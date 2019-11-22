Армия и оружие

РБКРБКПутин потребовал нарастить долю современного вооружения в армии до 70%

Президент России Владимир Путин потребовал нарастить долю современного оружия в российской армии в ближайшие годы до 70%. Об этом он заявил на заседании Совета безопасности, передает корреспондент РБК.
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с чего всё началось

Путин назвал долю современного оружия и техники в армии

Российский лидер Владимир Путин, выступая в ходе заседания Совета безопасности России, заявил, что доля современного оружия и техники в армии в настоящее время составляет 68%.
RT на русском06:03

Подробнее о событии

Эксперты после слов Путина оценили долю современных вооружений в России

РБК14:12

Путин назвал долю современного оружия в армии

РИА Новости07:31

Путин рассказал о перспективах развития российской армии

Коммерсантъ06:57

Путин заявил, что доля современного оружия и техники в армии достигла 68%

ТАСС06:14

Путин назвал долю современного оружия и техники в армии

Lenta.ru06:07

Путин назвал долю современного оружия и техники в армии

RT на русском06:03

Путин заявил, что доля современного оружия в ВС РФ должна достичь 70% и не снижаться

ТК Звезда06:25
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Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 16:15, Вашингтон
Экономика

ФНС отменит отчетность для компаний на упрощенке

Как пояснил руководитель ФНС Михаил Мишустин, онлайн-кассы, которые передают налоговикам сведения о платежах в режиме реального времени, позволят отменить сдачу отчетности, поскольку современные технологии и так делают розничную торговлю совершенно прозрачной.
Pravda.Ru вчера в 01:19
Происшествия

В Коми на ректора университета завели три уголовных дела

Дела возбуждены на основании итогов проверки университета прокуратурой, установившей, что в 2013 году Цхадая как ректор, действуя от имени УГТУ как единственного участника одного ООО, принял решение о продаже 33-процентной доли уставного капитала данной фирмы по номинальной цене в 10 тыс. руб. двум определенным им лицам.
Коммерсантъ 13:05
Происшествия

В Абхазии убиты два криминальных авторитета

Вести.Ru 14:18
Общество

К Земле несется опасный астероид, сравнимый с Челябинским метеоритом

Исполнительный директор "Роскосмоса" отметил, что размер небесного тела составляет 10-15 метров — это позволяет сопоставить его с астероидом, который разрушился в районе Челябинска 15 февраля 2013 года.
Вести.Ru 13:37
Общество

Мединский признался в своем увлечении стрелялкой Doom

Владимир Мединский «не поощряет», когда его дети играют в компьютерные игры, и сам имел опыт увлечения играми.
РБК 14:03
Гаджеты

Уязвимость Android позволяла шпионить за пользователями

Эксперт по безопасности Эрез Ялон проверил операционную систему (ОС) Android и выяснил, что миллионы пользователей могут подвергаться шпионажу и опасности кражи данных.
МедиаПоток 20 ноября в 05:05
Происшествия

Крупный пожар в районе Анапы: горит камыш в плавневой зоне

Крупный пожар произошёл на Кубани — в районе х. Чембурка в плавневой зоне горит камыш, сообщили 22 ноября ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
REGNUM 12:59
Кино

Режиссер «Джокера» получил разрешение на съемки сиквела

Радио Sputnik 20 ноября в 13:03
Общество

В Южно-Китайском море произошла вспышка радиации

Вести.Ru 03:15
Политика

Юмашев рассказал, что Примаков дважды пытался уволить Путина из ФСБ

Зять первого президента России Бориса Ельцина Валентин Юмашев рассказал, как бывший премьер-министр РФ Евгений Примаков дважды пытался уволить Владимира Путина с поста директора ФСБ.
Pravda.Ru 12:05
Происшествия

В МВД пожаловались на «вбросы», дискредитирующие полицейских

Систематический вброс подобных материалов говорит о целенаправленной работе по дискредитации деятельности сотрудников полиции, подрыве доверия к ним, провоцирует граждан на оскорбления полицейских, совершение против них насильственных действий, — говорится в обращении на странице министерства в соцсети «ВКонтакте».
News.ru 15:05
Общество

