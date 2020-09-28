Путин потребовал не допустить необоснованных скачков цен на жилье
Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин говорил, что в России нет предпосылок для глобального роста цен на жилье.В источнике
С чего всё началось
Путин потребовал не допустить необоснованных скачков цен на жилье
По прогнозу компании ДОМ.РФ, по итогам 2020 года в стране может быть выдано более 1,2 млн ипотечных кредитов на общую сумму 3 трлн рублей. Персональная ответственность за строительство жилья Главы регионов несут персональную ответственность за увеличение объемов ввода жилья, заявил Путин.
Интерфаксвчера в 13:19
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