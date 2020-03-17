Президент России Владимир Путин заявил, что россияне должны получить всю информацию о распространении коронавируса в стране. По словам российского лидера, власти должны исключить поводы для вредных и пустых слухов и спекуляций из-за распространения COVID-2019.

Путин потребовал не допускать слухов и спекуляций из-за коронавируса

Общество Вирусолог рассказал о вероятности распространения коронавируса летом "Можем предположить, что, если вирус закрепится в человеческой популяции, как это произошло с пандемическим гриппом, то он будет иметь такую же примерно сезонность, приуроченную к зимнему периоду", - сказал эксперт.

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