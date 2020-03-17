Президент России Владимир Путин указал на необоснованный рост цен на продукты и поручил Генпрокуратуре (ГП) во взаимодействии с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) бороться с этим. На повышение стоимости товаров глава государства указал на заседании коллегии ГП 17 марта.

Путин потребовал бороться с завышением цен на продукты

Политика Путин посетил информационный центр по мониторингу коронавируса Президент России Владимир Путин посетил информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве, сообщает "Интерфакс".

Общество Институт Роберта Коха: пандемия коронавируса может продлиться два года Пандемия коронавируса COVID-19 может продлиться два года, заявил Лотар Вилер — президент Института Роберта Коха, который входит в структуру Минздрава Германии и занимается оценкой эпидемиологической ситуации в стране.

Общество Социальные пенсии в РФ проиндексируют с 1 апреля на 6,1% Премьер Михаил Мишустин утвердил индексацию социальных пенсий в России с 1 апреля на 6,1%, соответствующее постановление правительства РФ опубликовано на официальном портале правовой информации во вторник.

Происшествия Сына российского судьи обвинили в убийстве школьника В Санкт-Петербурге следователи предъявили обвинение в убийстве школьника сыну судьи Третьего кассационного суда общей юрисдикции Виталия Саяпина.

Экономика Титов попросил сократить налоги и надзор для бизнеса на время пандемии Бизнес-омбудсмен Борис Титов направил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину предложения по борьбе с последствиями коронавируса, он предлагает облегчить налоговое бремя для малого бизнеса и ввести мораторий на контроль и надзор.

Спорт Гандбольный «Спартак» официально переименован в ЦСКА Гандбольный клуб «Спартак» официально объявил о том, что прекращает существовать под прежним названием. Команда была переименована в ЦСКА.

Политика ЛДПР предложила лишить мандата нарушившего карантин депутата Фракция ЛДПР внесла в Госдуму проект постановления о досрочном прекращении полномочий депутата Сергея Катасонова, нарушившего режим карантина после поездки во Францию, соответствующий документ опубликован в электронной базе данных ГД.

Общество Собянин рассказал Путину о сбежавших из больницы в Коммунарке Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал президенту РФ Владимиру Путину об инциденте с пациентами, которые самовольно покинули больницу в Коммунарке, где находится карантинный центр по коронавирусу.

Политика Европейский союз закрыл границы Европейский союз закрыл границы Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что Европейский союз с 17 марта на месяц закрыл въезд в шенгенскую зону, передает Le Figaro.

Общество Московские детские сады не закроют из‑за коронавируса В столичных детских садах ввели свободное посещение, но полностью закрывать их из-за ситуации с коронавирусом не будут, сообщает «Интерфакс».

Политика Зеленский назначил нового генерального прокурора Украины Президент Украины Владимир Зеленский своим указом назначил на должность генерального прокурора страны Ирину Венедиктову, которая ранее была исполняющим обязанности директора Государственного бюро расследований.

Экономика Forbes опубликовал рейтинг самых надежных российских банков Как поясняет журнал, самые надежные кредитные организации — это "дочки" иностранные банков и крупнейшие российские госбанки с рейтингом по международной шкале BBB и BBB– и по национальной — AAA.