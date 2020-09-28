Путин призвал не допустить необоснованного роста цен на жилье
Президент России Владимир Путин заявил о необходимости нарастить объемы строительства в стране и не допустить необоснованного роста цен на жилье. Об этом он заявил в понедельник, 28 сентября, на заседании президиума Госсовета России.В источнике
С чего всё началось
Путин потребовал не допустить необоснованных скачков цен на жилье
Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин говорил, что в России нет предпосылок для глобального роста цен на жилье.
Интерфаксвчера в 13:19
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