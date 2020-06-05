Общество

Российская газетаРоссийская газетаПутин выслушает позицию Потанина по ЧП в Норильске

Как рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, президенту доложили о происшествии не 29 мая, а позже, оттуда и его реплика о том, что негоже узнавать от ЧС в крае из сообщений в соцсетях.
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Евгений Зиничев
На месте создан также лагерь, люди будут работать непосредственно с местами разлива нефти, жизнеобеспечение налажено, созданы воздушные коридоры: вертолетами будет завозиться все необходимое, и материальные средства, вплоть до питьевой воды.
— Евгений ЗиничевРЕН ТВ 07:25

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Глава МЧС доложил Путину о локализации ЧП в Норильске

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Происшествия

Улицу перед Белым домом переименовали в честь погибших афроамериканцев

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Общество

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В Москве арестовали Николая Платошкина

Лидер общественного движения "За Новый Социализм" Николай Платошкин арестован, сообщает ИА DEITA.
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Общество

В России начнут бесплатно выдавать препарат от коронавируса

По состоянию на 5 июня в России зафиксировано почти 450 тысяч случаев заражения коронавирусом.
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Бывшая жена музыканта Андрея Григорьева-Апполонова Мария продает трехкомнатную квартиру в центре Москвы.
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Политика

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Мурашко говорил, что россияне смогут вернуться к нормальной жизни, когда начнется применение вакцины или эффективного лекарства от коронавируса.
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Умерла супруга телеведущего Андрея Норкина Юлия

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Общество

6 июня на Кубани ослабляют масочный режим

С 6 июня на Кубани становится не обязательным ношение СИЗ (средств индивидуальной защиты) на улицах городов и станиц края.
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Армия и оружие

Постпред РФ при ОБСЕ сообщил, что Киев готовит наступление в Донбассе

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Армия и оружие

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Кино

Умер актер и режиссер Михаил Кокшенов

Актер и режиссер Михаил Кокшенов скончался в возрасте 83 лет. Об этом сообщила поэтесса Любовь Воропаева на своей странице в Facebook.
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Происшествия

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МИД прокомментировал высылку российских дипломатов из Чехии

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Религия

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Общество

Суд запретил Варваре Карауловой гулять по ночам

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Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны

Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений.
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Правительство РФ обеспечит двукратный рост пособий на первого ребёнка

По словам Мишустина, правительство рассмотрит вопрос о выделении дополнительных 8 млрд рублей для двукратного повышении выплат госпособий по уходу за первым ребёнком данным группам граждан.
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Общество

Соловьев прокомментировал уход своей соведущей Шафран

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Общество

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В апреле в России из платных услуг населению рост в апреле продемонстрировал только прокат - он вырос на 26,5% в годовом выражении, сообщил Росстат.
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Клуб российской премьер-лиги "Тамбов" рассматривает вероятность окончательного переезда команды в Нижний Новгород.
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