Доронина призвала Путина вмешаться в ситуацию в МХАТе имени Горького

Народная артистка СССР, президент МХАТа имени Горького Татьяна Доронина в личной беседе попросила президента России Владимира Путина вмешаться в ситуацию, сложившуюся в театре.
RT на русском 11:04
Происшествия

Опубликовано видео момента тарана автобусом рынка в Калининграде

Появилось видео момента, как пассажирский автобус врезался в центральный рынок в Калининграде.
Life.ru 13:15
Общество

Одобрившего новый порядок проверок водителей врача повысили

Директора Национального научного центра наркологии Федерального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени Сербского Татьяну Клименко, которая одобрила новый порядок медосмотра водителей, повысили на работе.
Lenta.ru 03:58
Фигурное катание

Россиянка Косторная установила мировой рекорд в короткой программе

Российская фигуристка Алена Косторная установила новый мировой рекорд в короткой программе в соревнованиях среди женщин в одиночном катании на этапе Гран-при в японском Саппоро.
Газета.Ru 04:29
Футбол

Сборная России сыграет с Данией на Евро-2020

В ходе группового этапа чемпионата Европы 2020 года сборная России проведет матч против команды Дании в Копенгагене.
Вечерняя Москва 06:58
Общество

Генпрокурор США заявил о некриминальной причине смерти Эпштейна

Эпштейн скончался в американской тюрьме 10 августа. ФБР начало расследование обстоятельств его смерти.
RT на русском 15:28
Происшествия

Еще одна жертва Соколова рассказала о жутких отношениях с историком

Газета.Ru 08:57
Космос

Впервые обнаружена галактика с тремя сверхмассивными черными дырами

До сих пор астрономы предполагали, что она образовалась в результате столкновения двух меньших галактик и поэтому содержит в своем ядре две черные дыры.
Машины и Механизмы вчера в 11:52
Экономика

Пакет акций «Газпрома» на 188 млрд рублей получил один покупатель

«Газпром» продал 3,59% своих квазиказначейских акций одному покупателю, свидетельствуют данные Московской биржи.
Ведомости 06:49
Общество

Перечислены наиболее подверженные риску исчезновения профессии

Cпециалисты рассказали, что в первую очередь исчезновение грозит следующим профессиям: продавец, водитель такси и грузчик.
Газета.Ru вчера в 22:29
Здоровье

Врач: что поможет пережить аномальное атмосферное давление

Даже если артериальное давление в норме, подчеркнула врач.
Московский Комсомолец 11:31
Происшествия

Суд отправил под домашний арест пенсионера за пост в соцсети

Приморский районный суд Санкт-Петербурга отправил под домашний арест Александра Коваленко за посты в соцсетях.
BFM.ru 13:29
Политика

Вучич прокомментировал скандал с российским разведчиком в Сербии

Сербское Агентство информационной безопасности уже давно осведомлено о деятельности в стране российского разведчика, заявил на пресс-конференции президент Сербии Александр Вучич.
Коммерсантъ вчера в 16:28
Политика

Генпрокурор Израиля решил отдать под суд Биньямина Нетаньяху

В феврале 2019 года генпрокурор страны заявил, что намерен предъявить Нетаньяху обвинения в получении взятки, мошенничестве и злоупотреблении доверием.
Телеканал RTVI вчера в 11:51
Общество

Симоньян обвинила государство в вымирании российского телевидения

Аудитория российского телевидения полностью переходит в интернет. В год от телевидения отказывается миллион граждан.
ФедералПресс 15:37
Происшествия

Экипаж застрявшего у берегов Одессы танкера могут эвакуировать силой

REGNUM 08:04
Кино

В прокат вышел фильм «Аббатство Даунтон»

RuNews24.ru вчера в 09:55
Здоровье

Медики определили неуязвимую перед раком группу крови

По результатам проведенного тщательного исследования медицинские специалисты из Швеции определили группу крови человека, с которой пациенты наименее подвержены развитию онкологических образований в своем организме.
Ugpressa.ru вчера в 14:55
Политика

МИД Швеции пожаловался на боязнь россиян посещать страну

Министр иностранных дел Швеции Анн Линде заявила, что иностранцы не хотят посещать страну из-за её негативного образа за рубежом.
RT на русском 15:16
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