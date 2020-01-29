Политика
Газета.RuПутин потребовал минимизировать потери от распространения коронавируса
Российский президент Владимир Путин заявил, что необходимо сделать все для уменьшения человеческих потерь из-за нового коронавируса типа 2019-nCoV. Об этом он сказал на совещании по предупреждению распространения вируса в стране, цитирует "Интерфакс".
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Политика
Комиссия ПАСЕ отклонила поправки к резолюции о полномочиях России
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Европарламент одобрил соглашение о выходе Великобритании из состава Евросоюза, передаёт Sky News.
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Врио главы Чувашии стал Олег Николаев
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Появилось видео применения сирийскими военными ОТРК «Точка»
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Вышел трейлер мюзикла по фильму «Назад в будущее»
На YouTube-канале Back To The Future - The Musical опубликовали трейлер мюзикла «Назад в будущее».
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Историки впервые показали коллекцию фотографий из концлагеря Собибор
Немецкий музей «Топография террора» объявил о находке неизвестной публике коллекции фотографий, сделанных в существовавшем в 1942–1943 годах на территории оккупированной Германией Польши нацистском концлагере Собибор.
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Google в 2019 году выплатила «белым» хакерам $6,5 млн
В общей сложности в 2019 году независимые исследователи получили от Google $6,5 млн премий.
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В Новокузнецке после оглашения приговора из суда сбежал осужденный
Осужденный за тяжкое преступление совершил побег из здания суда в Новокузнецке после оглашения приговора, суд приговорил его к 15 годам заключения в колонии.
Происшествия
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Отец, который бросил своих малолетних детей в столичном аэропорту "Шереметьево", пришел с повинной к следователям в городе Батайск Ростовской области.
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Московский "Спартак" арендовал нападающего "Крыльев Советов" Александра Соболева, сообщает "Бизнес Онлайн" со ссылкой на агента футболиста Павла Андреева.
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