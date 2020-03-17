Политика

РЕН ТВРЕН ТВПутин потребовал не допускать слухов и спекуляций из-за коронавируса

Президент России Владимир Путин заявил, что россияне должны получить всю информацию о распространении коронавируса в стране. По словам российского лидера, власти должны исключить поводы для вредных и пустых слухов и спекуляций из-за распространения COVID-2019.
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Путин: необходимо исключить спекуляции на тему коронавируса

Вести.Ru10:11

Путин потребовал исключить поводы для спекуляций и слухов о распространении коронавируса

Будущее России. Национальные проекты09:54

Путин потребовал не допускать слухов и спекуляций из-за коронавируса

РЕН ТВ09:42
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Политика

Путин посоветовал россиянам не покупать продукты впрок

Ведомости 08:35
Здоровье

Коронавирус новости: актуальная информация об инфекции в России на 15 марта

Коронавирус последние новости: по данным Нацкомиссии по здравоохранению Китая, на территории страны живут 80 844 человека с подтверждённой инфекцией.
Регион online 15 марта в 07:07
Экономика

Мишустин утвердил индексацию социальных пенсий с 1 апреля

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил индексацию социальных пенсий на 6,1 процента с 1 апреля.
Российская газета 07:59
Общество

В Пензенской области подтвердился первый случай коронавируса

Коммерсантъ 08:11
Общество

Вирусолог рассказал о вероятности распространения коронавируса летом

"Можем предположить, что, если вирус закрепится в человеческой популяции, как это произошло с пандемическим гриппом, то он будет иметь такую же примерно сезонность, приуроченную к зимнему периоду", - сказал эксперт.
Газета.Ru 07:21
Общество

Собянин рассказал Путину о сбежавших из больницы в Коммунарке

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал президенту РФ Владимиру Путину об инциденте с пациентами, которые самовольно покинули больницу в Коммунарке, где находится карантинный центр по коронавирусу.
РИА Новости 08:40
Общество

В России число заразившихся коронавирусом увеличилось до 114

В России зарегистрировано 114 случаев заражения новым коронавирусом, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
РИА Новости 09:24
Общество

Роспотребнадзор поручил ограничить массовые мероприятия в России

Роспотребнадзор поручил губернаторам регионов ограничить массовые мероприятия, проводимые на их территориях.
Политсовет 08:32
Общество

Власти Москвы могут ввести жесткий карантин из-за коронавируса

Власти Москвы рассматривают возможность введения жесткого карантина в случае критического числа зараженных коронавирусом.
Газета.Ru 03:24
Общество

В оперативном штабе опровергли сообщения о закрытии Москвы на карантин

В оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом опровергли информацию о том, что Москва в скором времени будет закрыта на карантин.
РБК 10:07
Политика

Украина временно закрыла границы с Крымом

Украинские власти временно ограничили пропуск на территорию Крыма из-за коронавирусной ситуации.
Газета.Ru 02:33
Политика

Лукашенко озадачился закрытием Россией границы с Белоруссией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его озадачило решение РФ закрыть границу с Белоруссией.
News.ru вчера в 05:34
Шоу-бизнес

Муж Анастасии Заворотнюк переехал в больницу, где лежит актриса

Муж российской актрисы Анастасии Заворотнюк поселился в реабилитационном центре у больной жены.
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Mercedes-Benz S-Class нового поколения получит дисплеи в дверях

Кроме дисплеев в дверных картах, новый S-Class также получит усовершенствованную цифровую панель приборов, установленный под наклоном дисплей мультимедийной системы и блок сенсорных клавиш, отвечающий за настройку режимов движения, громкость аудиосистемы и другие функции.
Автоновости дня 01:42
Общество

«Газпром» остановил газопровод «Сила Сибири»

"Газпром" остановил газопровод "Сила Сибири". Об этом сообщает Управление информации газового холдинга.
Деловое.ТВ вчера в 09:22
Политика

Россия временно приостанавливает оформление и выдачу виз иностранцам

Российские диппредставительства временно приостановят оформление и выдачу виз всем иностранцам, в том числе и в электронной форме.
Профиль 09:19
Наука

Древнее цунами разрушило часть Фолклендских островов

Хайтек 08:30
Здоровье

Госдума вводит госрегулирование цен на лекарства и маски

Москва, 17 марта 2020, 14:38 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект о государственном регулировании розничных цен на лекарства и медицинские маски, передает корреспондент ИА REGNUM 17 марта.
REGNUM 07:38
Общество

На Украине приняли закон о борьбе с коронавирусом

Верховная Рада Украины приняла закон, направленный на борьбу с распространением коронавируса в стране. Об этом сообщает «РБК-Украина».
Lenta.ru 03:22
Политика

Путин обратился к россиянам в связи с распространением коронавируса

Президент РФ Владимир Путин обратился к россиянам в связи с распространением коронавируса и заявил, что несмотря на высокий уровень риска, ситуация в целом под контролем.
РИА Новости 10:06
Политика

Путин попросил отнестись с пониманием к мерам из-за коронавируса

Президент РФ Владимир Путин попросил россиян отнестись с пониманием к мерам властей по борьбе с коронавирусом.
РИА Новости 10:12
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Бузова провалила выступление в Череповце из-за заевшей фонограммы

Напомним, перед поездкой в Череповец, Бузова побывала в Вологде.
Невские Новости 04:13
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Черная дыра в центре нашей Галактики стала более активной

Астрономы подтвердили растущую с 2014 года активность сверхмассивной черной дыры в центре нашей галактики, об этом говорится в статье, принятой к публикации в журнале Astronomy & Astrophysics.
Взгляд.ру 08:58
Наука

Ученые объяснили, как лошади помогут сохранить вечную мерзлоту

Naked Science 09:32
Интернет

Huawei вышел в лидеры рынка мобильных приложений

В течение первого года после запуска AppGallery для всех разработчиков приложений действовали некоторые льготы, по которым они могли получать до 100% прибыли.
Live24 09:03
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Парализовало пожилую супругу Гогена Солнцева

Live24 07:05
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Полиция установила личность водителя, сбившего вдову Любимова в Москве

Московские полицейские установили личность водителя, сбившего вдову режиссера Юрия Любимова в центре столицы.
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Зеленский назначил нового генерального прокурора Украины

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом назначил на должность генерального прокурора страны Ирину Венедиктову, которая ранее была исполняющим обязанности директора Государственного бюро расследований (ГБР).
РБК 08:40
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Мюзикл «Кошки» получил премию «Золотая малина» как худший фильм

В номинации "Худшая актриса" победила Хилари Дафф за роль в фильме "Призраки Шэрон Тейт".
Piter.tv 04:24
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Авторы S.T.A.L.K.E.R. 2 и Cyberpunk 2077 теперь тоже работают из дома

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