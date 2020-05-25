Экономика
РИА НовостиРЖД снизили инвестпрограмму-2020
Инвестпрограмма РЖД на 2020 год пока сокращена до 620 миллиардов рублей с 820 миллиардов рублей, снижение коснулось, например, проектирования, которое допустимо сдвинуть, но могут увеличить ее объём без господдержки, сообщил гендиректор компании Олег Белозеров на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
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Общество
В Китае назвали 10 самых загадочных мест в России
Российская газета 02:57
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова рассказала правду о разводе с Джиганом
Живут Джиган и Оксана действительно вместе, но, по словам Самойловой, только лишь как отец и мать для их детей.
Paparazzi.ru 16:18
Политика
«Остались месяцы». Как американцы увидели готовый «Северный поток–2»
Российское судно-трубоукладчик "Академик Черский" способен достроить газопровод "Северный поток–2" в течение двух-трех месяцев, считает американское издание Free News.
BaltNews.lt 05:30
Происшествия
Экс-министр Пензенской области получил срок за изнасилование
Бывший министр здравоохранения Пензенской области Владимир Стрючков приговорен к трем годам и трем месяцам лишения свободы в колонии общего режима.
Вести.Ru 11:55
Игры
Демо-версия Beyond: Two Souls неожиданно появилась в Steam
Демо-версия предлагает игрокам пройти две главы из будущей игры: «Эксперимент» и «Облава» - обе они сюжетно значительно удалены друг от друга.
ИнфоСМИ 14:58
Путешествия
В Ростуризме не ждут быстрого восстановления туризма в мире
В Ростуризме отметили отсутствие предпосылок для скорого восстановления международного туризма, так как в некоторых странах ситуация с коронавирусом остаётся сложной.
News.ru 10:21
Происшествия
Во время урагана в Свердловской области погибли три человека
В ликвидации последствий урагана задействованы более 50 человек и 15 единиц техники.
Коммерсантъ 11:24
Общество
В мэрии сообщили детали следующего этапа снятия ограничений в Москве
Следующий этап снятия ограничений в Москве, введенных в связи с эпидемией коронавируса, предусматривает открытие объектов торговли непродовольственными товарами и сферы бытовых услуг.
РБК вчера в 21:56
Общество
В Воронежской области растет коэффициент распространения коронавируса
В Воронежской области продолжает расти коэффициент распространения коронавирусной инфекции вырос, увеличившийся до отметки в 1,28.
Обозреватель Врн вчера в 07:39
Футбол
Трансферу защитника Кака в ЦСКА помешал коронавирус
Трансфер защитника бразильского "Крузейро" Кака в московский ЦСКА сорвался из-за пандемии коронавируса, сообщает Esporte Interativo.
Газета.Ru 15:05
Кино
Фанаты «Отряда самоубийц» требуют выхода режиссерской версии
Поклонники киновселенной DC требуют от Warner Bros. выпустить режиссерскую версию картины Отряд самоубийц, запустив хэштег в Twitter.
iReactor 07:03
Шоу-бизнес
Победительница «Холостяка» Барбара Пино выбрала свадебное платье
В последнем сезоне зрители сразу отметили, что у кубинской фотомодели Барбары Пино есть большой шанс стать победительницей шоу и покорить сердце холостяка Антона Криворотова.
Bimru.ru 06:48
Общество
Рособрнадзор опубликовал расписание ЕГЭ
"Шестого и 7 июля пройдет самый массовый ЕГЭ по русскому языку, 10 июля — по профильной математике, 13 июля — по истории и физике, 16 июля — по обществознанию и химии, 20 июля — по биологии и письменной части ЕГЭ по иностранным языкам, 22 и 23 июля пройдет устная часть ЕГЭ по иностранным языкам", — говорится в сообщении.
РИА Новости 13:00
Экономика
РБК: Минэкономики предлагает расширить круг получателей господдержки
Минэкономики предлагает компаниям, которые рассчитывают на господдержку в период пандемии коронавируса, но не могут получить ее, до 1 июля уточнить свой код вида экономической деятельности в общероссийском классификаторе (ОКВЭД).
Коммерсантъ 11:25
Футбол
Гулиев покинул сбор «Спартака» и переведен во вторую команду
Полузащитник "Спартака" Аяз Гулиев отстранен от основной команды и переведен в "Спартак-2".
Газета.Ru 14:51
Общество
ВОЗ направит миссию в Китай для изучения происхождения коронавируса
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) направит миссию в Китай с целью изучения происхождения коронавируса.
Известия 14:09
Экономика
Для мегапроекта «Газпрома» предложили привлечь деньги россиян
Глава Государственной корпорации развития ВЭБ.РФ Игорь Шувалов заявил, что одним из способов финансирования газохимического проекта "Русгаздобычи" в Усть-Луге может стать привлечение инвестиций населения.
Газета.Ru 13:45
Кино
Джейсону Стейтему нашли роль в киновселенной Marvel
Издание We Got This Covered сообщает, что Джейсону Стейтему предложили сыграть роль Сорвиголовы в киновселенной Marvel.
Pravda.Ru вчера в 09:32
Общество
У протестировавших на себе вакцину ученых нашли антитела к COVID-19
Антитела к коронавирусной инфекции были обнаружены у ученых, которые разрабатывают вакцину против COVID-19.
Российская газета 05:01
Общество
Беглов не стал снимать ограничения из-за коронавируса в Петербурге
Губернатор заявил, что это не меняет общей картины и в Петербурге по-прежнему за сутки заболевают больше людей, чем выздоравливают.
РБК 13:23
Общество
Назван способ выявления бессимптомных носителей коронавируса
Определить бессимптомных больных коронавирусом можно только путем проведения анализов, заявил доктор медицинских наук, пульмонолог Александр Карабиненко.
Известия 15:58
Происшествия
В Башкирии двух медсестер изолировали в морге
СМИ Башкирии сообщили о двух медсестрах из Архангельской центральной районной больницы, которых изолировали в помещении морга.
BFM.ru вчера в 14:48
Общество
Дмитрий Песков выписан из больницы после коронавируса
Интерфакс 10:38
Общество
Липецкие власти объяснили слова губернатора о цифрах по COVID-19
В администрации Липецкой области опровергли версию некоторых СМИ о том, что губернатор Игорь Артамонов и его подчиненные на попавшей в сеть аудиозаписи говорили о занижении цифр заболеваемости по COVID-19.
BFM.ru 09:17
Происшествия
В Петербурге умерла 30-летняя девушка, к которой не приехала скорая
Что происходит 23 мая в 08:06
Происшествия
Молодую кубинку взяли в заложники в Москве и убили
По версии следствия, Лоурен зарабатывала в Москве проституцией и 19 мая приехала на вызов, где ее взяли в заложники, а спустя несколько дней стали требовать выкуп.
Lenta.ru 05:23
Общество
В России с 1 июня начнут снимать с туризма ограничения
По словам вице-премьера, до 1 июня появятся рекомендации Роспотребнадзора и Ростуризма по работе санаторно-гостиничной сферы в условиях пандемии COVID-19.
РИА Новости 10:30