Экономика

РИА НовостиРИА НовостиРЖД снизили инвестпрограмму-2020

Инвестпрограмма РЖД на 2020 год пока сокращена до 620 миллиардов рублей с 820 миллиардов рублей, снижение коснулось, например, проектирования, которое допустимо сдвинуть, но могут увеличить ее объём без господдержки, сообщил гендиректор компании Олег Белозеров на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
Читать в источнике
Комментировать19

Подробнее о событии

Полезные дороги: сокращение инвестпрограммы РЖД не скажется на гражданах

Известия14:19

Квантовые рельсы для «Ласточки»

Российская газета13:55

РЖД сократила инвестпрограмму на 200 млрд рублей

Коммерсантъ07:20

Путин потребовал сокращать по минимуму инвестиции РЖД в реальный сектор

Вести.Ru08:05

РЖД снизили инвестпрограмму-2020

РИА Новости08:06

РЖД урезали инвестиции в проектирование

Интерфакс07:03

Путин потребовал сокращать по минимуму инвестиции РЖД в реальный сектор

ТАСС07:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7206 источников, обновлено в 16:53, Ашберн
Фигурное катание

Видео с «неловким моментом» Загитовой набрало 22 млн просмотров

Известия 14:25
2
Общество

В Китае назвали 10 самых загадочных мест в России

Российская газета 02:57
58
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова рассказала правду о разводе с Джиганом

Живут Джиган и Оксана действительно вместе, но, по словам Самойловой, только лишь как отец и мать для их детей.
Paparazzi.ru 16:18
9
Политика

«Остались месяцы». Как американцы увидели готовый «Северный поток–2»

Российское судно-трубоукладчик "Академик Черский" способен достроить газопровод "Северный поток–2" в течение двух-трех месяцев, считает американское издание Free News.
BaltNews.lt 05:30
1,3K
Происшествия

Экс-министр Пензенской области получил срок за изнасилование

Бывший министр здравоохранения Пензенской области Владимир Стрючков приговорен к трем годам и трем месяцам лишения свободы в колонии общего режима.
Вести.Ru 11:55
174
Общество

В России могут снизить возраст начисления надбавки к пенсии

Известия 00:39
1,6K
Игры

Демо-версия Beyond: Two Souls неожиданно появилась в Steam

Демо-версия предлагает игрокам пройти две главы из будущей игры: «Эксперимент» и «Облава» - обе они сюжетно значительно удалены друг от друга.
ИнфоСМИ 14:58
1
Путешествия

В Ростуризме не ждут быстрого восстановления туризма в мире

В Ростуризме отметили отсутствие предпосылок для скорого восстановления международного туризма, так как в некоторых странах ситуация с коронавирусом остаётся сложной.
News.ru 10:21
9
Происшествия

Во время урагана в Свердловской области погибли три человека

В ликвидации последствий урагана задействованы более 50 человек и 15 единиц техники.
Коммерсантъ 11:24
123
Общество

В мэрии сообщили детали следующего этапа снятия ограничений в Москве

Следующий этап снятия ограничений в Москве, введенных в связи с эпидемией коронавируса, предусматривает открытие объектов торговли непродовольственными товарами и сферы бытовых услуг.
РБК вчера в 21:56
1,2K
Общество

В Воронежской области растет коэффициент распространения коронавируса

В Воронежской области продолжает расти коэффициент распространения коронавирусной инфекции вырос, увеличившийся до отметки в 1,28.
Обозреватель Врн вчера в 07:39
47
Футбол

Трансферу защитника Кака в ЦСКА помешал коронавирус

Трансфер защитника бразильского "Крузейро" Кака в московский ЦСКА сорвался из-за пандемии коронавируса, сообщает Esporte Interativo.
Газета.Ru 15:05
Кино

Фанаты «Отряда самоубийц» требуют выхода режиссерской версии

Поклонники киновселенной DC требуют от Warner Bros. выпустить режиссерскую версию картины Отряд самоубийц, запустив хэштег в Twitter.
iReactor 07:03
1
Общество

Прожившую всю жизнь в московской клинике девочку забрали в новую семью

Lenta.ru 00:20
131
Шоу-бизнес

Победительница «Холостяка» Барбара Пино выбрала свадебное платье

В последнем сезоне зрители сразу отметили, что у кубинской фотомодели Барбары Пино есть большой шанс стать победительницей шоу и покорить сердце холостяка Антона Криворотова.
Bimru.ru 06:48
12
Общество

