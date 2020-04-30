Политика

АрбузАрбузПутин потребовал от чиновников учитывать новую реальность

Президент России Владимир Путин потребовал от чиновников правительства страны учитывать новую реальность при планировании долгосрочной стратегии действий. Об этом он заявил в ходе совещания по экономическим вопросам.
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Владимир Путин
Планируя долгосрочную стратегию действий, мы должны учитывать новую реальность.
— Владимир ПутинПарламентская газета 10:40

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Путин потребовал учесть «новую реальность» при восстановлении экономики

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Политика

Песков допустил введение прямой материальной помощи россиянам

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Геркус: «Семак мог возглавить „Локомотив“»

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус рассказал, что во время его работы в московском клубе возникала идея пригласить на пост главного тренера Сергея Семака.
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В ВОЗ допустили скорое снятие ограничений из-за коронавируса в России

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Общество

У Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США

В четверг, 30 апреля, стало известно о том, что у Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США.
Piter.tv 13:36
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Общество

Росгидромет предупредил об экстремальной жаре летом

Температура выше нормы с экстремальными значениями прогнозируется летом 2020 года в большинстве российских регионов, свидетельствуют данные Росгидромета.
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Общество

В Ростовской области введут обязательный масочный режим

Ростов-на-Дону, 30 апреля 2020, 17:30 — REGNUM В Ростовской области с 1 мая установят обязательный масочный режим, сообщил на пресс-конференции 30 апреля донской губернатор Василий Голубев.
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Наука

Обнаружено новое средство от коронавируса

Международная группа ученых заявила, что полученные от лам антитела способны блокировать вирус SARS-CoV-2.
Lenta.ru 13:27
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Использование славянских окончаний в фамилиях и отчествах граждан Таджикистана теперь будет запрещено.
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Путин пожелал скорейшего выздоровления заболевшему Мишустину

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Ранее СМИ писали, что рабочие Чаяндинского месторождения вышли на улицу с требованием улучшить питание в столовых и обеспечить работников масками.
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В Новосибирске сотрудницу полиции уволили за план по штрафам

В Новосибирске уволили сотрудницу полиции за то, что она требовала от подчиненных выполнения плана по штрафам за нарушение карантина, сообщили РИА Новости в региональном ГУ МВД.
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Продюсер «Маски» рассказала, как изменится жюри во втором сезоне шоу

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Мишустин объявил новые меры поддержки бизнеса и граждан

Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о новых мерах поддержки бизнеса и граждан на фоне коронавируса СOVID-19.
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