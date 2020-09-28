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РБК
РБК

Путин призвал не допустить необоснованного роста цен на жилье

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости нарастить объемы строительства в стране и не допустить необоснованного роста цен на жилье. Об этом он заявил в понедельник, 28 сентября, на заседании президиума Госсовета России.В источнике
С чего всё началось
Интерфакс

Путин потребовал не допустить необоснованных скачков цен на жилье

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин говорил, что в России нет предпосылок для глобального роста цен на жилье.
Интерфаксвчера в 13:19
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REGNUM

Могут ‑ и растут: как и почему меняются цены на жильё в городах России

REGNUM07:18
Российская газета

Задачи на время

Российская газета17:32
РБК

Путин призвал не допустить необоснованного роста цен на жилье

РБКвчера в 14:22
RT на русском

Путин призвал обеспечить баланс цен и предложения на рынке жилья

RT на русскомвчера в 13:55
Lenta.ru

Путин призвал больше строить в России

Lenta.ruвчера в 13:26
ТАСС

Путин заявил о необходимости обеспечить выбор и баланс цен на рынке жилья

ТАССвчера в 12:56
Интерфакс

Путин потребовал не допустить необоснованных скачков цен на жилье

Интерфаксвчера в 13:19

«Динамо» приняло отставку Новикова, Кульчий стал врио главного тренера

Кирилл Новиков покинул пост главного тренера московского футбольного клуба "Динамо", временно исполняющим обязанности главного тренера назначен Александр Кульчий, сообщается на сайте команды.
РИА Новости06:40
1

Песков ответил на вопрос о вакцинации Путина от коронавируса

Кремль не станет утаивать информацию о решении президента Владимира Путина привиться от коронавируса, но пока решения о вакцинации главой государства не принято, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Lenta.ru07:07
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В Дагестане задержали пособника сбежавших из колонии заключенных

Напомним, ночью 22 сентября шестеро заключенных исправительной колонии, расположенной в поселке Шамхал Кировского района Махачкалы, сбежали через сделанный ими подкоп на территории производственного цеха.
REGNUM03:54
27

В Кремле прокомментировали встречу Меркель с Навальным

Канцлер ФРГ Ангела Меркель встретилась с блогером Алексеем Навальным, видимо, для того, чтобы высказать ему поддержку или пожелать скорейшего выздоровления, в Кремле никак иначе это не воспринимают, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
РИА Новости07:15
12

КС РФ проверит запрет покидать место проживания в период пандемии

В запросе отмечается, что действующее законодательство наделяет органы государственной власти субъектов РФ полномочиями только "осуществлять меры по реализации, обеспечению и защите прав и свобод граждан, но не предусматривает возможности ограничивать эти права и свободы, в том числе и право граждан на свободу передвижения".
Интерфаксвчера в 06:48
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