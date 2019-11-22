Армия и оружие

РБКРБКПутин потребовал нарастить долю современного вооружения в армии до 70%

Президент России Владимир Путин потребовал нарастить долю современного оружия в российской армии в ближайшие годы до 70%. Об этом он заявил на заседании Совета безопасности, передает корреспондент РБК.
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с чего всё началось

Путин назвал долю современного оружия и техники в армии

Российский лидер Владимир Путин, выступая в ходе заседания Совета безопасности России, заявил, что доля современного оружия и техники в армии в настоящее время составляет 68%.
RT на русском06:03

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Путин потребовал нарастить долю современного вооружения в армии до 70%

РБК09:26

Путин назвал долю современного оружия в армии

РИА Новости07:31

Путин назвал долю современного оружия и техники в армии

Lenta.ru06:07

Путин заявил, что доля современного оружия и техники в армии достигла 68%

ТАСС06:14

Путин назвал долю современного оружия и техники в армии

RT на русском06:03

Путин заявил, что доля современного оружия в ВС РФ должна достичь 70% и не снижаться

ТК Звезда06:25

Путин рассказал о перспективах развития российской армии

Коммерсантъ06:57
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Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 11:42, Вашингтон
Политика

В посольстве России прокомментировали сообщения о «шпионе» в Сербии

20 ноября сербский таблоид Blic опубликовал материал, в котором говорилось, что «российский разведчик» Георгий Клебан, предположительно, завербовал высокопоставленного офицера Сербии.
RT на русском вчера в 15:13
Транспорт

Путин в четверг примет участие в открытии движения по МЦД

После открытия первых двух диаметров планируется запустить еще три: Зеленоград-Раменское, Апрелевка-Железнодорожный и Пушкино-Домодедово.
Интерфакс 20 ноября в 07:35
Теннис

Сборная России вышла в полуфинал Кубка Дэвиса, победив Сербию

RT на русском 10:24
Политика

Юмашев рассказал, почему Ельцин выбрал Путина своим преемником

Советник президента и бывший руководитель администрации Кремля Валентин Юмашев объяснил, почему Борис Ельцин выбрал именно Владимира Путина своим преемником в 1999 году.
РИА Новости 11:18
Политика

Тверской суд Москвы отказал ФБК в иске к Путину

Пресс-секретарь Тверского суда Москвы Ольга Бондарева заявила, что суд отказался принимать иск "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК) к президенту России Владимиру Путину.
Газета.Ru 06:58
Политика

В Сенате США заявили, что санкции могут задержать «Северный поток-2»

Американский сенатор Тед Круз заявил, что введение санкций в отношении компаний, которые принимают участие в прокладке «Северного потока — 2», могут задержать запуск газопровода более чем на год.
Gazeta.SPb 20 ноября в 18:07
Фигурное катание

Россиянка Косторная установила мировой рекорд в короткой программе

Российская фигуристка Алена Косторная установила новый мировой рекорд в короткой программе в соревнованиях среди женщин в одиночном катании на этапе Гран-при в японском Саппоро.
Газета.Ru 04:29
Политика

Путин призвал добиться более устойчивого роста экономики России

«Очевидно, что в течение следующих трёх лет необходимо не только закрепить позитивные тенденции в экономике, но и сделать экономический рост более устойчивым, качественным и динамичным», — приводит его слова на совещании по экономическим вопросам ТАСС.
RT на русском 10:36
Здоровье

Самарским частным клиникам предложили отказаться от абортов

Переговоры с частными клиниками о прекращении проведения абортов провело министерство здравоохранения Самарской области, 19 ноября сообщает новостной портал 63.ru.
Красная весна 19 ноября в 12:56
Общество

Медведев выступил против жесткого определения неполного рабочего дня

Премьер-министр и лидер «Единой России» Дмитрий Медведев выступил против жесткого определения понятия «неполный рабочий день» в Трудовом кодексе, потому что оно «толкуется по-разному».
Коммерсантъ 10:24
Общество

Доронина призвала Путина вмешаться в ситуацию в МХАТе имени Горького

RT на русском 11:04
Политика

В команде Зеленского раскрыли детали «стратегии возвращения Крыма»

Команда президента Украины Владимира Зеленского разрабатывает "стратегию возвращения" Крыма.
РИА Новости 05:53
Происшествия

