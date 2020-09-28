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Интерфакс
Интерфакс

Путин потребовал не допустить необоснованных скачков цен на жилье

По прогнозу компании ДОМ.РФ, по итогам 2020 года в стране может быть выдано более 1,2 млн ипотечных кредитов на общую сумму 3 трлн рублей. Персональная ответственность за строительство жилья Главы регионов несут персональную ответственность за увеличение объемов ввода жилья, заявил Путин.В источнике
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Российская газета

Задачи на время

Российская газета17:32
Известия

Путин положительно оценил принятые меры по поддержке спроса на жилье

Известиявчера в 12:59
RT на русском

Путин призвал обеспечить баланс цен и предложения на рынке жилья

RT на русскомвчера в 13:55
Lenta.ru

Путин призвал больше строить в России

Lenta.ruвчера в 13:26
РБК

Путин призвал не допустить необоснованного роста цен на жилье

РБКвчера в 14:22
ТАСС

Путин заявил о необходимости обеспечить выбор и баланс цен на рынке жилья

ТАССвчера в 12:56
Интерфакс

Путин потребовал не допустить необоснованных скачков цен на жилье

Интерфаксвчера в 13:19

Суд признал законным отказ СК возбудить дело о покушении на Навального

Мосгорсуд посчитал законным решение Басманного суда отказать в удовлетворении жалобы на бездействие Следственного комитета (СК) в отношении отравления оппозиционера Алексея Навального.
РБКвчера в 09:35
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Макрон потребовал от России предоставить объяснения по делу Навального

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РИА Новостивчера в 15:39
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ЦБ продлил до конца года срок перевода пенсий на карты МИР

Центробанк продлил до конца 2020 года срок перевода пенсий и социальных начислений на карту МИР, сообщила директор департамента национальной платёжной системы ЦБ Алла Бакина в эфире телеканала «Россия 1».
RT на русскомвчера в 14:51
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Новое исследование предполагает, что тот человек, который «украшает» чернилами свою кожу, может повредить потовые железы, а также существенно снизить способность организма быстро остывать.
Лезги газетвчера в 06:13
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Экс-министр обороны Украины заявил об упущенном шансе с Крымом

Кузьмук заверил, что неудачи тогдашнее руководство военного ведомства решило списать на неготовность армии, а после упущенного «шанса» сохранить Крым власти якобы начали плодить мифы и обвинять предшественников.
Известия19:30
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Псковская область и Белоруссия усилят сотрудничество в экономике

В ходе переговоров Михаила Ведерникова и премьер-министра Республики Беларусь Романа Головченко губернатор отметил, что делегация Псковской области работает в соседнем государстве уже четыре дня, побывав до Минска в Витебской области.
REGNUMвчера в 09:45
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