Путин потребовал не допустить необоснованных скачков цен на жилье
Смотрите также
Асмус раскритиковали за роль порноактрисы в новом фильме
Путин обсудил с президентом Кореи разработку вакцин от COVID-19
Хирург рассказал о пластических операциях Ротару и Пугачевой
В Гидрометцентре предупредили об аномальной погоде зимой в России
Путин обратился к гражданам из-за ситуации с коронавирусом
ЦБ продлил до конца года срок перевода пенсий на карты МИР
В Кремле прокомментировали ослабление курса рубля
В Башкирии осудили экс-кассира банка за хищение 25 млн рублей
Экс-министр обороны Украины заявил об упущенном шансе с Крымом
Бари Алибасов помирился со своей женой Лидией Федосеевой-Шукшиной
Псковская область и Белоруссия усилят сотрудничество в экономике
Путин обратился к гражданам из-за ситуации с коронавирусом
Путин призвал Госсовет не варить «суп с котом» в работе с нацпроектами
Путин поручил проработать реконструкцию дорог Черноморского побережья
Текстовая трансляция: Путин обсудил нацпроекты с президиумом Госсовета
Азербайджан опроверг сообщения о сбитом в Карабахе самолёте
Путин обратился к гражданам из-за ситуации с коронавирусом
ЦБ продлил до конца года срок перевода пенсий на карты МИР
Задержанному в Иркутске депутату Левченко предъявили обвинение
Правительство Германии подтвердило встречу Меркель и Навального
Курс евро превысил 92 рубля впервые с 2016 года
Экс-министр обороны Украины заявил об упущенном шансе с Крымом
Назван состав сборной России на матчи с Турцией и Венгрией
США отрабатывают приемы ведения войны с Россией
Хирург рассказал о пластических операциях Ротару и Пугачевой
По прогнозу компании ДОМ.РФ, по итогам 2020 года в стране может быть выдано более 1,2 млн ипотечных кредитов на общую сумму 3 трлн рублей. Персональная ответственность за строительство жилья Главы регионов несут персональную ответственность за увеличение объемов ввода жилья, заявил Путин.В источнике
Подробнее о событии