Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Интерфакс
Интерфакс

Путин потребовал не допустить необоснованных скачков цен на жилье

По прогнозу компании ДОМ.РФ, по итогам 2020 года в стране может быть выдано более 1,2 млн ипотечных кредитов на общую сумму 3 трлн рублей. Персональная ответственность за строительство жилья Главы регионов несут персональную ответственность за увеличение объемов ввода жилья, заявил Путин.В источнике
Подробнее о событии
Российская газета

Задачи на время

Российская газета17:32
РБК

Путин призвал не допустить необоснованного роста цен на жилье

РБКвчера в 14:22
Lenta.ru

Путин призвал больше строить в России

Lenta.ruвчера в 13:26
RT на русском

Путин призвал обеспечить баланс цен и предложения на рынке жилья

RT на русскомвчера в 13:55
Известия

Путин положительно оценил принятые меры по поддержке спроса на жилье

Известиявчера в 12:59
ТАСС

Путин заявил о необходимости обеспечить выбор и баланс цен на рынке жилья

ТАССвчера в 12:56
Интерфакс

Путин потребовал не допустить необоснованных скачков цен на жилье

Интерфаксвчера в 13:19

Париж потребовал у Берлина предоставить доказательства по Навальному

Глава комиссии Сената Франции по международным делам, оборонным вопросам и безопасности Кристиан Камбон сделал заявление, что Германия должна немедленно предоставить все имеющиеся данные по отравлению Алексея Навального и дать допуск российским врачам к оппозиционеру.
Париж потребовал у Берлина предоставить доказательства по Навальному
CT news03:53
309

С 1 октября в Удмуртии меняется система выплаты пособий

Как сообщает пресс-служба Администрации Глазова, если у вас уже есть карта «МИР» (на которую приходят пособия) или вы получаете пособие на сберкнижку или почтовым переводом, то никуда обращаться не нужно.
Город Глазоввчера в 12:00
1

ВТБ начал выдавать дальневосточную ипотеку на вторичное жилье

Банк ВТБ расширил возможности получения кредита по программе "Дальневосточная ипотека" для жителей Магаданской области, теперь они могут использовать заемные средства для покупки жилья на вторичном рынке.
ТАСС22:07
4

Мужчина избил ногами ребенка в подъезде дома в Воронеже

Камера видео наблюдения засняла, как днем в воскресенье, 27 сентября, в ЖК «Современник» на улице 9 Января в Воронеже молодой мужчина (на вид 25-30 лет), ногами избивает на лестничной площадке у лифта мальчика среднего школьного возраста.
Kursk.com04:01
10

КС РФ проверит запрет покидать место проживания в период пандемии

В запросе отмечается, что действующее законодательство наделяет органы государственной власти субъектов РФ полномочиями только "осуществлять меры по реализации, обеспечению и защите прав и свобод граждан, но не предусматривает возможности ограничивать эти права и свободы, в том числе и право граждан на свободу передвижения".
Интерфаксвчера в 06:48
108