Президент России Владимир Путин заявил, что россияне должны получить всю информацию о распространении коронавируса в стране. По словам российского лидера, власти должны исключить поводы для вредных и пустых слухов и спекуляций из-за распространения COVID-2019.

Путин потребовал не допускать слухов и спекуляций из-за коронавируса

Политика Путин допустил изменение даты голосования по поправкам в Конституцию Президент России Владимир Путин во время встречи с главой Центризбиркома (ЦИК) Эллой Памфиловой 17 марта заявил, что голосование по внесению поправок в Конституцию будет проводиться 22 апреля в том случае, если это позволит эпидемиологическая ситуация в стране.

Энергетика Цена нефти Brent упала ниже $29 за баррель впервые с января 2016 года Майские фьючерсы на нефть марки Brent на бирже ICE в Лондоне упали снижаются на 3,83%, торгуясь на уровне $28,85 за баррель, следует из данных торговой площадки на 21:04 мск Последний раз топливо данного сорта находилась на этом уровне в январе 2016 года.

Общество Умер писатель и политик Эдуард Лимонов На 78-м году жизни умер писатель и политик Эдуард Лимонов, сообщил в Facebook депутат Госдумы Сергей Шаргунов.

Кино Фильм «Заражение» набирает популярность из-за пандемии коронавируса Фильм-катастрофа американского известного продюсера и режиссера Стивена Содерберга «Заражение», который появился на экранах еще в 2011 году, стал одним из самых популярных для просмотра онлайн во время эпидемии опасного вируса.

Здоровье Правительство Украины останавливает метро Правительство Украины решило ограничить пассажирские перевозки на территории страны, сообщает « Интерфакс-Украина » .

Политика Путин призвал россиян с пониманием отнестись к мерам по коронавирусу Российский лидер Владимир Путин во время совещания с членами правительства попросил граждан с пониманием отнестись к мерам, принимаемым властями в связи с ситуацией вокруг коронавирусной инфекции COVID-19.

Культура Первый канал останавливает съемки и эфир шоу «Dance Революция» Первый канал вынужден прервать эфирный показ шоу "Dance Революция" и временно отложить дальнейшие съемки из-за технических сложностей, возникших на фоне сложившейся в мире неблагоприятной эпидемиологической ситуации.

Общество Институт Коха: пандемия коронавируса может продлиться два года Пандемия коронавируса COVID-19 может продлиться два года, заявил Лотар Вилер — президент Института Роберта Коха, который входит в структуру Минздрава Германии и занимается оценкой эпидемиологической ситуации в стране.

Религия Синод рекомендовал всем епархиям РПЦ принять особые санитарные меры Священный Синод Русской православной церкви поддержал санитарные меры, принятые в храмах Московского региона в связи с угрозой распространения коронавируса, и порекомендовал распространить их на другие епархии.

Общество Распыляющие лекарства вертолеты в Воронеже оказались фейком В Воронеже в социальных сетях и мессенджерах массово рассылаются сообщения о вертолётах, которые якобы ночью будут распылять лекарства от коронавируса.