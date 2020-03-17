Политика
РЕН ТВПутин потребовал не допускать слухов и спекуляций из-за коронавируса
Президент России Владимир Путин заявил, что россияне должны получить всю информацию о распространении коронавируса в стране. По словам российского лидера, власти должны исключить поводы для вредных и пустых слухов и спекуляций из-за распространения COVID-2019.
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Путин потребовал исключить поводы для спекуляций и слухов о распространении коронавируса
Будущее России. Национальные проекты09:54
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Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил индексацию социальных пенсий на 6,1 процента с 1 апреля.
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В России число заразившихся коронавирусом увеличилось до 114
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Власти Москвы рассматривают возможность введения жесткого карантина в случае критического числа зараженных коронавирусом.
Общество
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Кроме дисплеев в дверных картах, новый S-Class также получит усовершенствованную цифровую панель приборов, установленный под наклоном дисплей мультимедийной системы и блок сенсорных клавиш, отвечающий за настройку режимов движения, громкость аудиосистемы и другие функции.
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"Газпром" остановил газопровод "Сила Сибири". Об этом сообщает Управление информации газового холдинга.
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Россия временно приостанавливает оформление и выдачу виз иностранцам
Российские диппредставительства временно приостановят оформление и выдачу виз всем иностранцам, в том числе и в электронной форме.
Здоровье
Госдума вводит госрегулирование цен на лекарства и маски
Москва, 17 марта 2020, 14:38 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект о государственном регулировании розничных цен на лекарства и медицинские маски, передает корреспондент ИА REGNUM 17 марта.
Общество
На Украине приняли закон о борьбе с коронавирусом
Верховная Рада Украины приняла закон, направленный на борьбу с распространением коронавируса в стране. Об этом сообщает «РБК-Украина».
Политика
Путин обратился к россиянам в связи с распространением коронавируса
Президент РФ Владимир Путин обратился к россиянам в связи с распространением коронавируса и заявил, что несмотря на высокий уровень риска, ситуация в целом под контролем.
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Путин попросил отнестись с пониманием к мерам из-за коронавируса
Президент РФ Владимир Путин попросил россиян отнестись с пониманием к мерам властей по борьбе с коронавирусом.
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Напомним, перед поездкой в Череповец, Бузова побывала в Вологде.
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Черная дыра в центре нашей Галактики стала более активной
Астрономы подтвердили растущую с 2014 года активность сверхмассивной черной дыры в центре нашей галактики, об этом говорится в статье, принятой к публикации в журнале Astronomy & Astrophysics.
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Ученые объяснили, как лошади помогут сохранить вечную мерзлоту
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Полиция установила личность водителя, сбившего вдову Любимова в Москве
Московские полицейские установили личность водителя, сбившего вдову режиссера Юрия Любимова в центре столицы.
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Зеленский назначил нового генерального прокурора Украины
Президент Украины Владимир Зеленский своим указом назначил на должность генерального прокурора страны Ирину Венедиктову, которая ранее была исполняющим обязанности директора Государственного бюро расследований (ГБР).
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Мюзикл «Кошки» получил премию «Золотая малина» как худший фильм
В номинации "Худшая актриса" победила Хилари Дафф за роль в фильме "Призраки Шэрон Тейт".
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