Рособрнадзор опубликовал расписание ЕГЭ

"Шестого и 7 июля пройдет самый массовый ЕГЭ по русскому языку, 10 июля — по профильной математике, 13 июля — по истории и физике, 16 июля — по обществознанию и химии, 20 июля — по биологии и письменной части ЕГЭ по иностранным языкам, 22 и 23 июля пройдет устная часть ЕГЭ по иностранным языкам", — говорится в сообщении.
РИА Новости 13:00
7
Экономика

РБК: Минэкономики предлагает расширить круг получателей господдержки

Минэкономики предлагает компаниям, которые рассчитывают на господдержку в период пандемии коронавируса, но не могут получить ее, до 1 июля уточнить свой код вида экономической деятельности в общероссийском классификаторе (ОКВЭД).
Коммерсантъ 11:25
10
Футбол

Гулиев покинул сбор «Спартака» и переведен во вторую команду

Полузащитник "Спартака" Аяз Гулиев отстранен от основной команды и переведен в "Спартак-2".
Газета.Ru 14:51
Общество

ВОЗ направит миссию в Китай для изучения происхождения коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) направит миссию в Китай с целью изучения происхождения коронавируса.
Известия 14:09
4
Экономика

Для мегапроекта «Газпрома» предложили привлечь деньги россиян

Глава Государственной корпорации развития ВЭБ.РФ Игорь Шувалов заявил, что одним из способов финансирования газохимического проекта "Русгаздобычи" в Усть-Луге может стать привлечение инвестиций населения.
Газета.Ru 13:45
878
Кино

Джейсону Стейтему нашли роль в киновселенной Marvel

Издание We Got This Covered сообщает, что Джейсону Стейтему предложили сыграть роль Сорвиголовы в киновселенной Marvel.
Pravda.Ru вчера в 09:32
27
Общество

У протестировавших на себе вакцину ученых нашли антитела к COVID-19

Антитела к коронавирусной инфекции были обнаружены у ученых, которые разрабатывают вакцину против COVID-19.
Российская газета 05:01
126
Общество

Беглов не стал снимать ограничения из-за коронавируса в Петербурге

Губернатор заявил, что это не меняет общей картины и в Петербурге по-прежнему за сутки заболевают больше людей, чем выздоравливают.
РБК 13:23
159
Общество

Назван способ выявления бессимптомных носителей коронавируса

Определить бессимптомных больных коронавирусом можно только путем проведения анализов, заявил доктор медицинских наук, пульмонолог Александр Карабиненко.
Известия 15:58
1
Происшествия

В Башкирии двух медсестер изолировали в морге

СМИ Башкирии сообщили о двух медсестрах из Архангельской центральной районной больницы, которых изолировали в помещении морга.
BFM.ru вчера в 14:48
250
Общество

Дмитрий Песков выписан из больницы после коронавируса

Интерфакс 10:38
413
Общество

Липецкие власти объяснили слова губернатора о цифрах по COVID-19

В администрации Липецкой области опровергли версию некоторых СМИ о том, что губернатор Игорь Артамонов и его подчиненные на попавшей в сеть аудиозаписи говорили о занижении цифр заболеваемости по COVID-19.
BFM.ru 09:17
562
Происшествия

В Петербурге умерла 30-летняя девушка, к которой не приехала скорая

Что происходит 23 мая в 08:06
656
Происшествия

Молодую кубинку взяли в заложники в Москве и убили

По версии следствия, Лоурен зарабатывала в Москве проституцией и 19 мая приехала на вызов, где ее взяли в заложники, а спустя несколько дней стали требовать выкуп.
Lenta.ru 05:23
32
Общество

В России с 1 июня начнут снимать с туризма ограничения

По словам вице-премьера, до 1 июня появятся рекомендации Роспотребнадзора и Ростуризма по работе санаторно-гостиничной сферы в условиях пандемии COVID-19.
РИА Новости 10:30
959
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Олег Валентинович Белозёров
Российский политик
Российский государственный деятель и управленец. Генеральный директор - председатель правления ОАО «Российские железные дороги».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное