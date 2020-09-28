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Интерфакс
Интерфакс

Путин потребовал не допустить необоснованных скачков цен на жилье

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин говорил, что в России нет предпосылок для глобального роста цен на жилье.В источнике
С чего всё началось
Интерфакс

Путин потребовал не допустить необоснованных скачков цен на жилье

По прогнозу компании ДОМ.РФ, по итогам 2020 года в стране может быть выдано более 1,2 млн ипотечных кредитов на общую сумму 3 трлн рублей. Персональная ответственность за строительство жилья Главы регионов несут персональную ответственность за увеличение объемов ввода жилья, заявил Путин.
Интерфаксвчера в 13:19
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REGNUM

Могут — и растут: как и почему меняются цены на жильё в городах России

REGNUM07:18
Известия

Путин положительно оценил принятые меры по поддержке спроса на жилье

Известиявчера в 12:59
RT на русском

Путин призвал обеспечить баланс цен и предложения на рынке жилья

RT на русскомвчера в 13:55
Lenta.ru

Путин призвал больше строить в России

Lenta.ruвчера в 13:26
РБК

Путин призвал не допустить необоснованного роста цен на жилье

РБКвчера в 14:22
ТАСС

Путин заявил о необходимости обеспечить выбор и баланс цен на рынке жилья

ТАССвчера в 12:56
Интерфакс

Путин потребовал не допустить необоснованных скачков цен на жилье

Интерфаксвчера в 13:19

МИД Белоруссии назвал бессмысленной встречу Макрона с Тихановской

Встреча президента Франции Эммануэля Макрона с бывшим кандидатом в президенты Белоруссии от оппозиции Светланой Тихановской не имеет никакого практического смысла, сказал пресс-секретарь министерства иностранных дел (МИД) Белоруссии Анатолий Глаз, его заявление опубликовано на сайте ведомства.
Ведомости10:41
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На Украине не увидели признаков войны с Россией в Донбассе

Бывший премьер-министр Украины, заместитель главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Витольд Фокин во время заседания комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти заявил, что не видит признаков войны с Россией в Донбассе.
Lenta.ru09:40

Анкара и Баку заявили, что турецкий F-16 не сбивал армянский Су-25

В свою очередь глава управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун, которого цитирует Bloomberg, заверил, что ВВС страны не сбивали армянский боевой самолет Ранее пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян отметила, что турецкий истребитель находился на высоте 8200 метров и глубине 60 км на армянской территории.
Интерфакс10:37
1,6K

На Марсе обнаружены озера с жидкой водой

Исследовательская группа во главе с Себастьяном Эмануэлем Лауро из Университета Рома Тре (Италия) опубликовала исследование, доказывающее, что под южным полюсом Марса существует огромное озеро с жидкой соленой водой, окруженное сетью более мелких водоемов.
Российская газета09:28
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Голикова назвала основные причины заражения коронавирусом в России

Основными причинами заболевания коронавирусом в России являются участие в массовых мероприятиях и несоблюдение масочного режима, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании президента Владимира Путина с членами кабмина.
РИА Новости08:53
2,7K

ВВС США примут на вооружение наземную лазерную установку

В США завершаются испытания мобильного лазерного комплекса, заказанного командованием ВВС и предназначенного для подрыва практически любых боеприпасов и взрывных устройств, обнаруженных в земле, сообщает издание C4ISRNET.
Южный Федеральный09:57
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