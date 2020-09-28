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Интерфакс
Интерфакс

Путин потребовал не допустить необоснованных скачков цен на жилье

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин говорил, что в России нет предпосылок для глобального роста цен на жилье.В источнике
С чего всё началось
Интерфакс

Путин потребовал не допустить необоснованных скачков цен на жилье

По прогнозу компании ДОМ.РФ, по итогам 2020 года в стране может быть выдано более 1,2 млн ипотечных кредитов на общую сумму 3 трлн рублей. Персональная ответственность за строительство жилья Главы регионов несут персональную ответственность за увеличение объемов ввода жилья, заявил Путин.
Интерфаксвчера в 13:19
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Lenta.ru

Путин призвал больше строить в России

Lenta.ruвчера в 13:26
Российская газета

Задачи на время

Российская газета17:32
РБК

Путин призвал не допустить необоснованного роста цен на жилье

РБКвчера в 14:22
RT на русском

Путин призвал обеспечить баланс цен и предложения на рынке жилья

RT на русскомвчера в 13:55
REGNUM

Могут ‑ и растут: как и почему меняются цены на жильё в городах России

REGNUM07:18
ТАСС

Путин заявил о необходимости обеспечить выбор и баланс цен на рынке жилья

ТАССвчера в 12:56
Интерфакс

Путин потребовал не допустить необоснованных скачков цен на жилье

Интерфаксвчера в 13:19

Макрон пообещал Тихановской помощь в переговорах по разрешению кризиса

Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал экс-кандидату в президенты Белоруссии Светлане Тихановской помощь в переговорах по разрешению политического кризиса в республике, сообщает Delfi.
Ведомости04:23
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Керченская паромная переправа остановила свою работу

Керченская паромная переправа, которая после событий Крымской весны в 2014 году была единственной транспортной артерией, связывающей полуостров с материковой частью РФ, полностью остановлена из-за отсутствия заказов.
Российская газета05:51
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Федеральные субсидии мусорным операторам составили 8 млрд рублей

"Утверждение федеральной схемы обращения с твердыми коммунальными отходами позволит определить существующие и планируемые мощности объектов по утилизации, согласованные со всеми субъектами России", - заявили в ведомстве.
Российская газета05:04
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Голикова назвала основные причины заражения коронавирусом в России

Основными причинами заболевания коронавирусом в России являются участие в массовых мероприятиях и несоблюдение масочного режима, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании президента Владимира Путина с членами кабмина.
РИА Новости08:53
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«Оренбург» расторг контракт с Алвешем согласно пункту о вылете в ФНЛ

Ранее представитель Алвеша Юрий Горбенко сообщил Sport24 о намерении обратиться в правоохранительные органы и ФИФА в связи с нечестными методами "Оренбурга" по расторжению контракта с футболистом.
РИА Новости07:26

Reuters: премьер Венгрии потребовал отставки замглавы Еврокомиссии

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан направил в Еврокомиссию (ЕК) письмо с требованием освободить от занимаемой должности заместителя председателя ЕК Веру Юрову за оскорбительные публичные высказывания в адрес Будапешта, передает агентство Reuters.
Инфорос03:43
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