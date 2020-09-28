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Интерфакс
Интерфакс 

Путин потребовал не допустить необоснованных скачков цен на жилье

По прогнозу компании ДОМ.РФ, по итогам 2020 года в стране может быть выдано более 1,2 млн ипотечных кредитов на общую сумму 3 трлн рублей. Персональная ответственность за строительство жилья Главы регионов несут персональную ответственность за увеличение объемов ввода жилья, заявил Путин.В источнике
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Российская газета

Задачи на время

Российская газета17:32
ТАСС

Путин заявил о необходимости обеспечить выбор и баланс цен на рынке жилья

ТАССвчера в 12:56
RT на русском

Путин призвал обеспечить баланс цен и предложения на рынке жилья

RT на русскомвчера в 13:55
Lenta.ru

Путин призвал больше строить в России

Lenta.ruвчера в 13:26
Известия

Путин положительно оценил принятые меры по поддержке спроса на жилье

Известиявчера в 12:59
РБК

Путин призвал не допустить необоснованного роста цен на жилье

РБКвчера в 14:22
Интерфакс

Путин потребовал не допустить необоснованных скачков цен на жилье

Интерфаксвчера в 13:19

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Российская газета01:10
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Rusvesna.suвчера в 05:46
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