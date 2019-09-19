Президент РФ Владимир Путин нашел ошибки в планировании программы импортозамещения в оборонно-промышленном комплексе.

с чего всё началось

«В ряде случаев, как показывает практика, были допущены очевидные ошибки при планировании и организации работ по импортозамещению», — указал глава государства. По его словам, в результате этого в 2018 году пришлось сдвинуть сроки выполнения нескольких заданий гособоронзаказа.

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