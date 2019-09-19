Политика
RT на русскомПутин потребовал устранить ошибки в организации импортозамещения
«В ряде случаев, как показывает практика, были допущены очевидные ошибки при планировании и организации работ по импортозамещению», — указал глава государства. По его словам, в результате этого в 2018 году пришлось сдвинуть сроки выполнения нескольких заданий гособоронзаказа.
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с чего всё началось
Президент РФ Владимир Путин нашел ошибки в планировании программы импортозамещения в оборонно-промышленном комплексе.ТАСС11:36
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Футбол
Киевское «Динамо» вырвало победу в матче с «Мальме»
В матче 1-го тура в квартете В украинский клуб принимал на своем поле «Мальме» и добился победы со счетом 1:0.
Sport24.ru 14:45
Игры
В ноябре выйдет игра про «Терминатора»
Terminator: Resistance состоится 15 ноября на PS4, Xbox One и РС.
Cyber.sports.ru 15:01
Шоу-бизнес
Заворотнюк перевели в обычную палату
Актрису Анастасию Заворотнюк перевели из реанимации в обычную палату терапевтического отделения.
News.ru 06:49
Политика
В Еврокомиссии рассказали о сближении позиций России и Украины по газу
Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович подтвердил договоренность о новой встрече по газу между Россией, Евросоюзом и Украиной в конце октября и рассказал о сближении позиций сторон по этому вопросу.
ФАН 12:15
Футбол
«Базель» разгромил «Краснодар» в Лиге Европы
Футболисты швейцарского «Базеля» добыли крупную победу над российским «Краснодаром» в первом туре группового раунда Лиги Европы.
RT на русском 14:44
Хоккей
Хоккеиста рязанской молодежки попытались избить после матча
RZN.info вчера в 11:37
Происшествия
В Грозном загорелся торговый центр
В центре Грозного загорелся крупный торгово-развлекательный центр "Гранд Парк". Пожар начался в магазине на первом этаже.
Вести.Ru 14:23
Армия и оружие
В Минобороны раскритиковали систему ПВО Саудовской Аравии
Комплексы противовоздушной обороны (ПВО) американского производства, стоящие на вооружении Саудовской Аравии, не смогли отразить атаку беспилотников из-за несоответствия заявленным характеристикам.
Известия 10:28
Происшествия
Аваков опубликовал «исповедь» угрожавшего взорвать мост в Киеве
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков потребовал минимального наказания для бывшего военнослужащего Алексея Белько, который накануне угрожал взорвать мост Метро в Киеве.
РЕН ТВ 10:28
Кино
Шварценеггер обратился к Сталлоне с ножом
На видео Шварценеггер показал нож, который для него подписал Сталлоне.
Газета.Ru 13:35
Шоу-бизнес
Паулина Андреева и Федор Бондарчук поженились
Пожелания продюсер «Нелюбви» и «Левиафана», «9 роты» и «Сталинграда» сопроводил фотографией молодоженов с кинофестиваля «Кинотавр».
Sunmag.me вчера в 11:56
Технологии
Минкомсвязи разрешило Tele2 продолжить эксперимент с eSim
Изначально в ходе теста Tele2 хотела проверить технологию eSim на широкой линейке устройств, проанализировать, как она будет работать параллельно с обычными sim-картами других операторов, и выяснить, какие регуляторные вопросы могут возникнуть при массовом внедрении eSim, перечислял представитель оператора.
Ведомости 13:43
Политика
Европарламент потребовал от России не обелять преступления режима СССР
«Члены Европарламента выразили обеспокоенность в связи с усилиями нынешнего российского правительства обелить преступления, совершенные советским тоталитарным режимом, и видят в них опасный компонент информационной войны против демократической Европы», — говорится в заявлении.
РБК 10:33
Происшествия
Глава Росгвардии прокомментировал приговор Павлу Устинову
RT на русском 06:59
Здоровье
Онколог оценил масштабы «болезни Заворотнюк» в России
Онколог Владимир Алешин оценил масштабы «болезни Заворотнюк» в России.
Дни24 00:53
Армия и оружие
Минобороны анонсировало контракт на поставки ЗРК «Тор-М2» и «Тор-М2ДТ»
По сообщениям ТАСС, Минобороны России готовит долгосрочный государственный контракт с Ижевским электромеханическим заводом «Купол» на поставку зенитных ракетных комплексов «Тор-М2» и «Тор-М2ДТ».
Военное дело 05:40
Кино
Скончался актёр Сергей Афанасьев
Ореанда-Новости 10:32
Общество
Минпросвещения просят не делать ЕГЭ по иностранному языку обязательным
Национальный родительский комитет выступил с просьбой не делать ЕГЭ по иностранному языку обязательным.
Газета.Ru вчера в 12:25
Политика
Все главы городов и районов Крыма написали заявления об отставке
Глава Крыма Сергей Аксенов на своей странице в Facebook сообщил, что предложил всем руководителям администраций городов и районов Крыма сложить полномочия «в связи с необходимостью формирования новой команды».
РБК вчера в 13:47
Политика
Песков прокомментировал пост своей дочери об актере Устинове
«Не считаю возможным комментировать публикации моей дочери», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о посте Елизаветы по поводу приговора актеру Павлу Устинову, который впоследствии был удален.
Lenta.ru 06:23
Футбол
Лудогорец — ЦСКА 0:1 (Перерыв)
Защитник московского ЦСКА Игорь Дивеев на 11-й минуте матча первого тура группового этапа Лиги Европы против болгарского «Лудогорца» открыл счет – 1:0. Эта игра проходит в городе Разград на «Лудогорец-Арене».
ProstoProSport 15:17
Экономика
На Украине с 1 октября изымут из оборота мелкие монеты
Монеты номиналом одна, две и пять копеек перестанут быть платежным средством на Украине и будут изъяты из обращения с 1 октября, сообщает в четверг пресс-служба Национального банка страны.
РИА Новости 07:02
Общество
Названа сумма, потраченная Кокориным на ужин после выхода из колонии
В СМИ появилась информация о том, как нападающий "Зенита" Александр Кокорин отметил выход из колонии.
Газета.Ru 05:51
Здоровье
Собянин рассказал Медведеву о плане по реконструкции 140 поликлиник
Сергей Собянин на встрече в правительстве РФ рассказал Дмитрию Медведеву о плане по реконструкции около 140 городских поликлиник в течение трех лет, передает Агентство "Москва".
Москва 24 08:30
Происшествия
Полицейский расстрелял коллег у метро «Рязанский проспект»
Около метро "Рязанский проспект" в Москве полицейский открыл огонь по своим коллегам.
Вести.Ru вчера в 12:24
Армия и оружие
Американские ВМС подтвердили подлинность видео с НЛО
Военно-морские силы США подтвердили, что три опубликованные в сети видеоролика, на которых запечатлены неопознанные летающие объекты, являются подлинными, передает издание Popular Mechanics со ссылкой на представителя американской силовой структуры.
Rambler News Service вчера в 02:03
Общество
Систему взыскания долгов с граждан изменят в России
Минюст разработал законопроект, который будет регулировать порядок взыскания долгов с россиян. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru 08:09