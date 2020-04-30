Политика
АрбузПутин потребовал от чиновников учитывать новую реальность
Президент России Владимир Путин потребовал от чиновников правительства страны учитывать новую реальность при планировании долгосрочной стратегии действий. Об этом он заявил в ходе совещания по экономическим вопросам.
Читать в источнике
Оценить164
Планируя долгосрочную стратегию действий, мы должны учитывать новую реальность.
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 16:38, Ашберн
Авто
Названы самые угоняемые автомобили в России
Деловое.ТВ вчера в 09:21
Общество
В ВОЗ предсказали снижение числа заразившихся коронавирусом в России
Число заражений коронавирусом в российских регионах может пойти на спад при соблюдении режима самоизоляции, заявила на онлайн-встрече с депутатами от "Единой России" представитель ВОЗ Мелита Вуйнович.
РИА Новости 08:23
Политика
Мишустин заболел коронавирусом, и.о. премьера назначен Белоусов
Премьер-министр Михаил Мишустин заболел коронавирусом, о чем лично по видеосвязи сообщил президенту Владимиру Путину.
Российская газета 13:59
Экономика
ВТБ привлек стратегических инвесторов в свой зерновой бизнес
Как сообщил ВТБ, стратегическими инвесторами холдинга стали АО "Агронова" и Marathon Group, получившие по итогам сделки 25% и 24,999% "Деметры" соответственно.
Интерфакс 12:42
Общество
Минпросвещения назвало сроки окончания учебного года
Минпросвещения озвучило рекомендации для регионов, когда следует закончить учебный год.
РИА Новости 14:27
Общество
В Подмосковье начали подготовку к введению масочного режима
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв на совещании с главами округов сообщил, что власти региона начинают подготовку к поэтапному введению масочного режима.
RT на русском 09:33
Политика
Песков допустил введение прямой материальной помощи россиянам
Российские власти могут оказать прямую материальную помощь гражданам, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу RTVI.
РБК 05:35
Футбол
Геркус: «Семак мог возглавить „Локомотив“»
Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус рассказал, что во время его работы в московском клубе возникала идея пригласить на пост главного тренера Сергея Семака.
Бомбардир.ру 09:50
Общество
В ВОЗ допустили скорое снятие ограничений из-за коронавируса в России
В ВОЗ отметили, что в скором времени в России можно ослабить ограничительные меры, введенные для борьбы с распространением коронавируса.
Газета.Ru 12:44
Общество
У Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США
В четверг, 30 апреля, стало известно о том, что у Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США.
Piter.tv 13:36
Общество
Росгидромет предупредил об экстремальной жаре летом
Температура выше нормы с экстремальными значениями прогнозируется летом 2020 года в большинстве российских регионов, свидетельствуют данные Росгидромета.
Rambler News Service 05:08
Общество
В Ростовской области введут обязательный масочный режим
Ростов-на-Дону, 30 апреля 2020, 17:30 — REGNUM В Ростовской области с 1 мая установят обязательный масочный режим, сообщил на пресс-конференции 30 апреля донской губернатор Василий Голубев.
REGNUM 10:30
Наука
Обнаружено новое средство от коронавируса
Международная группа ученых заявила, что полученные от лам антитела способны блокировать вирус SARS-CoV-2.
Lenta.ru 13:27
Политика
В Таджикистане запретят использовать славянские окончания в именах
Использование славянских окончаний в фамилиях и отчествах граждан Таджикистана теперь будет запрещено.
ТАСС вчера в 06:01
Политика
Помпео: США намерены не допустить продажи оружия Ирану
Госсекретарь США Майкл Помпео сообщил, что штаты не вернутся к ядерной сделке с Ираном и будут всячески способствовать тому, чтобы у последнего не появилось новое оружие.
Вестник Кавказа 00:53
Шоу-бизнес
Глюкоза опубликовала пикантное фото в прозрачном плаще
33-летняя Глюкоза любит обнажаться перед камерой и может себе это позволить, так как имеет отличную фигуру, хоть и является мамой двоих детей.
RuNews24.ru 02:08
Политика
Путин пожелал скорейшего выздоровления заболевшему Мишустину
Политическая Экспертиза 12:56
Общество
Разведка США считает, что коронавирус не был создан искусственно
Коронавирус нового типа не был создан в лаборатории и не был генетически модифицирован.
ТАСС 11:25
Политика
Ливийская армия Хафтара объявила о прекращении боевых действий
Ливийская национальная армия (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара объявила о прекращении боевых действий.
Lenta.ru вчера в 17:15
Общество
Рабочие Чаяндинского месторождения перекрыли трассу в Якутии
Ранее СМИ писали, что рабочие Чаяндинского месторождения вышли на улицу с требованием улучшить питание в столовых и обеспечить работников масками.
Говорит Москва 08:00
Происшествия
В Новосибирске сотрудницу полиции уволили за план по штрафам
В Новосибирске уволили сотрудницу полиции за то, что она требовала от подчиненных выполнения плана по штрафам за нарушение карантина, сообщили РИА Новости в региональном ГУ МВД.
РИА Новости 09:02
Экономика
Мишустин объявил новые меры поддержки бизнеса и граждан
Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о новых мерах поддержки бизнеса и граждан на фоне коронавируса СOVID-19.
Коммерсантъ 05:33
Общество
Проверять наличие пропусков в Подмосковье начнут дорожные камеры
С 1 мая в Подмосковье наличие цифровых пропусков у водителей начнут контролировать камеры фотовидеофиксации.
Российская газета 14:13
Происшествия
В Екатеринбурге уничтожили троих террористов
Екатеринбург, 30 апреля 2020, 05:13 — REGNUM В Чкаловском районе Екатеринбурга уничтожены три террориста.
REGNUM вчера в 22:13
Авто
12% россиян решили купить отечественное авто вместо иномарки
Около 12% россиян откажутся от покупки иномарки в пользу отечественного автомобиля в целях экономии на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса и падением рубля.
Автоновости дня 04:10
Общество
Власти Чечни отреагировали на ролик с выкриками «служу Ичкерии»
На кадрах солдаты заставляют сослуживцев скандировать «служим Ичкерии» и называть их «товарищами чеченцами».
Говорит Москва 08:56
Здоровье
Случаи новой вирусной болезни у детей выявлены в шести странах мира
Заболевание описывается как «воспалительный синдром», похожий на болезнь Кавасаки и синдром токсического шока, пишет UfacityNews.ru.Врачи заявили почти о сотне случаев заражения в Великобритании, США, Франции, Италии, Испании и Швейцарии.
UfaTime.ru 08:27