Общество

RT на русскомRT на русскомГлава МЧС доложил Путину о локализации ЧП в Норильске

Разлив топлива в Норильске локализован, развития происходить не будет. Об этом заявил глава МЧС России Евгений Зиничев в ходе совещания с российским лидером Владимиром Путиным.
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Евгений Зиничев
На месте создан также лагерь, люди будут работать непосредственно с местами разлива нефти, жизнеобеспечение налажено, созданы воздушные коридоры: вертолетами будет завозиться все необходимое, и материальные средства, вплоть до питьевой воды.
— Евгений ЗиничевРЕН ТВ 07:25

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