Армия и оружие
РБКПутин потребовал нарастить долю современного вооружения в армии до 70%
Президент России Владимир Путин потребовал нарастить долю современного оружия в российской армии в ближайшие годы до 70%. Об этом он заявил на заседании Совета безопасности, передает корреспондент РБК.
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с чего всё началось
Российский лидер Владимир Путин, выступая в ходе заседания Совета безопасности России, заявил, что доля современного оружия и техники в армии в настоящее время составляет 68%.RT на русском06:03
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Замглавы Росалкогольрегулирования предъявили обвинения
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Обвиняемый в киберпреступлениях в США Бурков отрицает вину
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Впервые за четверть века шоу показа нижнего белья бренда Victoria's Secret не состоится.
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В ведомстве установили, что задержанные осуществляли антиконституционную деятельность, основанную на доктрине создания «всемирного халифата», разрушения институтов светского общества, и «направленную на свержение насильственным путем действующей власти».
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В Якутии в городе Ленске 14-летняя школьница погибла, заряжая телефон в ванной, передает "Интерфакс".
Политика
Тверской суд отказался принять иск ФБК к Путину
Тверской районный суд Москвы отказал сотрудникам Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), включенного в список НКО-иноагентов, в принятии иска к президенту России Владимиру Путину.
Спорт
Названы кандидаты на пост президента ВФЛА
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ВТБ предоставит 1 трлн руб. на проекты в Арктике
ВТБ планирует увеличить объем кредитных средств, выделяемых на развитие Арктики, до 1 трлн руб. в ближайшие два года, сообщил РБК зампред правления банка Валерий Лукьяненко.
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