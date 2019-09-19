Политика

News.ruNews.ruПутин потребовал исправить ошибки в организации импортозамещения в ОПК

Президент РФ Владимир Путин выявил ошибки в планировании программы импортозамещения в оборонно-промышленном комплексе (ОПК) страны. Глава государства считает, что темпы выпуска гражданской продукции на предприятиях ОПК недостаточны.
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Путин поручил правительству исправить ошибки импортозамещения в ОПК

Коммерсантъвчера в 14:00

Путин потребовал исправить ошибки в импортозамещении в оборонке

РБКвчера в 13:07

Путин заявил об ошибках при импортозамещении в ОПК

Взгляд.рувчера в 11:30

Путин потребовал от кабмина исправить ошибки в организации импортозамещения в ОПК

ТАССвчера в 11:36

Путин потребовал устранить ошибки в организации импортозамещения

RT на русскомвчера в 11:31

Путин: нужны дополнительные меры по обеспечению технологической независимости ОПК

Вести.Ruвчера в 12:07

Путин рассказал об обеспечении технологической независимости в России

РИА Новостивчера в 11:39
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Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 01:04, Вашингтон
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REGNUM вчера в 03:04
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В КНДР создали субмарину, способную нести баллистические ракеты

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Вести.Ru вчера в 23:59
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Представитель погрануправления ФСБ России по Приморскому краю заявил, что задержанные суда КНДР, экипаж которого напал на пограничников из России, прибыли в Находку.
Газета.Ru вчера в 23:32
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Газета.Ru вчера в 20:11
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После поиска совпадений система оценивает кредитное поведение родственников клиента и вычисляет риск дефолта самого человека — этот показатель может повлиять на итоговый скоринговый балл заемщика (кредитный рейтинг), который увидит банк.
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«Ъ»: в России могут отменить некоторые профессиональные праздники

Правительство РФ в рамках "регуляторной гильотины" может отменить несколько профессиональных праздников, введенных еще в СССР.
ТАСС вчера в 21:59
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В Вашингтоне в результате стрельбы погиб один человек

В Вашингтоне один человек скончался в результате стрельбы.
RT на русском 00:14
Армия и оружие

Ядерную войну между Россией и США показали в ролике

News.ru 18 сентября в 09:51
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Российская газета 18 сентября в 07:59
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Помпео объяснил провал Patriot при атаке на Саудовскую Аравию

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Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК) предложила авиакомпаниям Турции приобрести российские самолёты МС-21 и Superjet 100.
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Задержан бывший вице-президент ФК «Анжи» Махи Идрисов

Бывший вице-президент махачкалинского футбольного клуба "Анжи" Махи Идрисов задержан в Дагестане.
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Лавров заявил о размещении оружия США в космосе

По словам министра, Вашингтон отвергает предложения Москвы договориться об универсальном моратории на размещение оружия в космосе.
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Изначально в ходе теста Tele2 хотела проверить технологию eSim на широкой линейке устройств, проанализировать, как она будет работать параллельно с обычными sim-картами других операторов, и выяснить, какие регуляторные вопросы могут возникнуть при массовом внедрении eSim, перечислял представитель оператора.
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Мэрия Москвы перенесла согласованный митинг оппозиции на 29 сентября

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