцам, в том числе и в электронной форме.
Профиль 09:19
Происшествия

В Москве ребенок просидел двое суток в квартире с телом умершей матери

ТАСС вчера в 18:17
Политика

Академики и писатели подписали обращение против поправок в Конституцию

Открытое письмо, которое соответствует подписанию изменений в документе, подписали многие представители из различных сфер деятельности: юристы, журналисты, общественные деятели и многие другие.
Обзор газет 05:50
Музыка

Танцор из клипа Little Big поедет на Евровидение

Танцор Дмитрий Красилов, снявшийся в клипе группы Little Big на песню Uno, поедет вместе с коллективом на Евровидение-2020.
RT на русском 07:17
Экономика

Мишустин утвердил индексацию социальных пенсий с 1 апреля

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил индексацию социальных пенсий на 6,1 процента с 1 апреля.
Российская газета 07:59
Шоу-бизнес

Дочь Любови Успенской рассказала о ее похищении по заказу матери

Татьяна Плаксина заявила: ранее ее похитили и принудительно увезли по заказу матери.
Kleo.ru 08:19
Энергетика

Мировые цены на нефть выросли на 5%

Мировые цены на нефть выросли более чем на 5%. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Деловое.ТВ 02:27
Происшествия

В Калуге диагностировали первый случай заболевания коронавирусом

В Калуге зарегистрирован первый случай заболевания новой коронавирусной инфекцией.
Российская газета 10:12
Игры

CD Projekt RED перешла на удалённую работу — на релизе Cyberpunk 2077 это не должно отразиться

Релиз Cyberpunk 2077 запланирован на 17 сентября 2020 года на ПК, PS4 и Xbox One.
CyberSport.ru 01:24
Кино

Как это снято: «Пункт назначения»

Кадр из фильма «Пункт назначения» (2000) / Фото: New Line Cinema Под впечатлением Реддик решил написать сценарий эпизода для сериала «Секретные материалы».
Tvkinoradio.ru 09:00
Футбол

УЕФА перенес финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы на конец июня

По информации издания, решающий матч плей-офф Лиги чемпионов может пройти 27 июня, а Лиги Европы - 24 июня.
Газета.Ru 09:27
Экономика

Росавиация допустила банкротство авиакомпаний из-за коронавируса

Росавиация не исключает банкротства авиакомпаний из-за распространения коронавирусной инфекции.
Газета.Ru 05:46
Общество

Стало известно о возможном введении в Москве режима ЧС

Как стало известно газете, в рамках этого режима в Москве будет прекращена работа общественного транспорта, в том числе метрополитена, также будет закрыт въезд в город.
Lenta.ru 09:39
Хоккей

КХЛ приостановила проведение соревнований до 10 апреля

Москва, 17 марта 2020, 15:57 — REGNUM Континентальная хоккейная лига (КХЛ) приостановила проведение соревнований до 10 апреля из-за коронавируса.
REGNUM 08:57
Общество

Институт Коха: пандемия коронавируса может продлиться два года

Пандемия коронавируса COVID-19 может продлиться два года, заявил Лотар Вилер — президент Института Роберта Коха, который входит в структуру Минздрава Германии и занимается оценкой эпидемиологической ситуации в стране.
РИА Новости 06:42
Наука

Эксперты назвали наиболее подверженную коронавирусу группу крови

Наиболее уязвимы и чаще других заражаются новым коронавирусом обладатели II группы крови.
Газета.Ru 08:47
Общество

В оперативном штабе опровергли сообщения о закрытии Москвы на карантин

В оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом опровергли информацию о том, что Москва в скором времени будет закрыта на карантин.
РБК 10:07
Кино

Мюзикл «Кошки» получил премию «Золотая малина» как худший фильм

В номинации "Худшая актриса" победила Хилари Дафф за роль в фильме "Призраки Шэрон Тейт".
Piter.tv 04:24
Общество

Испытания вакцины от коронавируса начались в США

Клинические испытания по оценке эффективности и безопасности вакцины, предназначенной для защиты от COVID-2019, начнутся 16 марта в Соединенных Штатах.
Ридус 15 марта в 20:09
Здоровье

Правительство РФ будет следить, чтобы всем хватило гречки

Правительство Российской Федерации приняло решение каждый день мониторить рынок и оценивать доступность продуктов, которые входят в список социально значимых.
161.ru 04:05
Политика

Путин посоветовал россиянам не покупать продукты впрок

Ведомости 08:35
Шоу-бизнес

Маргарита Симоньян снова забеременела

Журналистка Маргарита Симоньян и режиссер Тигран Кеосаян ждут четвертого ребенка.
66.ru 07:10
Спорт

Гандбольный «Спартак» переименуют в ЦСКА

Российский гандбольный клуб "Спартак" вскоре получит другое название.
Life.ru вчера в 09:34
Наука

Ученые выявили еще один новый путь заражения коронавирусом

Выявлен еще один путь проникновения коронавируса в организм. Результаты исследования опубликованы в электронной научной библиотеке bioRxiv.
ToDay News Ufa вчера в 12:44
Здоровье

Названы три первых признака заболевания коронавирусом

Как правило, сперва у больного коронавирусом на 3-й или 4-й день после заражения начинает болеть горло.
Московский Комсомолец 05:35
Экономика

Минэкономразвития подготовило реформу процедуры банкротства

Минэкономразвития хочет сократить сроки и издержки процедуры и значительно увеличить размер погашения требований кредиторов, оно направило на согласование в министерства и ведомства такой законопроект.
Ведомости вчера в 16:57
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева впервые за 12 лет расплакалась в Первом канале

Gazeta.SPb вчера в 20:14
Как работают Яндекс.Новости?
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