Коронавирус

РЕН ТВРЕН ТВПутин потребовал не допускать слухов и спекуляций из-за коронавируса

Президент России Владимир Путин заявил, что россияне должны получить всю информацию о распространении коронавируса в стране. По словам российского лидера, власти должны исключить поводы для вредных и пустых слухов и спекуляций из-за распространения COVID-2019.
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Путин обратился к россиянам из-за COVID-19

Моя Москва.онлайн10:43

Путин обратился к россиянам из-за коронавируса

Мой Брянск10:32

Путин поручил поднять зарплаты медикам, сражающимся с коронавирусом

НТВ10:12

Путин: необходимо исключить спекуляции на тему коронавируса

Вести.Ru10:11

Путин потребовал исключить поводы для спекуляций и слухов о распространении коронавируса

Будущее России. Национальные проекты09:54

Путин потребовал не допускать слухов и спекуляций из-за коронавируса

РЕН ТВ09:42
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Автоматически обработано 7105 источников, обновлено в 14:55, Ашберн
Политика

Путин допустил изменение даты голосования по поправкам в Конституцию

Президент России Владимир Путин во время встречи с главой Центризбиркома (ЦИК) Эллой Памфиловой 17 марта заявил, что голосование по внесению поправок в Конституцию будет проводиться 22 апреля в том случае, если это позволит эпидемиологическая ситуация в стране.
Известия 14:28
Энергетика

Цена нефти Brent упала ниже $29 за баррель впервые с января 2016 года

Майские фьючерсы на нефть марки Brent на бирже ICE в Лондоне упали снижаются на 3,83%, торгуясь на уровне $28,85 за баррель, следует из данных торговой площадки на 21:04 мск Последний раз топливо данного сорта находилась на этом уровне в январе 2016 года.
News.ru 14:21
Общество

Власти изменят правила работы ресторанов из-за коронавируса

Минпромторг разослал рекомендации торговым точкам, ресторанам и кафе по организации работы в условиях распространения коронавируса, сообщил «Интерфакс».
Ведомости 13:48
Киберспорт

Во что поиграть, пока заперт дома. Собрали самое интересное

Если вам нравятся динамичные мультиплеерные сражения с участием большого количества игроков, то выбор «королевской битвы» на время карантина очевиден — это Warzone.
Чемпионат 06:15
Здоровье

В Самаре выявлен первый случай заражения коронавирусом

Во вторник, 17 марта, в Самаре был зарегистрирован первый заболевший коронавирусом. Анализы на заболевание показали положительный результат.
ГТРК Самара 11:10
Общество

«Ведомости» объявили о смене владельцев

Кудрявцев приобрел у финской Sanoma Corp. 33% компании - владельца издателя "Ведомостей" в 2015 году.
ТАСС 14:43
Общество

Умер писатель и политик Эдуард Лимонов

На 78-м году жизни умер писатель и политик Эдуард Лимонов, сообщил в Facebook депутат Госдумы Сергей Шаргунов.
Ведомости 13:32
Авто

Названо подходящее время для продажи подержанного автомобиля

Тарантас Ньюс вчера в 00:34
Общество

На Украине зафиксировали второй случай смерти от коронавируса

Первый на Украине случай смерти в результате нового коронавируса был зафиксирован 13 марта в Житомирской области.
РИА Новости 14:41
Общество

За сутки новые случаи коронавируса обнаружили в 15 российских регионах

За последние сутки в 15 регионах России зарегистрировали случаи заражения коронавирусной инфекцией нового типа.
РБК 10:54
Экономика

Кабмин и ЦБ вводят пакет мер поддержки экономического развития России

Правительство России и Центробанк вводят пакет мер поддержки для минимизации последствий влияния коронавируса и волатильности на рынках на российскую экономику.
RT на русском 02:38
Общество

Ушла из жизни вдова Юрия Гагарина

Скончалась Валентина Гагарина, вдова первого космонавта планеты Юрия Гагарина.
78.ru 11:13
Общество

Способное достроить «Северный поток – 2» судно пошло к Мозамбику

Принадлежащее энергетической компании «Газпром» судно «Академик Черский», которое рассматривали для достройки газопровода «Северный поток – 2», в очередной раз изменило маршрут.
Известия 06:28
Общество

