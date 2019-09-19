Политика
News.ruПутин потребовал исправить ошибки в организации импортозамещения в ОПК
Президент РФ Владимир Путин выявил ошибки в планировании программы импортозамещения в оборонно-промышленном комплексе (ОПК) страны. Глава государства считает, что темпы выпуска гражданской продукции на предприятиях ОПК недостаточны.
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Путин: нужны дополнительные меры по обеспечению технологической независимости ОПК
Вести.Ruвчера в 12:07
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Происшествия
В Бурятии задержан шедший в Кремль якутский шаман
REGNUM вчера в 03:04
Армия и оружие
В КНДР создали субмарину, способную нести баллистические ракеты
Японские СМИ заявляют, что Северная Корея готовится спустить на воду новую подлодку, которая может нести на борту баллистические ракеты.
Вести.Ru вчера в 23:59
Происшествия
Задержанные суда КНДР прибыли в Находку
Представитель погрануправления ФСБ России по Приморскому краю заявил, что задержанные суда КНДР, экипаж которого напал на пограничников из России, прибыли в Находку.
Газета.Ru вчера в 23:32
Политика
Киев не допускает неподписания транзитного контракта с «Газпромом»
Украина не допускает возможности неподписания нового транзитного договора с Россией и в целом прошедшие трехсторонние консультации по газу с РФ и Еврокомиссией в Брюсселе оценивает позитивно.
ТАСС вчера в 11:53
Происшествия
Детей из России облили горящим маслом в Турции
Газета.Ru вчера в 20:11
Кино
После болезни умер актер Сергей Афанасьев
Вести.Ru вчера в 10:03
Шоу-бизнес
Врач Анастасии Заворотнюк рассказал об обследовании актрисы
Александр Коновалов, академик РАН, научный руководитель и почетный президент НМИЦ нейрохирургии имени Бурденко поделился рассказал о том, как Анастасия Заворотнюк проходила первое обследование.
АБН 18 сентября в 17:26
Шоу-бизнес
Дети Галкина и Пугачевой отмечают шестилетие
В соцсети появились свежие видео с малышами 18 сентября маленькие наследники Аллы Пугачевой и Максима Галкина празднуют свое шестилетие.
WomanHit.ru 18 сентября в 09:51
Гаджеты
Huawei представила смартфон с четырьмя камерами и без Google
Lenta.ru вчера в 22:05
Экономика
Клиентов банков оценят по кредитам их родственников
После поиска совпадений система оценивает кредитное поведение родственников клиента и вычисляет риск дефолта самого человека — этот показатель может повлиять на итоговый скоринговый балл заемщика (кредитный рейтинг), который увидит банк.
РБК 00:05
Общество
«Ъ»: в России могут отменить некоторые профессиональные праздники
Правительство РФ в рамках "регуляторной гильотины" может отменить несколько профессиональных праздников, введенных еще в СССР.
ТАСС вчера в 21:59
Происшествия
В Вашингтоне в результате стрельбы погиб один человек
В Вашингтоне один человек скончался в результате стрельбы.
RT на русском 00:14
Армия и оружие
Ядерную войну между Россией и США показали в ролике
News.ru 18 сентября в 09:51
Технологии
В Воронеже завершили стапельную сборку новейшего Ил-96-400М
На Воронежском авиазаводе завершили стапельную сборку первого опытного образца широкофюзеляжного дальнемагистрального пассажирского самолета Ил-96-400М.
Российская газета 18 сентября в 07:59
Политика
Помпео объяснил провал Patriot при атаке на Саудовскую Аравию
Москва 24 вчера в 03:03
Футбол
Лудогорец — ЦСКА 5:1
Московский ЦСКА потерпел разгромное поражение от разградского "Лудогорца" в матче первого тура группового этапа Лиги Европы.
Газета.Ru вчера в 16:51
Общество
Лукашенко заступился за угрожавшую ученику школьной партой учительницу
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заступился за учительницу гомельской школы, угрожавшую избить партой доводившего ее ученика.
РБК вчера в 15:33
Гаджеты
С 18 сентября Iphone 11 можно заказать в Рязани
Успейте стать счастливым обладателем нового смартфона вместе с "ЭЛЕКС" Компания Apple выпустила новинки - они предлагают более быстрые процессоры и более широкий выбор цветовых решений для смартфонов.
Pro Город Рязань 17 сентября в 10:18
Кино
Умер французский актер Шарль Жерар
Московский Комсомолец вчера в 15:37
Политика
Все главы городов и районов Крыма написали заявления об отставке
Глава Крыма Сергей Аксенов на своей странице в Facebook сообщил, что предложил всем руководителям администраций городов и районов Крыма сложить полномочия «в связи с необходимостью формирования новой команды».
РБК 18 сентября в 13:47
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева заявила, что фригидна
Подробностями своей интимной жизни 60-летняя Гузеева поделилась в эфире во время общения с гостем, сообщает StarHit.
Wday.ru вчера в 05:57
Шоу-бизнес
Анастасию Заворотнюк готовят к удалению опухоли
Актрису Анастасию Заворотнюк перевели в общую палату и готовят к операции по удалению опухоли.
АБН вчера в 09:39
Политика
Россия предложила Турции купить самолёты SuperJet и МС-21
Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК) предложила авиакомпаниям Турции приобрести российские самолёты МС-21 и Superjet 100.
REGNUM 00:46
Происшествия
Задержан бывший вице-президент ФК «Анжи» Махи Идрисов
Бывший вице-президент махачкалинского футбольного клуба "Анжи" Махи Идрисов задержан в Дагестане.
ТАСС вчера в 08:45
Армия и оружие
Лавров заявил о размещении оружия США в космосе
По словам министра, Вашингтон отвергает предложения Москвы договориться об универсальном моратории на размещение оружия в космосе.
Известия вчера в 18:23
Технологии
Минкомсвязи разрешило Tele2 продолжить эксперимент с eSim
Изначально в ходе теста Tele2 хотела проверить технологию eSim на широкой линейке устройств, проанализировать, как она будет работать параллельно с обычными sim-картами других операторов, и выяснить, какие регуляторные вопросы могут возникнуть при массовом внедрении eSim, перечислял представитель оператора.
Ведомости вчера в 13:43
Футбол
Хадсон-Одои подписал новый контракт с «Челси»
Полузащитник «Челси» Каллум Хадсон-Одои подписал новый пятилетний контракт с лондонским клубом.
Sport24.ru вчера в 13:56
Общество
Мэрия Москвы перенесла согласованный митинг оппозиции на 29 сентября
Коммерсантъ вчера в 14:08