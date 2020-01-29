Политика

Газета.RuГазета.RuПутин потребовал минимизировать потери от распространения коронавируса

Российский президент Владимир Путин заявил, что необходимо сделать все для уменьшения человеческих потерь из-за нового коронавируса типа 2019-nCoV. Об этом он сказал на совещании по предупреждению распространения вируса в стране, цитирует "Интерфакс".
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Летевший в Шанхай самолет изменил маршрут и полетел в Ухань

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Эрдоган обвинил Россию в невыполнении договоренностей по Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Россия не выполняет свои обязательства по соглашениям по сирийскому Идлибу.
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«Куньлунь» хочет провести в Новосибирске домашний матч КХЛ с «Динамо»

"Куньлунь" намерен провести в Новосибирске домашний матч КХЛ против рижского "Динамо" 24 февраля, сообщили РИА Новости в пресс-службе китайского хоккейного клуба.
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В Раде предложили отправлять с маршем на Крым «уже поживших»

Депутат Верховной рады Мустафа Джемилев предложил поставить в первые ряды «марша достоинства» на Крым пожилых людей.
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Советник Зеленского выругался матом из-за цен на газ

"Нафтогаз" закупил летом слишком дорогое топливо, и теперь это сказывается на карманах "простых смертных", заявил советник президента Украины Игорь Новиков.
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Кино

Россиянка Юлия Чиркова стала обладательницей «Порно-Оскара»

За океаном, как сообщает «Московский комсомолец», объявили лауреатов кинопремии AVN Awards, более известной как «Порно-Оскар».
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Посольство США в Дании опубликовало в своем Twitter пост о том, что нацистский концлагерь Аушвиц (Освенцим) "был освобожден" американской армией.
РИА Новости 01:00
Общество

Подмосковным семьям с первым ребенком снизят ставку по ипотеке

Оплачивать ипотеку по сниженной ставке смогут те подмосковные семьи, в которых, начиная с 1 января 2020 года, родился первый ребенок.
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Агент: Кокорин отправится на сборы с «Зенитом-2»

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Песков прокомментировал идею введения термина «верховный правитель»

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал предложение переименовать в Конституции должность президента России в «верховного правителя».
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ГПП сможет прибавить к пенсии около 30 тысяч рублей

Наибольший размер прибавки ожидает москвичей (32,7 тыс. рублей) и жителей Сахалинской области (30 тыс. рублей).
Газета.Ru вчера в 03:45
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В сети появился первый трейлер анимационного фильма Mortal Kombat

В сеть выложили видеоролик, посвященный новому мультфильму игровой вселенной Mortal Kombat.
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Афганистан раскрыл причину крушения самолета ВВС США

Lenta.ru 08:49
Политика

Путин прокомментировал работу правительства Медведева

«Сложностей было много, и, разумеется, 100% никогда и нигде планы, наверное, не исполняются, но в целом я считаю, что правительство сделало очень много важных вещей, полезных для долгосрочного стратегического развития страны», — сказал Путин.
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Омич получил 2,5 года колонии за одобрение теракта в Новой Зеландии

Суд приговорил омича по ч. 2 ст. 280 УК РФ, ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской и террористической деятельности, публичное оправдание терроризма, совершенные с использованием сети "Интернет") к 2,5 годам заключения в колонии общего режима.
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В Москве открывается выставка Сальвадора Дали

Уникальная экспозиция станет продолжением цикла выставок известных художников XX века, который организовали столичный департамент культуры, фонд "Связь времен" и Музей Фаберже.
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Украина почти полностью истощила пять крупнейших месторождений газа

Украина почти истощила пять крупнейших газовых месторождений госпредприятия Укргаздобыча.
Новостной фронт 08:24
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Состоялась светская премьера «Содержанок-2»

Вечером 29 января в театре CRAVE прошла светская премьера второй части российского сериала «Содержанки».
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Москвичам пообещали снежный февраль

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Происшествия

В районе поиска пропавшего под Смоленском подростка нашли тело

Российская газета 08:27
Общество

В Берлине представили ранее неизвестные фотографии из Собибора

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