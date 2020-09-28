Путин потребовал не допустить необоснованных скачков цен на жилье
Смотрите также
«Тампа-Бэй» завоевала Кубок Стэнли
ЦБ продлил до конца года срок перевода пенсий на карты «Мир»
Правительство ФРГ: Ангела Меркель посещала Навального в больнице
Минобороны Армении: Армия Азербайджана пошла в наступление в Карабахе
Роспотребнадзор дал рекомендации пожилым по ситуации с коронавирусом
В Гидрометцентре предупредили об аномальной погоде зимой в России
Минобороны Азербайджана показало кадры уничтожения армянских танков
Депутат рады потребовал от Запада вернуть Украине деньги
Армения и Азербайджан подошли к порогу полномасштабной войны
Путин обратился к гражданам из-за ситуации с коронавирусом
Путин призвал выполнить национальные цели до 2024 года
Путин провел заседание президиума Госсовета по реализации нацпроектов
Путин поручил проработать вопрос реконструкции дорог к Черному морю
Спрогнозирован пик заражений коронавирусом в России
Азербайджан опроверг сообщения о сбитом в Карабахе самолёте
Путин обратился к гражданам из-за ситуации с коронавирусом
Макрон потребовал от России объяснений по делу Навального
«Тампа-Бэй» завоевала Кубок Стэнли
Депутат рады потребовал от Запада вернуть Украине деньги
ЦБ продлил до конца года срок перевода пенсий на карты «Мир»
По прогнозу компании ДОМ.РФ, по итогам 2020 года в стране может быть выдано более 1,2 млн ипотечных кредитов на общую сумму 3 трлн рублей. Персональная ответственность за строительство жилья Главы регионов несут персональную ответственность за увеличение объемов ввода жилья, заявил Путин.В источнике
Подробнее о событии