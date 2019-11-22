Российский лидер Владимир Путин, выступая в ходе заседания Совета безопасности России, заявил, что доля современного оружия и техники в армии в настоящее время составляет 68%.

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Президент России Владимир Путин потребовал нарастить долю современного оружия в российской армии в ближайшие годы до 70%. Об этом он заявил на заседании Совета безопасности, передает корреспондент РБК.

Путин потребовал нарастить долю современного вооружения в армии до 70%

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