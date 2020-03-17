Коронавирус
ИзвестияПутин потребовал бороться с завышением цен на продукты
Президент России Владимир Путин указал на необоснованный рост цен на продукты и поручил Генпрокуратуре (ГП) во взаимодействии с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) бороться с этим. На повышение стоимости товаров глава государства указал на заседании коллегии ГП 17 марта.
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Политика
Путин вручит госнаграды строителям Крымского моста
Политика
Путин посетил информационный центр по мониторингу коронавируса
Президент России Владимир Путин посетил информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве, сообщает "Интерфакс".
Футбол
УЕФА поставил два условия перед всеми чемпионатами Европы по футболу
Сегодня, 17-го марта, состоится видеоконференция УЕФА, в ходе которой будет рассмотрен вопрос о дальнейшей судьбе национальных чемпионатов, еврокубков и Евро-2020 на фоне ситуации с пандемией коронавируса.
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри признались в страхе за совместное будущее
Супруги признались, что их омрачает туманное будущее семьи.
Общество
Институт Роберта Коха: пандемия коронавируса может продлиться два года
Пандемия коронавируса COVID-19 может продлиться два года, заявил Лотар Вилер — президент Института Роберта Коха, который входит в структуру Минздрава Германии и занимается оценкой эпидемиологической ситуации в стране.
Общество
Социальные пенсии в РФ проиндексируют с 1 апреля на 6,1%
Премьер Михаил Мишустин утвердил индексацию социальных пенсий в России с 1 апреля на 6,1%, соответствующее постановление правительства РФ опубликовано на официальном портале правовой информации во вторник.
Фигурное катание
30-летний японский фигурист Крис Рид умер от сердечного приступа
Японский фигурист Крис Рид, выступавший в танцах на льду, скончался от сердечного приступа в возрасте 30 лет, сообщает портал Yahoo.
Происшествия
Сына российского судьи обвинили в убийстве школьника
В Санкт-Петербурге следователи предъявили обвинение в убийстве школьника сыну судьи Третьего кассационного суда общей юрисдикции Виталия Саяпина.
Экономика
Титов попросил сократить налоги и надзор для бизнеса на время пандемии
Бизнес-омбудсмен Борис Титов направил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину предложения по борьбе с последствиями коронавируса, он предлагает облегчить налоговое бремя для малого бизнеса и ввести мораторий на контроль и надзор.
Происшествия
Кличко рассказал, как заразились коронавирусом первые двое киевлян
На своей странице в Facebook мэр Киева Виталий Кличко рассказал, как заразились коронавирусом двое первых киевлян.
Спорт
Гандбольный «Спартак» официально переименован в ЦСКА
Гандбольный клуб «Спартак» официально объявил о том, что прекращает существовать под прежним названием. Команда была переименована в ЦСКА.
Политика
ЛДПР предложила лишить мандата нарушившего карантин депутата
Фракция ЛДПР внесла в Госдуму проект постановления о досрочном прекращении полномочий депутата Сергея Катасонова, нарушившего режим карантина после поездки во Францию, соответствующий документ опубликован в электронной базе данных ГД.
Политика
Россия с 18 марта ограничивает въезд иностранцев и лиц без гражданства
Обновлено 17 марта в 10:02 С 18 марта по 1 мая Россия ограничивает въезд на территорию страны иностранцев и лиц без гражданства.
Общество
Собянин рассказал Путину о сбежавших из больницы в Коммунарке
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал президенту РФ Владимиру Путину об инциденте с пациентами, которые самовольно покинули больницу в Коммунарке, где находится карантинный центр по коронавирусу.
Музыка
Танцор из клипа Little Big поедет на Евровидение
Танцор Дмитрий Красилов, снявшийся в клипе группы Little Big на песню Uno, поедет вместе с коллективом на Евровидение-2020.
Политика
Европейский союз закрыл границы
Европейский союз закрыл границы Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что Европейский союз с 17 марта на месяц закрыл въезд в шенгенскую зону, передает Le Figaro.
Общество
Власти Москвы могут ввести жесткий карантин из-за коронавируса
Власти Москвы рассматривают возможность введения жесткого карантина в случае критического числа зараженных коронавирусом.
Общество
Второй случай заболевания коронавирусом выявили в Нижнем Новгороде
Первая пациентка уже выздоровела В Нижегородской области подтвердили второй случай заболевания новым коноравирусом COVID-19.
Общество
Московские детские сады не закроют из‑за коронавируса
В столичных детских садах ввели свободное посещение, но полностью закрывать их из-за ситуации с коронавирусом не будут, сообщает «Интерфакс».
Политика
Зеленский назначил нового генерального прокурора Украины
Президент Украины Владимир Зеленский своим указом назначил на должность генерального прокурора страны Ирину Венедиктову, которая ранее была исполняющим обязанности директора Государственного бюро расследований.
Экономика
Forbes опубликовал рейтинг самых надежных российских банков
Как поясняет журнал, самые надежные кредитные организации — это "дочки" иностранные банков и крупнейшие российские госбанки с рейтингом по международной шкале BBB и BBB– и по национальной — AAA.
Здоровье
Переболевший коронавирусом китаец Ван Юньбинь остался в Чите
Гражданин КНР Ван Юньбинь – единственный с подтверждённым диагнозом «коронавирус covid-2019» в Забайкальском крае – после выздоровления остался в Чите.
Армия и оружие
США отменяют крупнейшие учения в Африке из-за коронавируса
Африканское командование вооруженных сил США AFRICOM отменяет крупномасштабные учения African Lion 2020.
Политика
Лукашенко озадачился закрытием Россией границы с Белоруссией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его озадачило решение РФ закрыть границу с Белоруссией.
Общество
Вирусолог рассказал о вероятности распространения коронавируса летом
Специалисты предполагают, что летом коронавирус будет циркулировать не так эффективно, как зимой, и примет сезонный характер.
Политика
Белоруссия призвала Россию вместе бороться с коронавирусом
Как сообщало ИА REGNUM, по итогам телефонных переговоров премьер-министра российского правительства Михаила Мишустин с главами правительств Белоруссии, Азербайджана, Армении, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана принято решение ограничить приезд в Россию иностранных граждан и лиц без гражданства из-за распространения коронавируса.
Происшествия
В Москве ребенок просидел двое суток в квартире с телом умершей матери
Экономика
Ретейлеры попросили отсрочку по налогам из-за вируса
Примерно с середины прошлой недели традиционные и онлайн-ретейлеры работают в ситуации повышенного спроса.