В Китае из-за коронавируса выросло число разводов

В Китае на фоне карантина из-за коронавирусной инфекции увеличилось число разводов, пишут СМИ.
Взгляд.ру 12:38
Здоровье

ВОЗ указала на опасность ибупрофена при лечении коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не рекомендует принимать ибупрофен без рекомендаций врача, если есть подозрение на заражение коронавирусом COVID-19.
Российская газета 11:25
Кино

Фильм «Заражение» набирает популярность из-за пандемии коронавируса

Фильм-катастрофа американского известного продюсера и режиссера Стивена Содерберга «Заражение», который появился на экранах еще в 2011 году, стал одним из самых популярных для просмотра онлайн во время эпидемии опасного вируса.
Evo-rus.com 07:07
Политика

Лукашенко: вся Россия «полыхает» от коронавируса

В России зарегистрировано более 65 случаев инфицирования, в Белоруссии коронавирус выявлен у 36 граждан.
Коммерсантъ вчера в 05:48
Здоровье

Правительство Украины останавливает метро

Правительство Украины решило ограничить пассажирские перевозки на территории страны, сообщает « Интерфакс-Украина » .
BFM.ru вчера в 21:01
Политика

Путин призвал россиян с пониманием отнестись к мерам по коронавирусу

Российский лидер Владимир Путин во время совещания с членами правительства попросил граждан с пониманием отнестись к мерам, принимаемым властями в связи с ситуацией вокруг коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 10:31
Культура

Первый канал останавливает съемки и эфир шоу «Dance Революция»

Первый канал вынужден прервать эфирный показ шоу "Dance Революция" и временно отложить дальнейшие съемки из-за технических сложностей, возникших на фоне сложившейся в мире неблагоприятной эпидемиологической ситуации.
Российская газета 11:07
Происшествия

Россиянин попытался изнасиловать первоклассницу в школьном туалете

В Таганроге 19-летний местный житель подозревается в попытке изнасилования первоклассницы в школьном туалете.
Lenta.ru 12:19
Музыка

Танцор из клипа Little Big поедет на Евровидение

Танцор Дмитрий Красилов, снявшийся в клипе группы Little Big на песню Uno, поедет вместе с коллективом на Евровидение-2020.
RT на русском 07:17
Армия и оружие

Россия мешает кораблям НАТО вести разведку у Крыма

Газета.Ru вчера в 02:59
Общество

Институт Коха: пандемия коронавируса может продлиться два года

Пандемия коронавируса COVID-19 может продлиться два года, заявил Лотар Вилер — президент Института Роберта Коха, который входит в структуру Минздрава Германии и занимается оценкой эпидемиологической ситуации в стране.
РИА Новости 06:42
Общество

Путин призвал не покупать продукты впрок

Президент Владимир Путин призвал россиян не покупать продукты впрок.
Коммерсантъ 09:15
Религия

Синод рекомендовал всем епархиям РПЦ принять особые санитарные меры

Священный Синод Русской православной церкви поддержал санитарные меры, принятые в храмах Московского региона в связи с угрозой распространения коронавируса, и порекомендовал распространить их на другие епархии.
РИА Новости 11:28
Футбол

УЕФА перенес чемпионат Европы по футболу 2020 года

УЕФА перенес чемпионат Европы по футболу 2020 года на лето 2021 года из-за коронавируса.
Известия 08:27
Общество

Распыляющие лекарства вертолеты в Воронеже оказались фейком

В Воронеже в социальных сетях и мессенджерах массово рассылаются сообщения о вертолётах, которые якобы ночью будут распылять лекарства от коронавируса.
МОЁ! Оnline Воронеж 11:40
Киберспорт

В Dota 2 вышел патч 7.25 — изменен режим All Pick

Valve выпустила обновление 7.25 для Dota 2. В нем разработчики изменили распределение золота за убийства, а также характеристики многих предметов и персонажей.
CyberSport.ru 14:30
Происшествия

Активистка с плакатом о Путине обратится в СКР из-за побоев в полиции

Активистка «Бессрочного протеста» Вера Олейникова 14 марта выходила в Москве к зданию ФСБ на акцию протеста с плакатом о президенте РФ Владимире Путине, где была задержана полицией «для установления личности».
Собеседник 06:32
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