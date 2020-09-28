Путин потребовал не допустить необоснованных скачков цен на жилье
Смотрите также
Армия Армении впервые сбила вертолет ВВС Азербайджана
В Калининградской области в ДТП с автобусом погибли семь человек
Стал известен состав сборной России на матчи с Турцией и Венгрией
Спрогнозирован пик заражений коронавирусом в России
Школы Москвы отправят на двухнедельные каникулы из-за коронавируса
Задержаны подозреваемые в убийстве амурского тигра Павлика
Бари Алибасов отказался от иска к Лидии Федосеевой-Шукшиной
В Азербайджане заявили о полном уничтожении полка «Мартуни» ВС Армении
«Тампа-Бэй» завоевала Кубок Стэнли
В Гидрометцентре предупредили об аномальной погоде зимой в России
Боксерша Ангелина Семенова вызвала на бой певицу Ольгу Бузову
Минобороны Азербайджана показало видео уничтожения армянских танков
Курс евро превысил 93 рубля впервые с начала 2016 года
Путин обратился к гражданам из-за ситуации с коронавирусом
Путин провел заседание президиума Госсовета по реализации нацпроектов
Путин потребовал от Госсовета «не варить суп с котом»
Собянин рассказал о вынесенном из пандемии опыте
Школы Москвы отправят на двухнедельные каникулы из-за коронавируса
Курс евро превысил 93 рубля впервые с начала 2016 года
ВС Азербайджана нанесли удар по воинской части в Армении
Спрогнозирован пик заражений коронавирусом в России
Счетная палата назвала неблагополучной ситуацию с мусором в России
«Тампа-Бэй» завоевала Кубок Стэнли
Путин обратился к гражданам из-за ситуации с коронавирусом
По прогнозу компании ДОМ.РФ, по итогам 2020 года в стране может быть выдано более 1,2 млн ипотечных кредитов на общую сумму 3 трлн рублей. Персональная ответственность за строительство жилья Главы регионов несут персональную ответственность за увеличение объемов ввода жилья, заявил Путин.В источнике
Подробнее о событии