Президент РФ Владимир Путин выявил ошибки в планировании программы импортозамещения в оборонно-промышленном комплексе (ОПК) страны. Глава государства считает, что темпы выпуска гражданской продукции на предприятиях ОПК недостаточны.

Путин потребовал исправить ошибки в организации импортозамещения в ОПК

Армия и оружие В КНДР создали субмарину, способную нести баллистические ракеты Японские СМИ заявляют, что Северная Корея готовится спустить на воду новую подлодку, которая может нести на борту баллистические ракеты.

Происшествия Задержанные суда КНДР прибыли в Находку Представитель погрануправления ФСБ России по Приморскому краю заявил, что задержанные суда КНДР, экипаж которого напал на пограничников из России, прибыли в Находку.

Политика Киев не допускает неподписания транзитного контракта с «Газпромом» Украина не допускает возможности неподписания нового транзитного договора с Россией и в целом прошедшие трехсторонние консультации по газу с РФ и Еврокомиссией в Брюсселе оценивает позитивно.

Шоу-бизнес Врач Анастасии Заворотнюк рассказал об обследовании актрисы Александр Коновалов, академик РАН, научный руководитель и почетный президент НМИЦ нейрохирургии имени Бурденко поделился рассказал о том, как Анастасия Заворотнюк проходила первое обследование.

Шоу-бизнес Дети Галкина и Пугачевой отмечают шестилетие В соцсети появились свежие видео с малышами 18 сентября маленькие наследники Аллы Пугачевой и Максима Галкина празднуют свое шестилетие.

Экономика Клиентов банков оценят по кредитам их родственников После поиска совпадений система оценивает кредитное поведение родственников клиента и вычисляет риск дефолта самого человека — этот показатель может повлиять на итоговый скоринговый балл заемщика (кредитный рейтинг), который увидит банк.

Общество «Ъ»: в России могут отменить некоторые профессиональные праздники Правительство РФ в рамках "регуляторной гильотины" может отменить несколько профессиональных праздников, введенных еще в СССР.

Технологии В Воронеже завершили стапельную сборку новейшего Ил-96-400М На Воронежском авиазаводе завершили стапельную сборку первого опытного образца широкофюзеляжного дальнемагистрального пассажирского самолета Ил-96-400М.

Футбол Лудогорец — ЦСКА 5:1 Московский ЦСКА потерпел разгромное поражение от разградского "Лудогорца" в матче первого тура группового этапа Лиги Европы.

Общество Лукашенко заступился за угрожавшую ученику школьной партой учительницу Президент Белоруссии Александр Лукашенко заступился за учительницу гомельской школы, угрожавшую избить партой доводившего ее ученика.

Гаджеты С 18 сентября Iphone 11 можно заказать в Рязани Успейте стать счастливым обладателем нового смартфона вместе с "ЭЛЕКС" Компания Apple выпустила новинки - они предлагают более быстрые процессоры и более широкий выбор цветовых решений для смартфонов.

Политика Все главы городов и районов Крыма написали заявления об отставке Глава Крыма Сергей Аксенов на своей странице в Facebook сообщил, что предложил всем руководителям администраций городов и районов Крыма сложить полномочия «в связи с необходимостью формирования новой команды».

Шоу-бизнес Лариса Гузеева заявила, что фригидна Подробностями своей интимной жизни 60-летняя Гузеева поделилась в эфире во время общения с гостем, сообщает StarHit.

Шоу-бизнес Анастасию Заворотнюк готовят к удалению опухоли Актрису Анастасию Заворотнюк перевели в общую палату и готовят к операции по удалению опухоли.

Политика Россия предложила Турции купить самолёты SuperJet и МС-21 Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК) предложила авиакомпаниям Турции приобрести российские самолёты МС-21 и Superjet 100.

Армия и оружие Лавров заявил о размещении оружия США в космосе По словам министра, Вашингтон отвергает предложения Москвы договориться об универсальном моратории на размещение оружия в космосе.

Технологии Минкомсвязи разрешило Tele2 продолжить эксперимент с eSim Изначально в ходе теста Tele2 хотела проверить технологию eSim на широкой линейке устройств, проанализировать, как она будет работать параллельно с обычными sim-картами других операторов, и выяснить, какие регуляторные вопросы могут возникнуть при массовом внедрении eSim, перечислял представитель оператора.