В Одессе приостановил работу аэропорт

Международный аэропорт "Одесса" приостановил воздушное движение до 18.00 (19.00 мск) из-за поломки на взлетной полосе самолета турецкой авиакомпании Turkish Airlines, сообщила в пятницу пресс-служба аэропорта.
РИА Новости 05:13
Общество

Оскорбившую жителей Петрозаводска чиновницу уволят

Начальника управления культуры администрации Петрозаводска Анну Лесонен уволят за пост в фейсбуке, оскорбляющий жителей города.
РИА Новости вчера в 10:02
Гаджеты

В 2020 году Apple решится исполнить сразу две мечты пользователей

В базовой модели iPhone 12 сохранится 4 ГБ оперативной памяти, как и в iPhone 11.
iXBT.com 10:24
Футбол

Сборная России сыграет матч Евро-2020 с Данией в Копенгагене

Напомним: либо Россия, либо Дания, попавшие в одну группу Евро-2020, как одни из стран-организаторов финальной стадии турнира должны были провести три встречи группового этапа дома.
Российская газета 08:14
Общество

ФСБ задержала планировавших госпереворот террористов

Lenta.ru 04:05
Политика

Путин вручил награды вдовам испытателей, погибших под Северодвинском

Президент России Владимир Путин вручил государственные награды вдовам сотрудников «Росатома», погибших при взрыве на испытаниях нового ракетного двигателя на полигоне под Северодвинском.
REGNUM вчера в 13:55
Футбол

Баста: ростовский СКА спонсирует «Ростех»

Известный рэпер Василий Вакуленко («Баста») рассказал, кто ещё спонсирует ростовский СКА.
Metaratings 03:37
Общество

Медик, одобрившая новую систему медосмотра водителей, уволилась

Днем 21 ноября стало известно, что Минздрав откладывает вступление в силу приказа о новом порядке медосмотра для водителей с учетом обеспокоенности граждан .
Znak.com вчера в 13:06
Общество

Перечислены наиболее подверженные риску исчезновения профессии

Cпециалисты рассказали, что в первую очередь исчезновение грозит следующим профессиям: продавец, водитель такси и грузчик.
Газета.Ru вчера в 22:29
Футбол

Конте рассказал игрокам «Интера», как надо заниматься сексом

Bookmaker-ratings.ru 09:42
Авто

Представлен электрический кроссовер Lexus UX 300e

Компания Lexus показала на международном автосалоне в китайском Гуанчжоу свой первый кроссовер с полностью электрической силовой установкой.
110km.ru 01:54
Происшествия

Еще одна жертва Соколова рассказала о жутких отношениях с историком

Газета.Ru 08:57
Общество

Victoria’s Secret официально объявила об отмене своего ежегодного шоу

Американская компания L Brands, владелец бренда нижнего белья Victoria's Secret, официально объявила об отмене ежегодного Victoria's Secret Fashion Show, сообщает журнал Fortune.
Ведомости вчера в 18:52
Музыка

Группа Coldplay отказалась от тура ради заботы об окружающей среде

Playboyrussia.com вчера в 06:49
Космос

Ученые обнаружили на спутнике Юпитера водяной пар

Американское космическое агентство NASA официально объявило о том, что ученые сумели совершить крайне важное открытие — над поверхностью одного из спутников Юпитера был обнаружен полноценный водяной пар.
Ferra 19 ноября в 12:02
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Военная прокуратура отметила рост насилия в армии

В этом году в российской армии выросло количество преступлений насильственного характера со стороны командиров в отношении подчиненных, заявил заместитель главного военного прокурора Сергей Скребец, выступая в Совете Федерации в пятницу, 22 ноября.
Газета.Ru 10:46
Политика

МИД Швеции пожаловался, что россияне боятся посещать страну

Министр иностранных дел Швеции Анн Линде пожаловалась, что иностранцы не хотят посещать страну из-за ее негативного образа за рубежом.
РИА Новости 10:04
Общество

Тиньков обвинил Сбербанк в копировании его идей

Основатель одноименного банка Олег Тиньков в жесткой форме обратился к менеджерам крупнейшего российского банка с требованием «не завидовать и не копировать» изобретения, которые придумывает «Тинькофф Банк».
Тема Нижний Новгород 02:59
Как работают Яндекс.Новости?
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